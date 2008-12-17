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Тонкие блины на йогурте получатся идеальными!

Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 08:57 + в цитатник
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Масленицу принято отмечать на протяжении недели перед Великим постом. В 2020 году масленичная неделя начнется завтра, а завершится в воскресенье 1 марта.
Чтобы отпраздновать Масленицу по всем правилам, самое время задуматься, какие блины приготовить.

250 мл. йогурта
250 мл. молока
250 мл. воды (кипяток)
2 куриных яйца
8–9 ст. л. муки
1 ч. л. разрыхлителя
растительное масло для жарки
сливочное масло для смазывания

Взбей яйца с сахаром и солью.
Влей молоко, перемешай.
Добавь йогурт, чуть взбей.
Добавь муку и перемешай до однородности. Тесто должно получиться, как густая сметана.
Всыпь разрыхлитель, но не перемешивай. Влей кипяток и хорошо перемешай.
Дай тесту постоять 15 минут и начинай жарить блины на раскалённой сковороде. Готовые блины смажь маслом.
Ну что, к празднику ты уже готов. Фантазируй, удивляй, экспериментируй. Пусть праздник пройдет хорошо, а тонкие блины на йогурте получатся идеальными и порадуют своим вкусом!
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слова и фото автора

источник и пошаговые фото
Рубрики:  блины, оладьи


Процитировано 18 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Вера_Петрикова   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 06:48 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 08:36 (ссылка)
Вера_Петрикова,
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Ipola   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 08:40 (ссылка)
Надо печь! Доброе утро, Лилечка!
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 10:48 (ссылка)
Ipola, привет, Ириша, ну конечно надо!

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ninasemen   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 10:54 (ссылка)
Спасибо,Лилечка!Ваши рецепты очень удачные.
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Лилёша   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 10:59 (ссылка)
ninasemen,


всегда пожалуйста (512x370, 106Kb)
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Taneza   обратиться по имени Вторник, 25 Февраля 2020 г. 14:07 (ссылка)
Спасибо за рецепт! С Масленицей!!!
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