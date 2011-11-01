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Один венеролог на Ставрополье зарабатывает так: высаживает неподалеку от загородного блокпоста проститутку, зараженную сифилисом, а через месяц вызывает милиционеров, дежуривших в ту ночь, "на профилактический осмотр". Реакция Вассермана, естественно, положительная. Так же естественно, что стражи порядка предпочитают лечиться анонимно, что дороже. А поскольку блокпостов там немало, а милиционеров еще больше, доктор давно стал очень обеспеченным человеком.



И это лишь один способ заработать на проституции. Тем более что в последнее время она превратилась в нашей стране в хорошо организованный бизнес. Для того чтобы он стал еще и цивилизованным, осталось всего ничего -- сделать его легальным.



Продажные цифры



Лондонские ученые недавно организовали специальный интернет-сайт для клиентов проституток и таким образом узнали, как часто британцы пользуются услугами профессионалок секс-бизнеса и какие на них средние цены. Выяснилось, что годовой оборот этой сферы экономики Британии составляет примерно $1,4 млрд.



Квартал "красных фонарей" в Амстердаме -- самое спокойное место



В России подобных подсчетов давно никогда не проводил (хотя известно, что 100 лет назад в российской столице было 99 зарегистрированных домов терпимости, в которых официально работали 1157 проституток, да еще 553 уличных), а все цифры, которыми оперируют представители органов правопорядка, владельцы подпольных борделей, врачи и прочие эксперты, носят оценочный характер и отличаются друг от друга весьма существенно.



Например, на брифинге, прошедшем в начале 2000 года, руководители отдела по борьбе с преступлениями в сфере общественной нравственности УВД Центрального административного округа столицы (заметим в скобках, что в конце года состав отдела был полностью обновлен в связи с выявленными фактами использования служебных полномочий в личных целях) сообщили, что каждый вечер на улицы города выходят более 4,5 тыс. жриц любви, а всего за 1999 год в столице были задержаны 70,8 тыс. проституток. Но стоит иметь в виду, что многие девушки задерживались неоднократно, то есть реальное количество проституток может оказаться значительно меньшим.



Александр Бочков, руководитель 5-го отдела управления обеспечения деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД Москвы: За три месяца этого года нами были задержаны 8,3 тыс. девушек, занимающихся проституцией. Однако реально можно говорить примерно о 4-5 тыс. активно практикующих секс-работниц, не более.



Работа на выезде



Невеста -- почтой



Много лет главными странами, поставлявшими женщин мировой секс-индустрии, оставались Таиланд и Филиппины. Сегодня их обогнали Россия, Украина, Белоруссия и Латвия. Наибольшей популярностью пользуются украинки и россиянки. Во всяком случае, к такому выводу пришла директор центра женских исследований университета Род-Айленда Донна Хьюз, чье масштабное исследование было недавно размещено в Интернете, на сайте Open Women Line.



Объем мировой торговли женщинами как товаром для секс-индустрии оценивается экспертами, привлеченными Донной Хьюз, в $7-12 млрд. Причем этот бизнес при сравнимой прибыльности гораздо менее рискованный, чем торговля наркотиками и оружием.



В последнее десятилетие из Центральной и Восточной Европы были вывезены сотни тысяч женщин. (По оценкам Международной организации по миграции, в период с 1991-го по 1998 год на Запад для нужд секс-индустрии было вывезено почти 500 тыс. украинок.) И сегодня число женщин из Центральной и Восточной Европы, занимающихся проституцией в странах ЕС, оценивается больше чем в полмиллиона.



Для вывоза женщин члены организованных преступных групп устанавливают связи с добровольными пособниками в диаспорах по всему миру и работают внутри мигрирующего населения, выстраивая транснациональные преступные сети.



Известны сотни историй жертв такой торговли. Но методы торговцев разнообразием не отличаются: девушек либо вывозят на какие-нибудь "образовательные курсы", либо на "хорошую работу" -- в качестве няни, домработницы, официантки или танцовщицы. Итог один -- насилие и круглосуточная эксплуатация.



