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Сегодня готовлю замечательную запеканку на сковороде. Очень простую в приготовлении, но потрясающе вкусную и сочную.
650-700 гр. цветной капусты
40 гр. сливочного масла
1 ст.л. муки
150 мл. молока
4 яйца
120 гр. ветчины
соль, копчёная паприка,
чеснок, мускатный орех
Рецепт хорош тем, что предварительно капусту отваривать не нужно, а нужно лишь разобрать на маленькие соцветия. Капусту я предварительно промыла.
Капусту можно разбирать или рукамиили ножом нарезать на кусочки.
Приготовлю сливочный соус, 40 гр. сливочного масла отправляю на сковородку.
Как только сливочное масло растает, добавляю столовую ложку муки.
Помешивая , обжариваю муку с маслом 2-3 минуты.
Затем разом вливаю 150 мл. молока, молоко из холодильника.
И помешивая варю соус до загустения. Солю и добавляю молотый мускатный орех, буквально щепотку. Ещё раз перемешиваю и соус готов.
В чуть остывший соус вбиваю 4 яйца и хорошенько перемешиваю венчиком.
В капусту вливаю получившийся соус.
Добавляю мелко порезанную ветчину, копчёную паприку и сушёный чеснок.
Всё хорошо перемешиваю.
Сковородку ставлю на огонь, смазываю растительным маслом и выкладываю цветную капусту.
Разравниваю, утрамбовываю слегка и накрываю крышкой.
Готовлю на маленьком огне, примерно 20-25 минут с одной стороны. Запеканка по краям должна схватиться.
Накрываю сковороду большой тарелкой и аккуратно переворачиваю.
Возвращаю запеканку на сковороду румяной корочкой вверх.
Вновь накрываю крышкой и довожу до готовности ещё минут двадцать. Готовность обязательно проверяю на сухую зубочистку.
Запеканка получается очень вкусной, причем как в горячем, так и в холодном виде. На второй день мы едим её прямо из холодильника. Запеканка отлично держит форму, при этом мягкая, имеет приятный подкопченый аромат.