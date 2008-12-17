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Курица в ореховом соусе «Изыск»

Понедельник, 20 Июля 2020 г. 07:52 + в цитатник
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Мой новый рецепт, сегодня придумала и воплотила в реальность. Очень вкусно и пикантно. Курочка с интересным вкусом , очень рекомендую приготовить. Орехи прекрасно дополняют курицу и придают пикантность.

паприка 0,5 ч.л.
петрушка пол пучка
майонез 5 ст.л.
перец по вкусу
соль по вкусу
соевый соус 2 ч.л.
куриные ножки 4 шт.
орех грецкий 2-3 ст.л.

Куриные голени отварить до полуготовности, остудить. Выложить в миску, добавить соевый соус, паприку, соль и перец по вкусу.
Петрушку измельчить.
Орехи измельчить в блендере в крошку.
Добавить измельчённые орехи к курице.
Добавить петрушку и майонез.
Перемешать.
Выложить голени в смазанную маслом форму для запекания, сверху смазать ореховым соусом. Запечь при t 180* С., в течении 25-30 минут.
При желании майонез можно заменить на сметану.
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  птица
бобовые/орехи


Процитировано 36 раз
Понравилось: 22 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Вторник, 21 Июля 2020 г. 08:35 (ссылка)
Доброе утро, Лилечка! Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 21 Июля 2020 г. 08:36 (ссылка)
Ipola,
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mihvipihvi   обратиться по имени Среда, 22 Июля 2020 г. 13:44 (ссылка)
Здравствуйте! У Вас всегда можно найти небанальные и очень вкусные рецепты. Спасибо Вам огромное за то, что делитесь ими!
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 22 Июля 2020 г. 13:46 (ссылка)
mihvipihvi,
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 28 Июля 2020 г. 13:17 (ссылка)
Спасибо!!!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 28 Июля 2020 г. 17:10 (ссылка)
Ella_123, пожалуйста!
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