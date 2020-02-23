Мясо по-французски знакомо всем. Но у меня, лично, к нему есть претензии. Думаю, что и у вас тоже. Во-первых, если мы берём не свинину и не курицу, то будет ли мясо нежным? Во-вторых, если мы берём нежнейшее мясо и оно у нас получилось, то где брать гарнир? Отваривать картошку? Пошло. Макароны? - не празднично. Рис? И кого мы этим удивим?

Словом, я мясо по-французски всегда подавала с огромным подносом овощей, пока не поняла, что зимой эта роскошь обременительна для кошелька..

И что? Мы сдадимся? Дудки!

Мы приготовим мясо по-французски наоборот!

500 граммов любого фарша с мясом или птицей (лучше и с тем, и с тем)500 граммов картошки4 большие яйца (или 5-6 мелких)2 большие (с детский кулак) луковицынекоторое количество майонеза (150 гр.)растительное или сливочное масло для жарки1 стакан тёртого сырасоль и перец по вкусуНе знаю, как отключить тут нумерацию в столбик, но , теоретически, и по вкусу можно использовать свежие помидоры, об этом скажу нижеТеперь, смотрите, как всё гениально по приготовлению. Вы застилаете листик (противень) бумагой для выпечки (пергаментом). Предварительно свой фарш только слегка солите и перчите. Затем вы этот фарш притопотываете рукой на столе до коржа толщиной в 1-2 см., и стаканом вырезаете на нём кружки.Кружки лопаткой перекладываете на противень, застеленный пергаментом.Очищенную картошку варите после закипания минут 8-10, трёте на тёрке крупной и добавляете к ней 1 ст.л. майонеза и соль с перцем по вкусу.Яйца варите вкрутую, давите их толкушкой для пюре и добавляете к ним чуточку соли и майонез.Осталось поджарить мелко нарезанный лук. Его мы жарим на растительном или сливочном масле по вкусу, но до бронзового цвета.Теперь, внимание! Если есть любители кислинки, то 1-2 небольших помидора нарезаем кубиками и чуть обжариваем с солью и черным перцем.Собирается всё просто. На противне у нас уже лежат кругляшки фарша (я их вырезаю обычным гранёным стаканом)На каждый кружок я кладу сначала обжаренный лук, потом яйца с майонезом, потом картошку натёртую, потом кладу (или не кладу) томаты, а венчает всё натёртый сыр.Мы эту французскую красоту по-русски отправляем в духовку, разогретую до t 180* С. и выпекаем 30 минут.Обещаю: все будет в восторге. И сытно, и вкусно, и глазу приятно. И нет этой вечной проблемы - пропеклось мясо, или нет?слова и фото автора