Еще один метод вербовки -- "брачные агентства", иногда называемые "невеста-по-почте" (по Интернету), или международные службы знакомств. Согласно данным Международной организации по миграции, все агентства "невеста-по-почте", предлагающие женщин из бывшего СССР, находятся под контролем оргпреступных группировок. Сотрудники этих агентств могут быть торговцами сами или работать на торговцев. Женщине даже могут показать мужчину, который обещает на ней жениться. Тот использует ее некоторое время сам, а потом "командирует" в секс-индустрию или лично отводит в бордель.



Кроме того, распространен метод, при котором вывезенные женщины возвращаются домой для вербовки товарок. Он называется "вторая волна". Для вербовщиц это один из немногих способов избежать насилия, пусть даже и путем превращения жертвы в преступника. К тому же за каждую новенькую вербовщица получает от $200 до $5 тыс. И есть за что.



В Израиле, где оборот секс-индустрии в последнее десятилетие достиг $450 млн, россиянка или украинка приносит сутенеру $50-100 тыс. в год, сама практически ничего не имея с этого. А согласно данным немецкой полиции, в течение трехмесячного пребывания в Германии по туристической визе женщина из Восточной Европы зарабатывает для сутенера $20 тыс.



Даже добровольно выезжающие для занятия проституцией не ожидают той жестокости и обмана, с которыми им предстоит столкнуться. Так, во многих странах женщин связывают долговыми обязательствами, согласно которым, прежде чем их отпустят, они должны возместить свою "закупочную" стоимость, дорожные и другие накладные расходы. Нередко, когда женщина уже заработала достаточно, чтобы уехать, сутенеры, сотрудничающие с полицией, сообщают о ее местонахождении властям. В результате женщину арестовывают и депортируют, а ее деньги достаются сутенеру.



Те, кто профессионально занимается организацией бизнеса по предоставлению интимных услуг, называют иные цифры. Артем В., директор салона Katenka.ru: Я в бизнесе уже три года, в цифрах ориентируюсь. Давайте, что называется, на пальцах посчитаем. В Москве приблизительно 100 салонов-апартаментов, 100 выездных фирм, 100 массажных салонов и 100 саун, в каждой из которых работают в среднем по 15 девушек. Прибавим сюда 200-300 уличных точек по 20-40 девушек, 1,5 тыс. индивидуалок, работающих по объявлениям в газетах и Интернете, тысяча уличных индивидуалок и примерно тысяча девушек, работающих в клубах, барах и ресторанах. Итого получается 14-20 тыс. девушек, активно занимающихся этим промыслом. Конечно, здесь я не учел тех девушек и женщин, кто выходит на панель время от времени, например раз в два-три месяца. Кроме того, я специально не учитываю привокзальных проституток, которых профессионалками назвать язык не поворачивается. Это, как правило, спившиеся женщины, которые готовы отдаться за бутылку водки. Кстати, с начала прошлого века, когда в Москве было зарегистрировано 2 тыс. проституток, население столицы возросло в 10 раз. Так что соотношение сохраняется.



Максим Ю., создатель старейшего интим-портала dosug.org: Давайте прикинем, сколько в Москве может быть реальных пользователей интимных услуг. От 12 млн жителей (вместе с приезжими) отсекаем женщин, потом отсекаем еще процентов 40% мужчин по возрастному признаку, из оставшихся убираем еще половину по уровню доходов (учителя ведь проститутками не пользуются). Из оставшихся 1,8 млн услугами жриц любви пользуются далеко не все, хотя некоторые -- регулярно. Я думаю, что реально клиентами проституток являются не более 300 тыс. мужчин, некоторые из которых пользуются ими в месяц неоднократно. А 20 тыс. девушек, многие из которых, кстати, находят клиентов далеко не каждый день, в месяц, что называется, на круг способны обслужить 500 тыс. заказов. Так что 20 тыс., не больше. Что касается 70 тыс. и даже 100 тыс., которые иногда всплывают в прессе, так это от того, что каждый ведет подсчет по собственной методике. Но контингент проституток довольно активно обновляется -- кто-то уезжает, кто-то приезжает,-- а их всех валят в общий котел, что неправильно. Правильно говорить о реально работающих в данный момент проститутках.



