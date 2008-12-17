Пятница, 04 Марта 2022 г. 09:33
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Сестра угостила новым блюдом из шпрот: жалею, что сама не догадалась их так готовить (вкусно очень)
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Казалось бы, данный рецепт должен лежать на поверхности, но почему-то я сама никогда бы не догадалась приготовить это блюдо из шпрот.
Шпроты мы очень любим. Хоть они и не полезные, но такие вкусные, что иногда можно себя "побаловать". Я теперь часто готовлю шпроты по этому рецепту, и семья каждый раз ждет ужин с нетерпением...
шпроты - 1 банка
свекла - 450 гр.
морковь - 250 гр.
картошка - 600 гр.
лук репчатый - 1 шт.
майонез
зелень
соль по вкусу
1.Открываю банку шпрот и сливаю с них масло, оно нам не понадобится. Шпроты выкладываю в тарелку и разминаю их вилкой до однородного состояния.
2.В форму выкладываю отварной картофель, натертый на крупной терке. Немного солю его и смазываю майонезом.
3.На картофель выкладываю измельчённые шпроты тонким слоем.
4.На шпроты отправляю мелкопорезанный репчатый лук.
5.Далее выкладываю слой отварной моркови. Морковь натираю на мелкой терке. Снова добавляю немного майонеза.
6.Последним слоем выкладываю отварную свеклу. Тру ее на мелкой терке, как и морковь. Смазываю свеклу майонезом и посыпаю ее измельченной зеленью. Даю салату пропитаться пару часов.
Салат со шпротами готов. Удивительно, но нам такой салат понравился больше селедки под шубой. Никакого привкуса рыбьего жира нет, вкус шпротов и нежность овощей просто идеально гармонируют между собой.
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