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Жареная цветная капуста со сметаной

Суббота, 03 Октября 2020 г. 08:12 + в цитатник
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Любимый с детства осенний гарнир или самостоятельное блюдо. В сезон цветной капусты - то, что надо!

капуста цветная — 800 гр.
масло растительное — 3 ст. л.
масло сливочное (можно топлёное) — 1/2 ст. л.
соль (по вкусу) — 1/2 ч. л.
сметана (по вкусу) — 3 ст. л.

Свежую цветную капусту ополосните под водой, дайте стечь воде. Нарежьте её на произвольные кусочки как больше нравится: покрупнее-помельче, как любите.
Примечание. Можно предварительно соцветия цветной капусты бланшировать в кипящей воде около 5 минут. Тогда время обжарки сократится. Также можно использовать замороженную цветную капусту, предварительно разморозив её, чтобы стекла лишняя жидкость.
В сковороде разогрейте растительное и сливочное масло. Обжаривайте капусту на огне чуть сильнее среднего (у меня это 6 из 9 делений) не закрывая крышку. Периодически помешивайте, как будто жарите картошку. Капуста должна начать подрумяниваться.
Время жарки около 15-20 минут. Следите за огнём, если надо, убавьте. Капуста должна равномерно подрумяниться. Степень готовности определяйте на свой вкус (любите помягче или более хрустящую).
Как только поймёте, что капуста вот-вот готова и осталось ей буквально 2-3 минуты - посолите, добавьте сметану, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 2-3 минуты.
Количество сметаны примерное, можно и больше добавить. Жирность тоже на свой вкус, у меня была 20%.
Капуста готова! Подавать можно как самостоятельное блюдо или как гарнир.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  овощи


Процитировано 15 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 03 Октября 2020 г. 13:33 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 03 Октября 2020 г. 14:04 (ссылка)
Валентина-л-1,
1484937492_2353-pozhaluysta (400x300, 122Kb)
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 04 Октября 2020 г. 07:50 (ссылка)
Спасибо большое,Солнышко! !Прекрасного и уютного дня!
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 04 Октября 2020 г. 09:45 (ссылка)
Алла_Студентова,
0_80635_37e9c854_orig (400x214, 55Kb)
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Воскресенье, 04 Октября 2020 г. 12:55 (ссылка)
Благодарю!
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