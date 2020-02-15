Записи Друзья Комментарии
Лариса Воронина
Аватар Лариса_Воронина

 -Цитатник

"Нам больно. ОЧЕНЬ."- открытое письмо к Президенту. - (16)

"Нам больно. ОЧЕНЬ."- открытое письмо к Президенту. Елена Сафонова после участия 5 феврал...

Простые рамочки для текста - (0)

простые рамочки для текста ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ...

Красивые рамочки для текстов. Ждем лето! - (0)

простые рамочки для текста ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУ...

Каждый выбирает по себе.... - (11)

"Ни к кому претензий не имею"... Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дь...

По поводу "взаимных друзей" - (29)

Я ( Лариса Воронина) последнее время заметила, что у некоторых членов нашего ЛиРу, о которых я прочи...

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Лариса_Воронина

 -Рубрики

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 4) про_искусство Дачные_дела ЛиРу Best_of_Callery
Читатель сообществ (Всего в списке: 2) WiseAdvice О_Самом_Интересном

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 16.12.2007
Записей: 13287
Комментариев: 252915
Написано: 311148


Шведский гостевой пирог

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 06:07 + в цитатник
Этот простой и вкусный пирог родом из Швеции.Он называется гостевым, так как его можно успеть замесить, когда гости уже на пороге. Угощение будет готово к тому моменту, когда все усядутся пить кофе. Пирог получается рассыпчатым, нежным, с легким цитрусовым ароматом.
Форма у меня 18х25 см, приблизительно на 8 гостей.


Нам потребуется:

140 г.муки
120г. сливочного масла или маргарина
180г. сахара
натертая цедра 1 лимона
2 яйца
щепотка соли
80 г. лепестков миндаля ( у меня лепестков не было, поэтому я использовала измельченный миндальный орех ( положила орехи в пакет и растолкла их молоточком для мяса)
2 столовые ложки сахара


1. Натираем на мелкой терке желтую часть цедры лимона
2. В мисочке смешиваем сахар с лимонной цедрой и щепоткой соли
3. Растапливаем масло и даем ему остыть
4. Миксером взбиваем до пышности яйца, продолжая взбивать, добавляем к ним сахар с лимонной цедрой
5. Постепенно, взбивая, добавляем к яйцам муку, все хорошо перемешиваем.
6.Вливаем растопленное масло и опять перемешиваем.

7. Форму я выстелила бумагой для выпечки, ничем не смазывала. Выливаем тесто и лопаткой разравниваем его поверхность.

8. Миндаль смешиваем с 2 столовыми ложками сахара и посыпаем верх пирога. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Готовность проверяем, как обычно, сухим ножом или зубочисткой.

Нет ничего лучше для теплоты и уюта в доме, чем наши пироги! От всей души я желаю вам печь их как можно чаще!
Рубрики:  Фруктовая выпечка и сладкие пироги
Кухни разных стран мира
Метки:  


Процитировано 68 раз
Понравилось: 65 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


Кахетинка   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 06:22 (ссылка)
Доброе утро,Лариса!Красна изба пирогами!Хорошее начало дня!Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 06:26ссылка
Лариса_Воронина
Кахетинка,Ниночка, доброе утро!!!!! Самого хорошего тебе настроения!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Radeia   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 06:37 (ссылка)
Благодарю, Лариса, интересный рецепт!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 08:00ссылка
Лариса_Воронина
Radeia, очень простой.... и очень вкусный!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 08:02ссылка
Лариса_Воронина
Radeia, шведы молодцы!!!! Но они правы- минимум затрат времени. У меня ушло на все про все 50 минут, пока гости ехали, раздевались, мыли руки, ели всякие салаты - пирожок был готов!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
koreckolga   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 07:13 (ссылка)
Замечательный рецептик! Спасибо, Ларочка! С добрым утречком! Приятных выходных!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 08:03ссылка
Лариса_Воронина
koreckolga, спасибо, Олечка! Тебе тоже самого хорошего настроения!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Алина_Белина   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 10:11 (ссылка)
Доброго дня!!!Спасибо за рецепт!!!Хороших выходных и прекрасного настроения!!!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику
vit4109   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 10:21 (ссылка)
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику
Ира_Ивановна   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 14:10 (ссылка)
Понравился рецепт, Лариса! Цитирую с благодарностью!
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику
Васточка   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 16:29 (ссылка)
спасибо Ларочка
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику
Елок   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 18:58 (ссылка)
Я обычно делаю, так называемый, быстрый с яблоками))) Орехи последнее время есть не удобно из-за протезов...
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 19:15ссылка
Лариса_Воронина
Елок, я пеку пироги для детей, они не любят долго ждать и все любят орехи...
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Суббота, 15 Февраля 2020 г. 19:18ссылка
Елок
Счастливая вы!
бьыстрый пирог тоже очень быстро готовится и к яблокам поверху можно и орехи) Для разнообразия, а еще немного корицы)))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Talya6   обратиться по имени Суббота, 15 Февраля 2020 г. 21:04 (ссылка)
Спасибо большое, Ларочка.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Воскресенье, 16 Февраля 2020 г. 05:02ссылка
Лариса_Воронина
Talya6, доброе утро и пожалуйста, Поленька!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте