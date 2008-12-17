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Пирог с грибами и тыквой

Понедельник, 13 Сентября 2021 г. 07:52 + в цитатник
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«Торта паулиста». Этот рецепт пришел к нам из далекой Бразилии. Звучит очень заманчиво, а на самом деле – это обыкновенный пирог с грибами и тыквой. Я была удивлена, когда не нашла этого рецепта на сайте, ведь Торта Паулиста – известнейший рецепт бразильской кухни. Блюдо из серии быстрых и не займет много времени, а приятный пикантный вкус, надеюсь, не оставит вас равнодушными.

тыква — 500 гр.
шампиньоны (3-5 шт.) — 4 шт.
масло сливочное — 50 гр.
чеснок — 2 зуб.
орегано — 1 ст. л.
петрушка — 1 ст. л.
мука пшеничная — 75 гр.
масло оливковое — 3 ст. л.
яйцо куриное — 2 шт.
молоко — 150 мл.
сыр твердый (или полутвердый) — 75 гр.
разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Духовку включить на t 200* С.
Смазать маслом одну небольшую форму для запекания (у меня квадратная, 21 х 21 см) или две маленькие формы.
Тыкву очистить и нарезать маленькими кубиками.
Грибы очистить и нарезать тонкими пластинками.
Масло растопить.
Смешать тыкву с грибами в форме для запекания, обвалять в сливочном масле и посыпать солью и перцем.
Запекать 15 минут.
Пока все еще горячее, добавить чеснок и травы и хорошо перемешать. Свежего орегано у нас днем с огнем не сыщешь, заменила сухим.
Яйца взбить с оливковым маслом, влить молоко и перемешать.
Просеять муку с разрыхлителем и снова перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
В последнюю очередь вмешать натертый на мелкой терке сыр. Тесто приправить по вкусу.
Торта паулиста пекут двумя способами: 1 - тесто выливается на начинку; 2 - начинка выкладывается на тесто.
Я решила их объединить. Выложила большую часть начинки на дно формы.
Сверху вылила тесто, разровняла его, а на тесто разложила оставшуюся начинку.
Выпекать пирог в течение 30-35 минут, пока хорошо не зарумянится.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  не сладкая выпечка
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Процитировано 8 раз
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