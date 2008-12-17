На что мы тратим жизнь! На мелочные ссоры, На глупые слова, пустые разговоры, На суету обид,...

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Как удалить вирусы с компьютера. Рамка Makсимыча

Внешний вид получившегося салатика сразу вызвал во мне улыбку! Поэтому я его так и назва...