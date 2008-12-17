Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
Хочу предложить Вашему вниманию не хлопотный рецепт... Овощи запеченные в духовке - мой любимый гарнир! Такой красочный и ароматный, он скрасит любой обед или ужин. Я часто готовлю такие овощи в духовке, ведь это простое и быстрое блюдо, которое не требует особых навыков. Зато сколько пользы в одном этом гарнире!!!
основа:
баклажан (крупный) — 1 шт.
кабачок (средний) — 1 шт.
перец болгарский (крупный) — 1 шт. маринад:
яйцо куриное — 2 шт
масло растительное — 2 ст. л.
соевый соус — 1 ст. л.
сок лимонный — 1 ч. л.
мед — 1 ст. л.
порошок чесночный — 0.5 ч. л.
паприка сладкая — 1 ч. л.
соль (0,5 ч.л.или по вкусу)
перец черный (0,5 ч.л. или по вкусу)
приправа (для овощей или итальянские травы) — 1 ч. л. панировка:
сухари панировочные — 100 гр.
пармезан (тертый) — 3 ст. л. соус для овощей:
масло растительное — 3 ст. л.
чеснок (2-3 зубчика)
зелень
1. Кабачок и баклажан разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую часть ещё пополам и нарезаем небольшими брусочками. У сладкого перца удаляем плодоножку и семена. Крупно нарезаем на сегменты.
2. Приготовим маринад. Берём 2 тарелки. В одной смешиваем яйца, соевый соус, растительное масло, мёд, лимонный сок, сухой чеснок, паприку, приправу для овощей (или итальянские травы), соль, перец. В другой смешиваем панировочные сухари с натёртый пармезаном.
3. Овощи сначала обмакиваем со всех сторон в маринаде, затем в панировочной смеси. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сверху овощи слегка сбрызгиваем маслом и немного солим. Далее ставим овощи в нагретую до t 200*Г С. духовку и запекаем 20-25 минут. P.S. Время и температура зависят от особенностей Вашей духовки.
4. Пока запекаются овощи, приготовим соус. Для этого чеснок пропускаем через пресс и добавляем растительное масло, перемешиваем.
Готовые овощи перекладываем на блюдо, поливаем соусом и посыпаем зеленью.