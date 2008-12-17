Десерт всегда можно преподнести на вечеринке. Либо просто приготовить, для тех, кто хочет чего-то сладкого.
Ярко-розовые кексы, усеяны вишней и покрытые глазурью – веселое и праздничное угощение. Десерт всегда можно преподнести на вечеринке. Либо просто приготовить, для тех, кто хочет чего-то сладкого.
сахарного песка - 200 грамм
молока - 100 мл.
растительного масла - 100 мл.
яйцо - 1 шт.
ванильного экстракта - 1 мл.
муки - 400 грамм
разрыхлителя - 2 грамма
свежая вишня - горсть
вишневого сока - 20 мл.
растопленного масла - 2 мл.
1. Разогрейте духовку до t 200* С. Подготовьте формы для кексов, промазав их маслом.
2. Положите сахар, молоко, растительное масло, яйцо и ванильный экстракт в большую миску. При помощи миксера взбейте на средней скорости.
3. Просейте в массу муку и добавьте разрыхлитель. Размешайте хорошо.
4. Добавьте вишни и вишнёвый сок, затем осторожно перемешайте.
5. При помощи ложки распределите тесто равномерно в формы для кексов.
6. Выпекайте в течение 12-14 минут. Готовые кексы охладите полностью перед добавлением глазури.
7. Чтобы сделать глазурь, взбейте сахарную пудру, масло и вишнёвый сок до однородной массы. Если вы хотите более тонкую глазурь, добавьте больше вишневого сока, по 1 чайной ложке за один раз.
8. Если вы предпочитаете более густую глазурь, добавьте больше сахарной пудры по 1 столовой ложке за раз, пока не будет достигнута желаемая консистенция.
9. Каждый кекс покройте получившейся глазурью. На один кекс не более двух ложек. Дождитесь пока глазурь, затвердеет, а после подавайте.
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