Без заголовка Картофель должен быть большой. картофель — 4 шт. оливковое масло — 1 ч. л. ...

Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил &mdas...

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С Масленицей, друзья! Если по порядку, то было так - обжарив...

Во мне замерзает солнце... Я прячусь в холодный плед. Возможно, тепло вернётся, А может, уже ...