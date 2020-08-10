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Обалденная закуска из помидор
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Исходное сообщение Ольга111
помидорки вкусные получатся! Но как надоели рецепты в сети обалденных закусок, обалденных тортов, обалденных паштетов, обалденных пирогов итд. Балда в русском языке имеет значение дурак.
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