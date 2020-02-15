"Нам больно. ОЧЕНЬ."- открытое письмо к Президенту. Елена Сафонова после участия 5 феврал...

простые рамочки для текста ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ...

простые рамочки для текста ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ТЕКСТ ЗДЕСЬ БУ...

"Ни к кому претензий не имею"... Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дь...

Я ( Лариса Воронина) последнее время заметила, что у некоторых членов нашего ЛиРу, о которых я прочи...