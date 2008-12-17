Записи Друзья Комментарии
Лилёша
Аватар Лилёша

 -Метки

австралийская кухня австрийская кухня азербайджанская кухня азиатская кухня американская кухня английская кухня арабская кухня армянская кухня африканская кухня балканская кухня белорусская кухня болгарская кухня бразильская кухня голландская кухня греческая кухня грузинская кухня еврейская кухня израильская кухня индийская кухня ирландская кухня испанская кухня итало-аргентинская кухня итальянская кухня картофель киргизская кухня китайская кухня корейская кухня кубинская кухня латышская кухня ливанская кухня литовская кухня мароканская кухня молдавская кухня немецкая кухня норвежская кухня польская кухня русская кухня скандинавская кухня таджикская кухня татарская кухня турецкая кухня тыква украинская кухня финская кухня французская кухня француская кухня шведская кухня швейцарская кухня эстонская кухня яблоки

 -Цитатник

Вязание-спицы Роскошный узор - (0)

...

Рамочка "Любви в душе, блинов на угощение, скоро Масленица..." - (0)

Здесь будет ваш текст... Здесь будет ваш текст...

Несладкая закуска из чернослива - (2)

Чернослив, фаршированный орехами, яйцами и сыром, будет отличной новинкой любого стола. Небол...

Полезное и нужное - (0)

Серия сообщений "Бродилки для вас": Часть 1 - Бродилка по сайта...

Без муки- без грамма масла - потрясающий торт к чаю на каждый день - (0)

Рецепт 2 бисквитных коржа каждый из: Яйца - 4 шт Сахар - 4 ст л Крахмал кукурузный - 4 ст...

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Шарики Шарики
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Дешевые авиабилеты Дешевые авиабилетыВыгодные цены, удобный поиск, без комиссии, 24 часа. Бронируй сейчас – плати потом!
  • Старые кнопки дневника на Li.ruСлучайно нашел, сделано 6 лет назад, кнопки для установки на свой сайт.

 -

Быстрый переход по страницам блога Лилёша:

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лилёша

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 17.12.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 142350


Рыба в духовке: вкусно, красиво и без грязной посуды

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 08:21 + в цитатник
(500x375, 99Kb)

Очень интересный, оригинальный, вкусный рецепт приготовления рыбы! Практически любая рыба подходит для этого рецепта. Такой рыбкой Вы порадуете всех своих близких. Я готовлю эту запеченную рыбу и на праздничный стол. Еще ни разу после застолья она не оставалась… Ну так интересно смотрится, что все внимание на столе на себя и привлекает. Всем хочется попробовать!

Для начала нужно очистить рыбу от косточек. Мне потребуется только филе. Можно купить уже готовое филе, тогда этот этап Вам не потребуется.
У меня сегодня треска. Очень вкусно с любой белой или красной морской рыбой.
Нарезаю рабу на квадратики, не очень мелкие, вот так:
Перекладываю рыбу в глубокую миску и выдавливаю сок 1/3 лимона. Солю, перчу и перемешиваю.
Подготовлю заливку:
В глубокую тарелку разбиваю два яйца, добавляю сметану. Разбиваю яйца вилкой и немного перемешаю.
Добавляю сыр. Можно натереть на тёрке, можно нарезать на квадратики. Подойдет твёрдый сыр или плавленый сырок. Какой есть. Перемешиваю.
Добавляю эту смесь к рыбе.
Мелко нарезаю зелень (у меня петрушка) и тоже добавляю к рыбе. Всё перемешиваю.
Нарезаю свежие помидоры. У меня еще свои, последние уже. Помидоры можно и не добавлять. Без них тоже очень вкусная рыба получается.
Подача будет необычной. Делаю вот такие «конфетки» из пергаментной бумаги.
Беру лист бумаги размером 23х29 см. Можно меньше или больше….
Сворачиваю «гармошкой».
Завязываю с двух сторон веревкой.
Делаю углубление для рыбы. Подробнее, как сделать такую «форму» можете посмотреть в моем видео выше.
Перекладываю формочки на противень. У меня получается 4 штуки.
Наполняю рыбой и помидорами. Часть рыбы, часть помидоров. А можно просто положить помидоры сверху. Как Вам больше нравится.
По желанию можно присыпать панировочными сухарями. У меня смесь овсяных хлопьев с отрубями.
Готовлю в разогретой до t 180* С. духовке примерно 20-25 минут.
Вот такое красивое рыбное блюдо получилось!
Очень удобно, не нужно мыть формочки...все порционно. Отличное праздничное блюдо без заморочек.




0338524001517486158 (400x120, 105Kb)

слова и фото автора

источник
Рубрики:  рыба, морепродукты


Процитировано 61 раз
Понравилось: 36 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


aleksandrit-80   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 17:03 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 17:12 (ссылка)
aleksandrit-80,
quote-2019-12-11-1576092955 (700x463, 230Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Татьяна_Дяглова   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 14:02 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
Планета_7   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 16:44 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
GalinaAR   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 17:26 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 22:44 (ссылка)
Татьяна_Дяглова, Планета_7, GalinaAR,
quote-2019-12-11-1576092802 (700x525, 286Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте