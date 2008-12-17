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​Салат «Лаура»

Суббота, 11 Апреля 2020 г. 08:02 + в цитатник


Салат «Лаура» Очередной вкусный крабовый салатик. Девочки и мальчики , угощайтесь простеньким салатиком «Лаура».

500 гр. охлажденных крабовых палочек
4 отварных яйца
1 банка зелёного горошка
несколько маринованных огурчиков (по вкусу)
2-3 яблока
майонез

1. Крабовые палочки и огурчики мелко нарезать.
2. Яйца и очищенные яблоки натереть.
3. Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.
4. В этот салат также можно добавлять репчатый лук, предварительно ошпаренный кипятком, свежий огурец и китайскую капусту.
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слова и фото автора

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Рубрики:  салаты


Процитировано 33 раз
Понравилось: 18 пользователям
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Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 11:02 (ссылка)
С Вербным воскресеньем поздравляю,

Крепкого здоровья всем желаю,

Радости, любви, благословения,

А в делах — удачи и везения!
Спасибо!!!
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 14:42 (ссылка)
Ella_123,
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GalinaAR   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 21:16 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 12 Апреля 2020 г. 22:11 (ссылка)
GalinaAR,
133139444_15 (176x168, 76Kb)
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