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Лилёша
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Написано: 145265



Творожная шарлотка. Такой рецепт вы ещё не пробовали.

Среда, 24 Июня 2020 г. 08:18 + в цитатник
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Вкусно как у бабули… Всегда спасает!
Такой пирог влюбит в себя многих, ведь готовить его мега просто, а кушать очень вкусно.

яйца 5 шт.
сахар 250 гр.
сливочное масло 200 гр. (растопить)
творог 350-400 гр.
мука 400-450 гр.
разрыхлитель 10 гр.
яблоки 2 шт.

Яйца хорошо взбить с сахаром, добавляем растопленное сливочное масло, творог, просеиваем муку и разрыхлитель хорошо перемешиваем, тесто обязательно должно получится густым.
Распределяем тесто по форме 28-30 см., и укладываем яблоки.
Выпекать в разогретый до t 180* С. духовке, 40-50 минут готовность проверить шпажкой
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слова и фото автора

источник
Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 65 раз
Понравилось: 31 пользователям
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Валентина-л   обратиться по имени Среда, 24 Июня 2020 г. 10:24 (ссылка)
Спасибо.
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мадамПлюшкина   обратиться по имени Среда, 24 Июня 2020 г. 11:53 (ссылка)

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Лилёша   обратиться по имени Среда, 24 Июня 2020 г. 19:45 (ссылка)
мадамПлюшкина,
0_1894a9_7bb5fe1e_L (424x500, 260Kb)
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Ipola   обратиться по имени Четверг, 25 Июня 2020 г. 08:42 (ссылка)
Готовлю, и не только с яблоками! Вкуснятина!
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Лилёша   обратиться по имени Четверг, 25 Июня 2020 г. 09:53 (ссылка)
Ipola,
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