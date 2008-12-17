Сделать эту закуску — проще простого. Идея очень интересная, ингредиенты по желанию мо...

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Такой узор можно использовать на рукавах или по центру свитера. Вязать его не сложно, схе...

Котлета «Сугроб» Обычные котлеты подавать к праздничному новогоднему столу просто не прилично...

Продолжаю рубрику "Что же приготовить на новогодний праздничный стол?". Сегодня эт...