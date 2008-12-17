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Куриный салат с обжаренными сладким перцем и поджаренным миндалём

Суббота, 12 Сентября 2020 г. 07:26 + в цитатник
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4 куриные грудки без кожи (около 900 грамм)
4 лавровых листа
1 л куриного бульона
2 зубчика чеснока, мелко нарезанного
200 гр. поджаренного миндаля, мелко нарезанного

1/2 большого красного лука, нарезанный
1/2 стакана петрушки, нарезанные
2 больших красных перца, жареного
3 ст.л. яблочного уксуса
1/2 чашки оливкового масла
cоль и перец по вкусу

1. Положить лавровый лист и налить куриный бульон в кастрюлю с крышкой, доведите бульон до кипения. Добавить куриные грудки в кастрюлю. Довести до кипения и проверить курицу на готовность. Накройте кастрюлю. Выключите огонь.
2. В то время как курица варится, нарезать другие ингредиенты, чеснок, миндаль, лук, зелень петрушки, жареный красный перец и добавить в большую миску. Добавить соль в смесь, масло и уксус. Перемешайте.
3. Когда куриные грудки приготовятся, дать им остыть. Порезать куриные грудки. Смешиваем кусочки курицы с остальными ингредиентами и подаем.
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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


Процитировано 13 раз
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