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Лилёша
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Суповой набор на зиму

Четверг, 23 Июля 2020 г. 08:35 + в цитатник
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Каждую осень готовлю такие заготовки. Пользуюсь до нового урожая. Очень удобно, зимой достанешь такой пакетик и в борщ, и в щи незаменимая приправа. Помидоры не превращаются в кашу, сок не проливается, зелень не портится. Все это зимой даёт приятный аромат, вкус и цвет блюдам! Супер заготовочки!⠀

1 кг. болгарский перец
1 кг. помидоры
1 кг. морковь
1 кг. лука
зелень:
петрушка
укроп
лук (большой пучок) ⠀

1. Морковь натираем на крупной тёрке, помидоры, перец, лук нарезаем кубиками, добавляем мелко нарезной зелени.
2. Замораживать сразу после нарезки, хорошо если есть вакуумный аппарат, чтобы выгнать воздух ,минимально перемешивая. Если вакуумного аппарата нет. то придавливаем, чтобы вышел воздух и раскладываем по пакетам.
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слова и фото автора

источник
Рубрики:  заготовки впрок


Процитировано 45 раз
Понравилось: 39 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 08:33 (ссылка)
Отличная идея! Но для этих заготовок придётся покупать морозильную камеру!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 08:40 (ссылка)
Ipola, Ириша, у нас в морозилке 4 отделения, одно можем выделить для хранения суповых наборов.



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TatiAnna_Z   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 09:31 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 09:37 (ссылка)
TatiAnna_Z,
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Maara   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 09:46 (ссылка)
Спасибо! Эх, морозилочку бы побольше !
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душапоёт   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 10:44 (ссылка)
А я просто нарезаю разных овощей и каждый в отдельности в пакет и в морозилку. И по мере надобности ( не только для борща) их применяю. Также я летом замораживаю фрукты для компота. Зимой фруктов вообще нет в продаже или очень дорогие.
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 10:52 (ссылка)
душапоёт,
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 11:53 (ссылка)
Благодарю!
Пусть день принесёт только радость!!!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 14:03 (ссылка)
Liudmila_Sceglova,
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ХанумЗали   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 15:57 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 24 Июля 2020 г. 17:36 (ссылка)
ХанумЗали,
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