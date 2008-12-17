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Новинка. Хит сезона. Закусочный торт. Гости в восторге от этой закуски.

Суббота, 05 Марта 2022 г. 08:28 + в цитатник
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Закусочный торт на праздник. Хотите удивить гостей - тогда это то, что Вам нужно. Без него ни одно застолье у нас не обходится, гости очень любят, уж очень он вкусный получается. Просто отпад, обалденный торт. Легкий, нежный и готовится очень быстро, а на праздничном столе выглядит просто шикарно. Вкуснейший закусочный торт на скорую руку. Безумно вкусный, простой нравится всем. Поверти, гости всегда будут искать такой торт на столе, и его потрясающий вкус будут помнить долго. Попробуйте эту удивительно вкусную закуску – и вы точно сохраните себе рецепт! Желаю вам удачного приготовления. Не потеряйте рецепт.

яйца вареные 2 шт.
грибы маринованные 270 гр.
коржи для Наполеона:
ветчина 150 гр.
сыр твердый 100 гр.
чеснок 2 шт.
майонез 400 гр.
сыр плавленый мягкий 200 гр.+ 150 гр.
соль, перец
для украшения:
оливки
колбаса
зелень

Отваренные яйца натрем на мелкой терке.
К яйцам, также на мелкой терке, натрем твердый сыр.
Добавим 2-3 зубчика чеснока натертых на мелкой терке.
Сюда кладем майонез, перемешиваем и готово
Выкладываем начинку на уже готовый лист коржа для торта, разравниваем. Перед этим его нужно обрезать с помощью миски. У меня коржи были квадратные, но лучше купить или сделать круглые.
Теперь готовим вторую начинку. На крупной терке натрем ветчину.
Зелень мелко нарежем и отправим в миску. Поперчим.
Заправим плавленым сыром и перемешаем. Перемешаем.
Смазываем корж второй начинкой и распределяем.
Маринованные грибы очень мелко нарежем. К ним добавим майонез, поперчим и перемешаем. Торт накрываем коржом и смазываем третьей начинкой.
Накрываем коржом. На торт кладем доску и груз,, я использую банку 1,5 литра. Оставляем на 2-3 часа, а то и на ночь.
В глубокой миске соединим плавленый сыр и майонез. Перемешаем. Зелень мелко нарежем и отправим в миску. Еще разок перемешаем и получившейся смесью смажем верх и бока торта
Для украшения я использую уже нарезанную тонко колбасу
В разрезе, я забыла показать, ко мне пришли гости и мы его быстренько съели, так что как то так. Рекомендую попробовать!
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  закуски


Процитировано 10 раз
Понравилось: 4 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 05 Марта 2022 г. 10:47 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 05 Марта 2022 г. 12:14 (ссылка)
Валентина-л-1,
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