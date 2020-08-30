Нашла в интернете это рецепт, и мне что-то так захотелось его приготовить. Правда, майонез я заменила на сметану, может, поэтому мясо получилось наинежнейшее, тающее во рту, а болгарский перец придал приятную сладковатую нотку.

филе куриное — 700 гр.сыр голландский (У меня был "Млекдамер") — 100 гр.яйцо куриное — 1 шт.перец болгарский (красный) — 1 шт.перец душистый (+ черный горошек, свежемолотый - по вкусу)Соль (по вкусу)мука пшеничная (без горки) — 4 ст. л.сметана (жирность не важна, в оригинале майонез) — 5 ст. л.масло растительное (смазать форму для выпечки)кетчуп — 130 гр.Филе нарезать небольшими кусочками. Поперчить, посолить, добавить сметану и хорошо перемешать.Добавить муку. Перемешать.Выложить в смазанную форму для выпечки.Кетчуп и яйцо хорошо перемешать венчиком. Вылить на предыдущий слой. Разровнять ложкой.Сыр натереть на тёрке и выложить в форму.Перец порезать некрупной соломкой (если перец маленький, то полукольцами) и уложить на сыр. Присолить, поперчить.Поставить в разогретую до t 180* С. духовку на 30-40 мин. Ориентируйтесь по вашей духовке.слова и фото автора