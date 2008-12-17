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Создан: 17.12.2008
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Написано: 154661


Пирог с творогом, маком и орехами

Воскресенье, 09 Января 2022 г. 09:35 + в цитатник
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маргарин (в тесто) — 100 гр.
сахар (1/2 стак. - в тесто; 1/2 стак. - в начинку) — 1 стак.
яйцо куриное (2шт. - в тесто; 2 шт. - в начинку) — 4 шт.
сода гашеная уксусом — 1 ч. л.
мука пшеничная (с горкой) — 2 стак.
творог (жирный, в начинку) — 300 гр.
мак (в начинку) — 1/2 стак.
орехи (в начинку, любые, перемолотые) — 1/2 стак.
масло растительное

Растереть маргарин с сахаром.
Добавить яйца, перемешать.
Всыпать муку и соду и замесить тесто. В форму, смазанную маслом, выложить половину теста.
Начинка: Смешать творог, мак и орехи.
Выложить на тесто.
Смешать яйца с сахаром, вылить поверх творожно-орехово-маковой смеси. Сверху натереть оставшееся тесто и поставить в разогретую на t 180* С. духовку на 20-30 минут.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 12 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 09:57 (ссылка)
Спасибо, Лилечка! Чудесного дня!
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 10 Января 2022 г. 10:10 (ссылка)
Ipola, взаимно, Ириша!
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