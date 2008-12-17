Суббота, 22 Февраля 2020 г. 08:03
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Салат «Вкуснючий» всего из трёх ингредиентов - аппетитно и сытно
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Недавно в гостях я попробовала вот такой вот красивый салатик под названием «Вкуснючий» и сразу же попросила себе рецепт этого вкусного и замечательного салата и сразу же решила поделиться с вами этим чудесным и совсем несложным рецептом. Приготовьте - надеюсь вы останетесь довольны полученным результатом!
для нашего салата:
Морковь крупная - две штуки.
Лук репчатый большие головки - две штуки.
Сердечки куриные - 500 грамм.
Майонез - для заправки салата.
Для приготовления маринада для репчатого лука:
Сахар - две столовых ложки с горкой.
Уксус столовый - три ложки.
Вода - 0,5 стакана.
Соль - половина столовой ложки.
Процесс приготовления салата: Первым делом нарезаем репчатый лук полукольцами и опускаем его в маринад на один час.
Далее свежую морковь надо почистить и натереть на крупной тёрке.
Тушим её в сковороде на растительном масле пока морковь не станет мягкой.
Теперь куриные сердечки надо отварить до полной готовности в подсоленной воде с приправами , а затем нарезать сердечки соломкой.
Соединить морковь, сердце, отжать лук от маринада. Заправить майонезом, приправить.
Затем соединяем тушёную морковь, куриные сердечки , отжатый лук от маринада и заправляем наш салат майонезом. Можно ещё приправить по вкусу чёрным молотым перчиком. Всё хорошо перемешиваем - салат готов! Даём салатику немного настояться и пропитаться в холодильнике, и можно подавать к столу.
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