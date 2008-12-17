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Вот, так нужно готовить курицу! Цыганский слоёный стейк.

Пятница, 28 Февраля 2020 г. 08:12 + в цитатник
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На румынском сайте попался интересный рецепт - цыганский слоеный стейк! Вкусно, сочно и очень много получается! Аромат шашлыка, горчицы и лука - такой запах можно подавать отдельным блюдом! Смотрите и готовьте на здоровье!
Для рецепта нам понадобится четыре окорочка и обычная свиная грудинка. Грудинку специально подмораживаю, что бы легче и тоньше нарезалась (вместо бекона).

куриные окорочка 4 шт.
грудинка (бекон) 150 гр.
лук 2 шт.
маринованные огурцы 3-4 шт.
горчица столовая 3 ст.лож.
соль, чёрный перец по вкусу

Вырезаем кости из мяса, заготовка должна получится как книжка, старайтесь делать всё аккуратно.
Каждый кусочек отбиваем через плёнку, до одной толщины. Мой деревянный молоток сломался, процесс отбивания заканчивал простой пластиковой бутылкой с водой. Всё отлично получилось.
Подготовленный куриный пласт солим перчим и смазываем горчицей (2 ч.лож). Теперь выкладываем слой огурцов (тонко нарезанных), колечки лука и несколько кусочков.
Так собираем слой за слоем, перевязываем шпагатом и отправляем в форму для запекания (с большими бортами). Сверху можно посыпать остатками лука.
Запекаем в разогретой духовке при t 170* С., по времени около часа. За 15 минут до конца, лук сверху убираем.
Можно подавать горячим, но когда остынет нарезается намного лучше. На гарнир используйте всё что любите.




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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  птица


Процитировано 56 раз
Понравилось: 28 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 08:51 (ссылка)
Интересный рецепт!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 10:08 (ссылка)
Ipola,
благодарю за внимание и комментарии (300x300, 80Kb)
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strixulula   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 19:05 (ссылка)
Спасибо Вам !
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 20:01 (ссылка)
strixulula,
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Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 01 Марта 2020 г. 10:37 (ссылка)
Спасибо!!!
С первым днем весны!!!
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 01 Марта 2020 г. 10:39 (ссылка)
Ella_123,
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