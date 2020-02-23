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Создан: 17.12.2008
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Написано: 142350


Почти мясо по-французски, но точно не оно: вкуснее, и для многих проще

Суббота, 22 Февраля 2020 г. 08:07 + в цитатник
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Мясо по-французски знакомо всем. Но у меня, лично, к нему есть претензии. Думаю, что и у вас тоже. Во-первых, если мы берём не свинину и не курицу, то будет ли мясо нежным? Во-вторых, если мы берём нежнейшее мясо и оно у нас получилось, то где брать гарнир? Отваривать картошку? Пошло. Макароны? - не празднично. Рис? И кого мы этим удивим?
Словом, я мясо по-французски всегда подавала с огромным подносом овощей, пока не поняла, что зимой эта роскошь обременительна для кошелька..
И что? Мы сдадимся? Дудки!
Мы приготовим мясо по-французски наоборот!

500 граммов любого фарша с мясом или птицей (лучше и с тем, и с тем)
500 граммов картошки
4 большие яйца (или 5-6 мелких)
2 большие (с детский кулак) луковицы
некоторое количество майонеза (150 гр.)
растительное или сливочное масло для жарки
1 стакан тёртого сыра
соль и перец по вкусу

Не знаю, как отключить тут нумерацию в столбик, но , теоретически, и по вкусу можно использовать свежие помидоры, об этом скажу ниже
Теперь, смотрите, как всё гениально по приготовлению. Вы застилаете листик (противень) бумагой для выпечки (пергаментом). Предварительно свой фарш только слегка солите и перчите. Затем вы этот фарш притопотываете рукой на столе до коржа толщиной в 1-2 см., и стаканом вырезаете на нём кружки.
Кружки лопаткой перекладываете на противень, застеленный пергаментом.
Очищенную картошку варите после закипания минут 8-10, трёте на тёрке крупной и добавляете к ней 1 ст.л. майонеза и соль с перцем по вкусу.
Яйца варите вкрутую, давите их толкушкой для пюре и добавляете к ним чуточку соли и майонез.
Осталось поджарить мелко нарезанный лук. Его мы жарим на растительном или сливочном масле по вкусу, но до бронзового цвета.
Теперь, внимание! Если есть любители кислинки, то 1-2 небольших помидора нарезаем кубиками и чуть обжариваем с солью и черным перцем.
Собирается всё просто. На противне у нас уже лежат кругляшки фарша (я их вырезаю обычным гранёным стаканом)
На каждый кружок я кладу сначала обжаренный лук, потом яйца с майонезом, потом картошку натёртую, потом кладу (или не кладу) томаты, а венчает всё натёртый сыр.
Мы эту французскую красоту по-русски отправляем в духовку, разогретую до t 180* С. и выпекаем 30 минут.
Обещаю: все будет в восторге. И сытно, и вкусно, и глазу приятно. И нет этой вечной проблемы - пропеклось мясо, или нет?
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слова и фото автора

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Рубрики:  овощи
фарш
Метки:  


Процитировано 33 раз
Понравилось: 21 пользователям
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aleksandrit-80   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 13:50 (ссылка)
Спасибо.
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 22 Февраля 2020 г. 14:02 (ссылка)
aleksandrit-80,

quote-2019-12-11-1576092802 (700x525, 286Kb)
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ника-стрелец   обратиться по имени Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 10:37 (ссылка)
фАРШ С МЯСОМ ИЛИ ПТИЦЕЙ ПРИТОПЫВАЕТЕ РУКОЙ ? Что случилось ?
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Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 12:02ссылка
Лилёша
Исходное сообщение ника-стрелец
фАРШ С МЯСОМ ИЛИ ПТИЦЕЙ ПРИТОПЫВАЕТЕ РУКОЙ ? Что случилось ?


Что за бред?!
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Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 16:08 (ссылка)
Вот еще одно новое для меня блюдо, спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 21:58 (ссылка)
Татьяна_Дяглова,
всегда пожалуйста (512x370, 106Kb)
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