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Написано: 150771


Запеченные овощи в духовке

Понедельник, 24 Мая 2021 г. 08:15 + в цитатник
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Хочу предложить Вашему вниманию не хлопотный рецепт... Овощи запеченные в духовке - мой любимый гарнир! Такой красочный и ароматный, он скрасит любой обед или ужин. Я часто готовлю такие овощи в духовке, ведь это простое и быстрое блюдо, которое не требует особых навыков. Зато сколько пользы в одном этом гарнире!!!

основа:
баклажан (крупный) — 1 шт.
кабачок (средний) — 1 шт.
перец болгарский (крупный) — 1 шт.
маринад:
яйцо куриное — 2 шт
масло растительное — 2 ст. л.
соевый соус — 1 ст. л.
сок лимонный — 1 ч. л.
мед — 1 ст. л.
порошок чесночный — 0.5 ч. л.
паприка сладкая — 1 ч. л.
соль (0,5 ч.л.или по вкусу)
перец черный (0,5 ч.л. или по вкусу)
приправа (для овощей или итальянские травы) — 1 ч. л.
панировка:
сухари панировочные — 100 гр.
пармезан (тертый) — 3 ст. л.
соус для овощей:
масло растительное — 3 ст. л.
чеснок (2-3 зубчика)
зелень





1. Кабачок и баклажан разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую часть ещё пополам и нарезаем небольшими брусочками. У сладкого перца удаляем плодоножку и семена. Крупно нарезаем на сегменты.
2. Приготовим маринад. Берём 2 тарелки. В одной смешиваем яйца, соевый соус, растительное масло, мёд, лимонный сок, сухой чеснок, паприку, приправу для овощей (или итальянские травы), соль, перец. В другой смешиваем панировочные сухари с натёртый пармезаном.
3. Овощи сначала обмакиваем со всех сторон в маринаде, затем в панировочной смеси. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху овощи слегка сбрызгиваем маслом и немного солим. Далее ставим овощи в нагретую до t 200*Г С. духовку и запекаем 20-25 минут. P.S. Время и температура зависят от особенностей Вашей духовки.
4. Пока запекаются овощи, приготовим соус. Для этого чеснок пропускаем через пресс и добавляем растительное масло, перемешиваем.
Готовые овощи перекладываем на блюдо, поливаем соусом и посыпаем зеленью.
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слова и фото автора

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Рубрики:  овощи


Процитировано 20 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 24 Мая 2021 г. 08:28 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 24 Мая 2021 г. 09:04 (ссылка)
Валентина-л-1,
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Бабушка-ладушка   обратиться по имени Понедельник, 24 Мая 2021 г. 20:10 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 24 Мая 2021 г. 21:05 (ссылка)
Бабушка-ладушка,
133139457_4 (300x214, 145Kb)
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