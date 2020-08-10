мука 500 гр. сливочное масло 150 гр. сметана 200 гр. яйцо 1 шт. соль 1 ч.л. разрыхлит...

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Этой закуской меня угощали в славном городе Кисловодске . Вкуснота, от которой было не просто от...

Баклажаны с мясом Баклажаны с мясом Ингредиенты: Баклажан – 1 шт Фарш &...

Очень вкусный, нежный бисквит, с запахом апельсина. Если не проговоритесь, что бисквит постн...