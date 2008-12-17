Салат «Лаура» Очередной вкусный крабовый салатик. Девочки и мальчики , угощайтесь простеньким салатиком «Лаура».

500 гр. охлажденных крабовых палочек4 отварных яйца1 банка зелёного горошканесколько маринованных огурчиков (по вкусу)2-3 яблокамайонез1. Крабовые палочки и огурчики мелко нарезать.2. Яйца и очищенные яблоки натереть.3. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.4. В этот салат также можно добавлять репчатый лук, предварительно ошпаренный кипятком, свежий огурец и китайскую капусту.слова и фото автора