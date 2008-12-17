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Мандариновые кексы

Воскресенье, 16 Января 2022 г. 08:52 + в цитатник
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Кексы с мандаринами или мандариновые кексы - это необычайно нежный и тающий во рту десерт, который понравится каждому. Готовится он быстро и просто. Такой простой рецепт поможет вам приготовить самые мягкие и ароматные кексы, которые несомненно вам понравятся. Аромат на всю кухню вам гарантирован.

мандарин — 3 шт.
мука пшеничная — 1/2 стак.
сахар — 1/2 стак.
сахарная пудра — по вкусу
масло подсолнечное — по вкусу
разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
яйцо куриное — 2 шт.





В миску вливаем яйца, добавляем сахар и хорошенько перемешиваем.
Далее добавляем разрыхлитель и муку и снова перемешиваем
Мандарины очищаем, отделяем мякоть и добавляем ее в нашу массу.
Перемешиваем до однородной массы.
Формочки для кексов смазываем любым маслом. Я использую подсолнечное.
Заполняем формочки на 2/3 тестом.
Ставим в разогретую духовку готовится на 25 минут при t 180* С.
Достаем кексы из духовки.
Сверху посыпаем сахарной пудрой.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 21 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 16 Января 2022 г. 09:14 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 16 Января 2022 г. 09:28 (ссылка)
Валентина-л-1,
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