Но есть и другие мнения. Герман Саламов, научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, кандидат медицинских наук: Если СМИ склонны завышать количество проституток в Москве, то те, кто занимается эксплуатацией девушек, цифры, напротив, занижают, уж не знаю по какой причине. Я почти три года в рамках работы над своей кандидатской "Особенности распространения вируса иммунодефицита и других инфекций, передающихся половым путем среди лиц, занимающихся коммерческим сексом" исследовал этот рынок -- встречался с проститутками, сутенерами, бывал в борделях... Без ложной скромности скажу, что я, пожалуй, самый информированный в этой области человек в нашей стране. Конечно, многие женщины занимаются проституцией время от времени, но в целом можно говорить о 130 тыс. проституток в Москве. Из них 78 тыс. работают на улицах, вокзалах. Много проституток возле 1-й аптеки -- в основном наркоманки, торгующие собой, чтобы раздобыть денег на дозу. Еще 6 тыс. проституток являются обычными домохозяйками, которые продают себя редко, и, как правило, их мужья знают об этом. Остальные работают в борделях, модельных агентствах, салонах, многие, не считающие себя проститутками, сопровождают мужчин в поездках, отпусках, командировках. А клиентов у этих 130 тыс. проституток хватает. По моим подсчетам, проститутками с той или иной периодичностью пользуются 64% мужчин.



Проститутку можно задержать за хранение наркотиков, но не за проституцию



Резюмирует эти мнения Александр Ландо, уполномоченный по правам человека в Саратовской области, разработчик законопроекта по легализации проституции в России, посвятивший изучению вопроса несколько лет: Если нас интересует реальный объем этого рынка, то нужно иметь в виду активно практикующих проституток. Говорить обо всех женщинах, продававших себя хотя бы раз, смысла нет. В Саратове зарегистрировано около тысячи активных проституток. На самом деле их около 2 тыс. Цифра довольно точная, поэтому, я думаю, соотношение 2 тыс. проституток на 1 млн жителей можно считать для России стандартным. Однако уровень жизни в Москве все же повыше, чем в Саратове. Многие приезжие, в том числе иностранцы, едут в Москву поразвлечься. Поэтому в Москве, я думаю, можно говорить о 30 тыс. проституток. Во всей остальной России, если исходить из того, что в каждом крупном городе работают примерно по 2 тыс. проституток, а таких городов у нас не меньше 89 (по количеству субъектов федерации), работают еще около 150 тыс. проституток. Даже если предположить, что каждая такая проститутка в региональном городе зарабатывает около 500 рублей в день, а также исходить из того, что проститутка работает не меньше 200 дней в году, получаем, что оборот российского рынка интимных услуг (без Москвы) составляет не менее 15 млрд рублей, или $520 млн, в год. В Москве заработки выше. Некоторым уличным проституткам удается пропускать через себя до пяти клиентов за ночь. Поэтому на Москву приходится еще $250 млн.



Московские операторы считают эту цифру чересчур завышенной. Они оценивают столичный рынок примерно в $150 млн в год. Однако напомним, что в пуританской Великобритании, где проживают около 60 млн человек, оборот рынка оценивается в $1,4 млрд. В сравнении с этой цифрой совокупный предположительный оборот российского рынка интимных услуг в $770 млн выглядит вполне правдоподобно.



Красные "крыши"



В России уголовная ответственность за занятие проституцией не предусмотрена -- только административная, по месту прописки. Учитывая, что до 60% девушек, работающих в Москве, приезжают с Украины, из Белоруссии, Молдавии и прочих стран СНГ, становится понятно, почему их привлечение даже к административной ответственности невозможно.



Позируя перед фотокамерой, путаны ничем не рискуют



Уголовная ответственность предусмотрена за вовлечение в занятие проституцией и за организацию и содержание притонов (ст. 240 и 241 Уголовного кодекса РФ), но здесь ситуация еще более сложная. Александр Бочков: Такие дела не имеют достаточной судебной практики, поэтому даже сбор доказательной базы для обвинения в этом преступлении представляет для нас огромную проблему. Закон не дает четких определений этим преступлениям хотя бы потому, что нет четкого определения самого термина "проституция". Или, допустим, нам становится известно местонахождение притона. Что делать? Нагрянуть туда с ОМОНом? Ну и что? Где факт передачи денег от клиента проститутке и как этот факт увязать с тем человеком, кто вроде бы организовал этот притон? А как доказывать насильственное вовлечение? Шутки шутками, но теоретически без "контрольной закупки" не обойтись. А произвести ее проблемно не только из морально-нравственных соображений, но и из финансовых -- не думаете же вы, что кто-то будет выделять на это деньги? Временно поломать бизнес конкретной фирмы мы, конечно, можем, но вот судебная перспектива у такого дела весьма туманна.



