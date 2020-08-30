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Горячее из куриного филе «Любчик»

Воскресенье, 23 Августа 2020 г. 08:10 + в цитатник
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Нашла в интернете это рецепт, и мне что-то так захотелось его приготовить. Правда, майонез я заменила на сметану, может, поэтому мясо получилось наинежнейшее, тающее во рту, а болгарский перец придал приятную сладковатую нотку.

филе куриное — 700 гр.
сыр голландский (У меня был "Млекдамер") — 100 гр.
яйцо куриное — 1 шт.
перец болгарский (красный) — 1 шт.
перец душистый (+ черный горошек, свежемолотый - по вкусу)
Соль (по вкусу)
мука пшеничная (без горки) — 4 ст. л.
сметана (жирность не важна, в оригинале майонез) — 5 ст. л.
масло растительное (смазать форму для выпечки)
кетчуп — 130 гр.

Филе нарезать небольшими кусочками. Поперчить, посолить, добавить сметану и хорошо перемешать.
Добавить муку. Перемешать.
Выложить в смазанную форму для выпечки.
Кетчуп и яйцо хорошо перемешать венчиком. Вылить на предыдущий слой. Разровнять ложкой.
Сыр натереть на тёрке и выложить в форму.
Перец порезать некрупной соломкой (если перец маленький, то полукольцами) и уложить на сыр. Присолить, поперчить.
Поставить в разогретую до t 180* С. духовку на 30-40 мин. Ориентируйтесь по вашей духовке.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  птица


Процитировано 47 раз
Понравилось: 23 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 08:23 (ссылка)
Мне кажется, мука лишняя... Стараюсь её использовать только в выпечку.
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Воскресенье, 30 Августа 2020 г. 06:03ссылка
evaippk
Если муку не добавлять, то в процессе приготовления сметана расслоится, получится не соус, а не очень аппетитная жидкость со сметанными хлопьями.
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 09:58 (ссылка)
Ipola, Ириша, ведь никто не заставляет, дело сугубо добровольное и муку можно исключить!
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Понедельник, 24 Августа 2020 г. 10:00ссылка
Ipola
Я так и поняла! Спасибо, Лилечка! Слишком сытно и калорийно будет!
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Понедельник, 24 Августа 2020 г. 10:03ссылка
Лилёша
Хозяин - барин!
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GalinaAR   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 22:05 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 25 Августа 2020 г. 15:02 (ссылка)
GalinaAR,
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draika   обратиться по имени Пятница, 28 Августа 2020 г. 06:36 (ссылка)
Интересная находка! Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 28 Августа 2020 г. 12:27 (ссылка)
draika,
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