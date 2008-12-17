Сегодня готовлю вкуснейшие, необычные пирожки. Тонкие, мягкие, чуть хрустящие по краям, ...

На что мы тратим жизнь! На мелочные ссоры, На глупые слова, пустые разговоры, На суету обид,...

Здесь будет ваш текст... Здесь будет ваш текст...

Как удалить вирусы с компьютера. Рамка Makсимыча