Владимир Зубков, заместитель начальника пресс-службы московского ГУВД: Ежегодно возбуждается около десяти дел по ст. 240, 241 Уголовного кодекса РФ и ст. 151 (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, в том числе в занятие проституцией). До суда доходят единицы, обвинительных приговоров выносится еще меньше, причем реальные организаторы бизнеса, как правило, остаются в стороне. В общем, нам, исполнителям, все равно, легализуют проституцию или нет. Главное, чтобы закон давал четкие рекомендации для нашей работы.



Проститутка пристает к пидерасту:



— Пошли развлечемся, милок.



Он в шоке:



— Отстань от меня, двужопое чудовище!!!



Роман Ш., руководитель одного из досуговых агентств: Даже если все наши сотрудницы напишут заявления против меня, все равно осудить меня будет практически невозможно. Разве только я сам напишу явку с повинной.



Налицо парадокс. Бизнес по оказанию интимных услуг вроде как незаконен, однако по закону привлечь к ответственности ни проститутку, ни сутенера, ни руководителя досугового агентства практически невозможно. В результате отдельные представители органов правопорядка получают уникальную возможность контролировать этот бизнес угрозой его внесудебного разрушения (облавы, аресты, задержания).



На позднюю весну приходится один из сезонных пиков спроса на услуги жриц любви



Лев Тимофеев, директор Центра по изучению нелегальной экономической деятельности: Рынок интимных услуг имеет все особенности запрещенных рынков, главная же из них -- контроль со стороны криминальных монополий. Маленькое отличие в том, что в России роль криминальной монополии, так называемой крыши, исполняют сами органы правопорядка.



Действительно, бизнес по оказанию интимных услуг, пожалуй, единственный из всех теневых, который на 100% контролируется милицией, не зря его называют красным. Этот факт уже давно стал секретом Полишинеля.



Сегодня, как утверждает Роман Ш., на оплату милицейской "крыши" уходит примерно 15% денег, заработанных девушками. От 30 до 50% заработанного они берут себе; оставшиеся 30-50% получает организатор, из которых оплачивает рекламу, аренду помещений, мобильные расходы. "Раскрученный" бордель с 8-12 девушками может принести до $15 тыс. в месяц. Заработок его владельца -- около $5 тыс.



Структура бизнеса по оказанию интимных услуг тоже давно не является ни для кого секретом. За последние годы о проститутках не писал только ленивый. Стоимость услуг проституток всех мастей, места их дислокации (точки), мамочки-сутенерши, с которыми приходится расплачиваться клиентам при выборе девушки на улице, сезонный спрос (пики -- поздней весной, в начале лета и перед Новым годом), риск, с которым сталкиваются представительницы древнейшей профессии, проституция детская, мужская и т. д.-- все эти вопросы не раз и весьма подробно освещались журналистами. Отметим только относительно новую тенденцию -- проституток все чаще заказывают через Интернет. На сайтах dosug.org, elitegirls.spb.ru, sex-girls.ru, www.intimdosug.ru, vipdosug.msk.ru, intim.devishnik.ru, lov.topograf.ru вывешены тысячи анкет девушек, готовых выехать к клиенту по первому требованию.



Профессионалок в местных отделениях милиции знают в лицо



Более того, частные бордели все чаще отказываются от традиционной рекламы в газетах. Артем В.: Все деньги на рекламу -- а на это уходило до $1 тыс. в месяц -- сегодня я предпочитаю тратить на поддержку своего сайта katenka.ru. Таким образом мне удается заполучить в клиенты руководителей среднего и высшего звена, которые никогда не станут покупать девушек на улице или звонить по телефонам из того же "Московского комсомольца".



В общем, можно сказать, что нынешнее положение дел устраивает всех -- и проституток, и сутенеров, и милицию. Одни получают стабильный заработок, другие держат ситуацию под относительным контролем.



