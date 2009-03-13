Гаура Пурнима 523

Счастье Панча-таттвы

Следует понимать, что достоинства Кришны — это сокровищница божественной любви. Когда Он приходил на землю, Он принес эту сокровищницу с Собой, но держал ее запечатанной. Когда же явились Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы, Они сломали печать и разграбили эту сокровищницу, чтобы насладиться вкусом божественной любви к Шри Кришне. И чем больше они упивались ею, тем сильнее становилась их жажда. Шри Панча-таттва танцевала снова и снова, и нектарная любовь к Богу становилась все более доступной для людей. Члены Панча- таттвы танцевали, громко восклицали, смеялись и пели, словно безумные; именно так они раздавали любовь к Богу. Раздавая людям любовь к Богу, Чайтанья Махапрабху и Его спутники не принимали во внимание, достоин человек такого дара или нет, и не думали о том, нужно дарить людям эту любовь или не нужно. Они не ставили никаких условий. Везде, где было возможно, Панча-таттва одаривала всех любовью к Богу. Хотя члены Панча-таттвы взломали сокровищницу любви к Богу и, наслаждаясь ее содержимым, стали раздавать его другим, запасы любви в этой чудесной сокровищнице не только не иссякли, но увеличились во сто крат. Поток любви к Богу разлился повсюду и поглотил всех: стариков, молодых, женщин и детей. Движение сознания Кришны затопит весь мир, и в водах этого потопа окажутся все: честные и мошенники, хромые, немощные и слепые. Когда пять членов Панча-таттвы увидели, что любовь к Богу затопила весь мир и уничтожила в живых существах семя материального наслаждения, они преисполнились безграничной радости.



- Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила 7.20-27

10/03/2009Пятьсот двадцать три года назад в ночь полнолуния месяца Говинда в наш мир явился Шри Чайтанья Махапрабху,, спустившийся ради распространения Кришнасреди самых падших людей Кали-юги.Чайтанья – это сам Кришна. Чтобы предложить свою божественную милость в полной мере, он пришёл не как Господь. Скрыв свою Божественность, он явился в облике своего преданного (). Никогда ещё милость Господа не распространялась среди его преданных так широко. Будучи непревзойдённым, Господь сам испытывал чувства своих преданных и действовал как они. Поэтому Он одновременно является верховным господином и верховным слугой.Придя в облике Чайтаньи, он призвал с собой свои божественные экспансии и энергии, ближайшие из которых тоже подобно ему действовали как преданные. Господь и четверо его непосредственных спутников вместе составляют Панча-таттву.Картина, изображающая Панча-таттвуЭто – фотография первой картины на Западе, изображающей Панча-таттву. Когда Прабхупада приехал из Индии в 1965 году, он привёз с собой одну из тех маленьких дешёвых религиозных картинок Панча-таттвы массового производства. Поставив её на низкий столик, он каждый день предлагал ей. Когда Прабхупада захотел, чтобы на алтаре в храме во 2 доме по 26 Авеню стояло большое изображение Панча-таттвы, осенью 1966 года он сказал Джадурани даси, которая тогда ещё только училась на художника, нарисовать большую репродукцию маслом, основываясь на его картинке из Индии.(Она скопировала её даже слишком тщательно. После окончания работы она спросила Прабхупаду, что это за знак «Ом» на, в который «упакованы» Радха и Кришна, который висит над головой Господа Чайтаньи. Прабхупада ответил: «Это выдумка художника».)Впервые я увидел эту большую Панча-таттву в 1970 году, но не в Нью-Йорке, а в Филадельфии, во время своего первого посещения храма. Первый центр ИСККОН в моём городе ютился по соседству с заброшенным университетским городком, в тесном домике опасно-аварийного состояния из чёрного кирпича – в общем, в доме, с которых начинают все студенты. Эта Панча-таттва руководила этим центром с алтаря, находившегося в переднем оконном проёме.Вероятно, к тому времени преданные из Манхэттена получили новую, более умело выполненную картину Панча-таттвы, а старая досталась Филадельфии.Эта картина была моим первым божеством. После того, как я переехал в храм в 1971 году (который затем переехал в немецкий район города), Панча-таттва принимала моё ежедневное поклонение и медитацию. В следующем году, когда я был президентом храма, и большие божества Джаганнатх пришли, чтобы занять алтарь, картина с Панча-таттвой осталась в алтарной.Даже после двух переездов она занимала своё почётное место. В 1978 году я уже не был президентом, служил в Институте Бхактиведанты и жил вне храма. Однажды на стене алтарной появилась яркая, совершенно новая картина Панча-таттвы. Вскоре после этого моя жена Саудамани даси неожиданно натолкнулась в подвале на старую картину Панча-таттвы, лежащую на боку напротив стены посреди других вещей на выброс.Острая боль пронзила её сердце. Она поспрашивала окружающих – картину собирались выбросить. Я позвал президента. Он сказал мне, что у них наконец появилась картина намного лучше, а старая, смущающе любительская картина с этими застывшими фигурами им не нужна. Они просто не были уверены насчёт того, как правильно избавиться от священного предмета.«Могу я взять её?»«Конечно, бери. Мы всё равно не знаем, что с ней делать».Все эти годы мы хранили эту старую картину. Постепенно её пошатнувшийся было статус снова начал расти. Люди бывают удивлены, когда узнают, что она у меня.Вот и она. Только что почищенная, отреставрированная, в аккуратной рамке – и мы с Саудамани продолжаем заботиться о ней. Панча-таттва, те пять абсолютно непостижимых фигур, каждый день дают мне Своё общение, и я сожалею только о том, что степень моей благодарности ничтожна по сравнению с их милостью. Взирая с почтением на них во время печатания этих строк, я благодарен Им за возможность публично выразить мою признательность по случаю этого благоприятного вечера.Вот ещё две картины на моей стене:Изображение, приобретённое в уличной лавке в Навадвипе.Фотография фрески одного из храмов в округе Надия.(Листик туласи, прикреплённый сандаловой пастой на стопы Господа Чайтаньи, говорит об её действительном размере)Ниже приводится описание важнейших деяний Панча-таттвы из Чайтанья-чаритамриты, которые теперь милостиво проявляются по всему миру: