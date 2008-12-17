По вкусу шоколадный рулет не уступает шоколадному торту, но готовится проще и быстрее. Поэтому если вам захочется вкусного нежного тортика, а времени мало, воспользуйтесь этим несложным рецептом.

тесто:

крем:

для украшения:

яйца – 4 шт.сахар — 100 гр. ( ½ стакана)молоко — 3 ст. л.ванильный сахар — 1 ч. л.соль — щепоткаразрыхлитель — 1 ч. л.мука — 70 гр. (½ стакана)какао — 6 ст. л. (150 гр. )сметана жирная, лучше 30% — 230 гр.сахарная пудра – 2/3 стакана (130 гр.)масло сливочное мягкое — 120 гр.ванилин – 10 гр. (пакетик (если крем получился недостаточно густой, поставьте его минут на 30 в холодильник))сахарная пудра или шоколадВыпекать бисквит при t 180* С.. 10-12 минут.Убрать рулет на 3-4 часа в холод (чем дольше, тем рулет будет вкуснее)1 мерный стакан=250 мл.1 мерная ст. ложка=15 мл.1 мерная ч. ложка=5 мл.Полезные советы:1. Для этого рулета подойдёт любой густой крем – творожный, на основе маскарпоне и т. д.2. Для большей нежности бисквит можно пропитать любой сахарной пропиткой – алкогольной или безалкогольной.3. Чтобы бисквит был ещё нежнее и мягче, часть муки можно заменить на крахмал, например взять 50 гр. муки и 20 гр. крахмала.4. Рулет можно свернуть как по длинной стороне бисквита, так и по короткой, значения не имеет.5. Вместо сахарной пудры на рулете можно сделать красивые полоски из белого или тёмного шоколада.6. Простояв ночь в холодильнике, на следующий день рулет станет ещё вкуснее, только заверните его в целлофан.слова и фото автора