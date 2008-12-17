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Горбуша - одна из самых нежирных сортов рыб, но при этом блюда из горбуши получаются очень вкусными и полезными. Я больше всего люблю горбушу запеченную в духовке в виде запеканки. Именно в таком виде, горбуша получается очень нежной и сочной. Помимо прекрасного вкуса блюда, этот рецепт не отнимет у вас много времени, буквально 1 час и вкуснейшая рыбная запеканка готова!
1. Берём филе горбуши и нарезаем её на небольшие кубики.
2. Далее рыбу необходимо замариновать. Для этого в горбушу добавляем яйцо, соль, перец, соевый соус и растительное масло. Всё тщательно перемешиваем и отправляем мариноваться минимум на 30 минут.
3. Пока маринуется рыба, жарим лук до полной готовности.
4. В замаринованную рыбу добавляем столовую ложку муки, всё перемешиваем и начинаем собирать запеканку.
5. В смазанную маслом форму кладём рыбу и аккуратно распределяем её по форме, сверху кладём лук и так же равномерно его распределяем. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180* С. духовку на 15 минут.
6. Через 15 минут достаём запеканку из духовки, засыпаем сверху сыром и отправляем ещё на 10 минут.