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Обалденная закуска из помидор

Воскресенье, 09 Августа 2020 г. 06:24 + в цитатник
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Остренькая, пикантная закуска из помидоров готовится легко и ее вполне может приготовить даже неопытная хозяйка. Для шашлыка лучше такой пряной закуски — просто не придумать.
Правда, нужно учитывать, что от момента приготовления до полной готовности блюда должно пройти не менее двух суток. После этого острые пикантные помидоры можно подавать на стол.

— 2-3 крупных спелых помидора
— одну репчатую луковицу
— 3 столовые ложки подсолнечного масла
— чайную ложечку мёда
— столовую ложку сока лимона
— чайную ложку базилика
— половину чайной ложечки красного перца
— чайную ложечку соли
— 3 зубчика чеснока
— чёрный перец-горошек, несколько штук

Помидоры берём сочные, мясистые, моем их и режем на шесть-восемь долек.
Луковицу чистим и нарезаем полукольцами, чеснок измельчаем с помощью чеснокодавки или острого ножа.
В мисочку насыпаем сухие ингредиенты (сушеный базилик, красный перец, соль), добавляем подсолнечное масло, мед и выжатый из лимона сок. Тщательно всё перемешиваем. При отсутствии базилика, вы можете заменить его тимьяном или смесью прованских трав. Если вы любите более острые закуски, то красного перца можете добавить побольше, а если не оказалось лимонного сока, можно взять столовый уксус в том же количестве.
В глубокую посуду выкладываем половину помидоров, лука, чеснока и поливаем их половиной заливки. Добавим также горошины черного перца, несколько штук.
Затем кладём вторую половину овощей и заливаем их оставшимся маринадом.
Накрываем посуду с помидорами крышкой и слегка придавливаем её грузом, например, небольшой банкой с водой. Закуску ставим в холодильник для маринования.
Через пару дней нашу закуску из помидоров с луком и чесноком можно доставать и подавать к столу. Она очень подойдет к горячей вареной картошечке. Хороша такая закуска также к мясу. Вкус она имеет в меру острый, отменный аромат и выглядит очень аппетитно.
На 2 порции. Время: 15 минут + двое суток на маринование.
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слова и фото автора

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Рубрики:  закуски


Процитировано 30 раз
Понравилось: 17 пользователям
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мадамПлюшкина   обратиться по имени Воскресенье, 09 Августа 2020 г. 17:49 (ссылка)

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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 09 Августа 2020 г. 18:00 (ссылка)
мадамПлюшкина,
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Ольга111   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 05:17 (ссылка)
помидорки вкусные получатся! Но как надоели рецепты в сети обалденных закусок, обалденных тортов, обалденных паштетов, обалденных пирогов итд. Балда в русском языке имеет значение дурак.
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Понедельник, 10 Августа 2020 г. 08:52ссылка
Лилёша
Исходное сообщение Ольга111
помидорки вкусные получатся! Но как надоели рецепты в сети обалденных закусок, обалденных тортов, обалденных паштетов, обалденных пирогов итд. Балда в русском языке имеет значение дурак.

Ольга111, обалденный синоним умопомрачительный, не стоит об этом забывать!
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 07:20 (ссылка)
БлагоДарю.
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 08:53 (ссылка)
Mjja,

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Татьяна_Бедржицкая   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 21:46 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 22:46 (ссылка)
Татьяна_Бедржицкая,
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toshcka   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 08:04 (ссылка)
Да, это вкуснятина - делала. Спасибо, что напомнили!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 08:40 (ссылка)
toshcka,
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Архибалда_Лимитед   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 19:29 (ссылка)
Спасибо. Ближе к Новому Году попробуем.
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 19:46 (ссылка)
Архибалда_Лимитед,
111 (293x172, 84Kb)
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