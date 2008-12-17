Очень интересный, оригинальный, вкусный рецепт приготовления рыбы! Практически любая рыба подходит для этого рецепта. Такой рыбкой Вы порадуете всех своих близких. Я готовлю эту запеченную рыбу и на праздничный стол. Еще ни разу после застолья она не оставалась… Ну так интересно смотрится, что все внимание на столе на себя и привлекает. Всем хочется попробовать!

Для начала нужно очистить рыбу от косточек. Мне потребуется только филе. Можно купить уже готовое филе, тогда этот этап Вам не потребуется.У меня сегодня треска. Очень вкусно с любой белой или красной морской рыбой.Нарезаю рабу на квадратики, не очень мелкие, вот так:Перекладываю рыбу в глубокую миску и выдавливаю сок 1/3 лимона. Солю, перчу и перемешиваю.Подготовлю заливку:В глубокую тарелку разбиваю два яйца, добавляю сметану. Разбиваю яйца вилкой и немного перемешаю.Добавляю сыр. Можно натереть на тёрке, можно нарезать на квадратики. Подойдет твёрдый сыр или плавленый сырок. Какой есть. Перемешиваю.Добавляю эту смесь к рыбе.Мелко нарезаю зелень (у меня петрушка) и тоже добавляю к рыбе. Всё перемешиваю.Нарезаю свежие помидоры. У меня еще свои, последние уже. Помидоры можно и не добавлять. Без них тоже очень вкусная рыба получается.Подача будет необычной. Делаю вот такие «конфетки» из пергаментной бумаги.Беру лист бумаги размером 23х29 см. Можно меньше или больше….Сворачиваю «гармошкой».Завязываю с двух сторон веревкой.Делаю углубление для рыбы. Подробнее, как сделать такую «форму» можете посмотреть в моем видео выше.Перекладываю формочки на противень. У меня получается 4 штуки.Наполняю рыбой и помидорами. Часть рыбы, часть помидоров. А можно просто положить помидоры сверху. Как Вам больше нравится.По желанию можно присыпать панировочными сухарями. У меня смесь овсяных хлопьев с отрубями.Готовлю в разогретой до t 180* С. духовке примерно 20-25 минут.Вот такое красивое рыбное блюдо получилось!Очень удобно, не нужно мыть формочки...все порционно. Отличное праздничное блюдо без заморочек.слова и фото автора