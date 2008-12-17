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Нежная куриная грудка в духовке

Понедельник, 04 Мая 2020 г. 07:40 + в цитатник
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Куриная грудка – продукт, который выручит вас в любую секунду и позволит создать кулинарный шедевр за короткое время. А куриная грудка в духовке получается вкусным, ароматным и праздничным блюдом.

грудка куриная — 1 кг.
лук репчатый — 1 шт.
чеснок — 1 шт.
горчица — 2 ст. л.
соевый соус — 2 ст. л.
соль — 1 ст. л.
специи — по вкусу
молоко — 200 мл.
масло растительное — 20 мл.

1. Перед началом готовки куриную грудку разморозить, помыть под краном и осмотреть на наличие перьев (от них нужно будет избавиться).
2. Полить курицу молоком и оставить в прохладном месте на 2-3 часа. Молоко сделает готовое куриное мясо сочным и тающим во рту.
3. Слить лишнее молоко, а грудку натереть солью, специями, растительным маслом и соевым соусом. Сделать ножом несколько надрезов и вложить в них тонко порезанные дольки чеснока.
4. Лук тонко нашинковать и выложить на дно формы для запекания. Сверху выложить куриное мясо. Накрыть фольгой или пакетом для запекания и поставить в духовку на 1 час при температуре t 180° С.
5. Открыть грудку и продолжать запекать еще 30-40 минут до образования золотистой корочки.
6. Дать курице полностью остыть и подавать к столу в качестве мясной нарезки.
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слова и фото автора

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Рубрики:  птица


Процитировано 12 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 08:43 (ссылка)
Спасибо за рецепт, Лилечка!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 08:56 (ссылка)
Ipola,
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GalinaAR   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 20:25 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 05 Мая 2020 г. 21:28 (ссылка)
GalinaAR,

133139440_19 (293x121, 37Kb)
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