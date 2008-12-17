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Самый простой рулет к чаю — не хуже чем торт!

Вторник, 11 Февраля 2020 г. 08:48 + в цитатник
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По вкусу шоколадный рулет не уступает шоколадному торту, но готовится проще и быстрее. Поэтому если вам захочется вкусного нежного тортика, а времени мало, воспользуйтесь этим несложным рецептом.

тесто:
яйца – 4 шт.
сахар — 100 гр. ( ½ стакана)
молоко — 3 ст. л.
ванильный сахар — 1 ч. л.
соль — щепотка
разрыхлитель — 1 ч. л.
мука — 70 гр. (½ стакана)
какао — 6 ст. л. (150 гр. )
крем:
сметана жирная, лучше 30% — 230 гр.
сахарная пудра – 2/3 стакана (130 гр.)
масло сливочное мягкое — 120 гр.
ванилин – 10 гр. (пакетик (если крем получился недостаточно густой, поставьте его минут на 30 в холодильник))
для украшения:
сахарная пудра или шоколад


Выпекать бисквит при t 180* С.. 10-12 минут.
Убрать рулет на 3-4 часа в холод (чем дольше, тем рулет будет вкуснее)

1 мерный стакан=250 мл.
1 мерная ст. ложка=15 мл.
1 мерная ч. ложка=5 мл.

Полезные советы:

1. Для этого рулета подойдёт любой густой крем – творожный, на основе маскарпоне и т. д.
2. Для большей нежности бисквит можно пропитать любой сахарной пропиткой – алкогольной или безалкогольной.
3. Чтобы бисквит был ещё нежнее и мягче, часть муки можно заменить на крахмал, например взять 50 гр. муки и 20 гр. крахмала.
4. Рулет можно свернуть как по длинной стороне бисквита, так и по короткой, значения не имеет.
5. Вместо сахарной пудры на рулете можно сделать красивые полоски из белого или тёмного шоколада.
6. Простояв ночь в холодильнике, на следующий день рулет станет ещё вкуснее, только заверните его в целлофан.





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слова и фото автора

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Рубрики:  сладкая выпечка


Процитировано 32 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Ipola   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 08:42 (ссылка)
Не хуже, и быстрее!
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 08:58 (ссылка)
Ipola,
благодарю за внимание и комментарии (300x300, 80Kb)
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Ведана9   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 09:47 (ссылка)
6 ст.л какао никак не 30г
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 12 Февраля 2020 г. 13:37 (ссылка)
Ведана9, Ваша правда! 1 ст.л. какао 25 гр., исправления произведены!
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Планета_7   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 14:58 (ссылка)
Спасибо!
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Лилёша   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 15:46 (ссылка)
Планета_7,
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plotta   обратиться по имени Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 19:57 (ссылка)
Подскажите, что такое ианилин?
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Лилёша   обратиться по имени Воскресенье, 23 Февраля 2020 г. 21:44 (ссылка)
plotta, это опечатка, следует читать ванилин 1 пакетик 10 гр., спасибо, что заметили, уже исправила.
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