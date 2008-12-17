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Лилёша
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Написано: 145265



Блины без яиц

Четверг, 25 Июня 2020 г. 08:26 + в цитатник
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Блины можно приготовить не используя яиц. Такие блинчики своим вкусом и внешним видом не будут уступать иным блинам. Я этот рецепт испробовала множество раз. Блины получаются тонкими, пористыми и нежными на вкус, и, что немаловажно, легко переворачиваются на сковороде, не рвутся.

1 л. молока
2 ст.л. сахара
0,5 ст.л. соды
0,5 ст.л. соли
мука, растительное масло

0,5 литра молока смешиваем с сахаром, солью и содой. Постепенно добавляем муку и замешиваем, чтоб получилось тесто как густая сметана. В отдельной кастрюльке греем вторые 0,5 л. молока. Доводим по кипения, но не кипятим. Выливаем в кастрюлю с тестом, размешиваем. Добавляем растительное масло.
Тесто для блинов готово, можно выпекать!
Подавать со сметаной, вареньем, мёдом!
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слова и фото автора

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Рубрики:  блины, оладьи


Процитировано 31 раз
Понравилось: 23 пользователям
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Милюр   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 08:04 (ссылка)
Спасибо большое!!!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 08:20 (ссылка)
Милюр,
0_53635_c9f10433_L (457x259, 103Kb)
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Ipola   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 08:47 (ссылка)
Нежные блинчики!
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 10:19 (ссылка)
Ipola,
103480270_0_914a7_6a4cf44f_L (300x300, 80Kb)
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levnmr   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 15:53 (ссылка)
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Лилёша   обратиться по имени Пятница, 26 Июня 2020 г. 19:18 (ссылка)
levnmr,
111 (293x172, 84Kb)
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