Горбуша - одна из самых нежирных сортов рыб, но при этом блюда из горбуши получаются очень вкусными и полезными. Я больше всего люблю горбушу запеченную в духовке в виде запеканки. Именно в таком виде, горбуша получается очень нежной и сочной. Помимо прекрасного вкуса блюда, этот рецепт не отнимет у вас много времени, буквально 1 час и вкуснейшая рыбная запеканка готова!

горбуша (филе) — 400 гр. (1 рыба весом 1,1 кг.)яйцо куриное — 1 шт.соль — по вкусуперец — по вкусумасло растительное — 1 ст.л.соевый соус — 2 ст.л.мука — 1 ст.л.лук — 1 шт.1. Берём филе горбуши и нарезаем её на небольшие кубики.2. Далее рыбу необходимо замариновать. Для этого в горбушу добавляем яйцо, соль, перец, соевый соус и растительное масло. Всё тщательно перемешиваем и отправляем мариноваться минимум на 30 минут.3. Пока маринуется рыба, жарим лук до полной готовности.4. В замаринованную рыбу добавляем столовую ложку муки, всё перемешиваем и начинаем собирать запеканку.5. В смазанную маслом форму кладём рыбу и аккуратно распределяем её по форме, сверху кладём лук и так же равномерно его распределяем. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180* С. духовку на 15 минут.6. Через 15 минут достаём запеканку из духовки, засыпаем сверху сыром и отправляем ещё на 10 минут.слова и фото автора