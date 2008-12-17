Куриная грудка – продукт, который выручит вас в любую секунду и позволит создать кулинарный шедевр за короткое время. А куриная грудка в духовке получается вкусным, ароматным и праздничным блюдом.

грудка куриная — 1 кг.лук репчатый — 1 шт.чеснок — 1 шт.горчица — 2 ст. л.соевый соус — 2 ст. л.соль — 1 ст. л.специи — по вкусумолоко — 200 мл.масло растительное — 20 мл.1. Перед началом готовки куриную грудку разморозить, помыть под краном и осмотреть на наличие перьев (от них нужно будет избавиться).2. Полить курицу молоком и оставить в прохладном месте на 2-3 часа. Молоко сделает готовое куриное мясо сочным и тающим во рту.3. Слить лишнее молоко, а грудку натереть солью, специями, растительным маслом и соевым соусом. Сделать ножом несколько надрезов и вложить в них тонко порезанные дольки чеснока.4. Лук тонко нашинковать и выложить на дно формы для запекания. Сверху выложить куриное мясо. Накрыть фольгой или пакетом для запекания и поставить в духовку на 1 час при температуре t 180° С.5. Открыть грудку и продолжать запекать еще 30-40 минут до образования золотистой корочки.6. Дать курице полностью остыть и подавать к столу в качестве мясной нарезки.слова и фото автора