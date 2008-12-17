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Лето, ах лето... молодые овощи, свежая зелень, всё только начинается! Выхожу на рынок, и не могу наглядется на всю эту пестроту красок. Хочется взять все в охапку и бегом домой... пока доедешь, добежишь, дойдешь, уже мысленно начинаешь перебирать в памяти свои любимые рецепты, начинаешь выдумывать на ходу - "а может так приготовить, а может с этим, нет.. с вот этим". И почти уже у дома созревает план, как я буду готовить. Вот как например с моей любимой закуской из баклажан, я кстати готовлю точно так же и кабачки. Эта закуска стала самой популярной в моей семье. Я ее готовлю все лето. Ну конечно не каждый день.. но очень часто. Приготовьте и получайте удовольствие! Она быстро готовится и очень вкусно. Может заменить целый обед.
1 баклажан
250 гр. смешанного мясного фарша
250 гр. грибов
2 зубчика чеснока
2 ст. л. сметаны
1 яйцо
2 ст. л. муки
2 шарика сыра «Моцарелла»
растительное масло
соль, перец
зелень
1. Баклажаны нарезать кружочками толщиной 0,5 см., посолить и оставить на 5 минут.
2. Мелкими кубиками нарезать грибы и обжарить в сковороде на растительном масле.
3. Посолить, поперчить мясной фарш и соединить с обжаренными грибами. Хорошо перемешать.
4. Приготовить кляр: смешать яйцо с мукой, солью и перцем. Каждый кружочек баклажана окунуть в кляр и обжарить с двух сторон в сковороде на растительном масле. Обжаренные баклажаны выложить на противень, выстеленный бумагой для выпечки.
5. Измельчённый чеснок смешать со сметаной, полученным соусом смазать баклажаны.
6. Поверх баклажанов выложить фарш с грибами и накрыть кружочками «Моцареллы». Противень с закуской отправить в разогретую духовку на 20 минут.
Получился очень сочный овощной бургер. Ну просто Бомбаж! Получайте удовольствие.