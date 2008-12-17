Суббота, 04 Января 2020 г. 08:40
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Свинина «по-барски» - просто, вкусно и сытно
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Сегодня хочу познакомить вас с очень простым рецептом быстрого приготовления такого вкусного мяса - как свинина. Ведь многие из вас любят этот вкусный и сытный продукт, из которого можно приготовить очень много замечательных блюд. Вот с одним таким вкусным, простым и сытным блюдом я вас сегодня познакомлю. Надеюсь вам этот вариант приготовления мяса понравится и вы с удовольствием будите его готовить и радовать своих близких и себя настоящей и вкусной домашней едой.
Всё очень просто и легко! Пропорции продуктов берём произвольные - так удобнее и проще готовить это блюдо.
Итак, мясо режем на порционные кусочки произвольного размера - как вам больше нравится, но лучше нарезать на большие стейки.
Теперь немного отбиваем, солим и перчим по своему вкусу. Затем готовим соус для этого блюда: нарезаем очень мелко солёный огурец, свежую зелень мелко рубим ножом, так же поступаем с грецкими орехами (грамм 100 будет достаточно) и тремя зубчиками чеснока (чеснок можно пропустить через чеснокодавку). Добавляем в эту смесь маленькую баночку сметаны любой жирности и всё хорошо перемешиваем - соус готов. Теперь наше мясо выкладываем в форму для запекания, а сверху смазываем приготовленным соусом и посыпаем натёртым сыром.
Отправляем свинину в разогретую до t 180* С. духовку до образования золотистого цвета. Получается очень пикантное, сытное и нежное блюдо.
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