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https://www.youtube.com/watch?v=2gzVt2HAeWA Ингредиенты: молоко - 200 мл мука...

Сделать эту закуску — проще простого. Идея очень интересная, ингредиенты по желанию мо...

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Такой узор можно использовать на рукавах или по центру свитера. Вязать его не сложно, схе...