Тревогу бьют только врачи



Ночная медицина



Руководители досуговых агентств и уличные сутенеры склонны приуменьшать риск заражения клиента венерическими заболеваниями и СПИДом. Светлана Т., сутенер: СПИДа сегодня не боятся только дураки. Девушки всегда предлагают клиенту презервативы, да и сами стараются заботиться о своем здоровье, регулярно обследуются у доктора, который обслуживает наш коллектив.



Сопутствующие товары



В Венесуэлу и обратно



Нелегальным бизнесом в сфере оказания сексуальных услуг рынок, эксплуатирующий половое влечение человека, конечно, не ограничивается.



Например, существует рынок специальных аксессуаров, которые сегодня можно приобрести примерно в 40 московских секс-шопах. Речь идет о вибраторах, фаллоимитаторах, мазях, гелях, легких афродизиаках, наручниках, резиновых куклах и прочих товарах, количество наименований которых исчисляется тысячами.



Ежедневный оборот столичного секс-шопа невелик -- около $1 тыс. Таким образом, совокупный годовой оборот этой отрасли в Москве составляет не больше $15 млн. Во многом столь скромные для десятимиллионного города показатели объясняются тем, что оборот секс-продукции до сих пор не регламентирован законодательно. Правда, скоро ситуация может измениться -- закон об обороте секс-продукции уже прошел Госдуму и сейчас ждет подписи президента.



А пока импортеры этих товаров по-прежнему сталкиваются со множеством проблем. Дело в том, что отношение таможенников к ввозу такой продукции меняется чуть ли не ежедневно, а кроме того, зависит от личности конкретного начальника конкретного таможенного поста. То импортерам предлагают ввозить фаллоимитаторы как "искусственные части тела", то как "медицинское оборудование" (на каждую позицию товара нужна еще и отдельная лицензия Минздрава). И это при том, что количество видов одних только презервативов доходит до тысячи, не говоря уже об артикулах популярных в народе вибраторов. Именно поэтому в России столь невелик выбор презервативов (тот же Durex продает здесь не более пяти-шести типов из десятков им производимых).



После того как товар пересек границу, эстафету принимают торговые инспекторы и даже милиционеры. Например, посетив с проверкой секс-шоп, инспектор берет накладную и, тыча пальцем в графу "Кукла латексная", интересуется: "А где же заключение о пригодности использования этого детьми?" После ответа, что, дескать, это кукла не очень детская, инспектор резонно замечает: "Написано 'кукла'? Кукла. Должно быть разрешение". Потом приходит патрульно-постовой сержант и говорит: "Что это у вас порнография продается?" -- и уносит в качестве вещдока кассету с "Камасутрой". Очень часто после таких посещений магазин опечатывают, начинается проверка документов, и бизнес на месяц-другой останавливается.



С откровенными фотографиями в легальной торговле тоже большие проблемы. Секс-шопы просто боятся торговать всем, что могло бы быть расценено как порнография. Поэтому кассеты у них только резаные, так называемые версии R (restricted), где не видно эрегированных половых органов. Журналы тоже очень пристойные.



Зато с "сексом по телефону" -- услугой, к которой нередко прибегают, прикупив себе специальную кассетку, пусть и резаную, а то и парочку устройств из секс-шопа -- проблем никаких.



Первопроходцем этого бизнеса в России был некий Геннадий Белякович, основавший в 1992 году "службу 907". Сегодня в Москве существуют шесть фирм, оказывающих такие услуги. Их общий годовой оборот составляет около $1,5 млн.



Операторы "секса по телефону" зарабатывают, просто взимая с клиентов плату за разговор, но при этом стоимость минуты (по договоренности с ММТ или МГТС) назначают самостоятельно. Все по-честному: звонишь, общаешься, платишь. Стоимость минуты разговора у разных компаний -- 25-39 рублей.



Один из крупнейших телефонных секс-операторов фирма "Икс-линия" (ее тоже основал господин Белякович) принимает до 120 звонков в день общей длительностью 1200-2000 минут. Ее оборот составляет $20-40 тыс. в месяц, рентабельность -- не выше 20%.



Еще несколько лет назад российским секс-связистам приходилось конкурировать с зарубежными. Причем бизнес последних строился на перерасчете баланса международного трафика. Международные соглашения в области связи таковы, что если, к примеру, трафик из России в США составляет 100 минут и в обратном направлении тоже 100 минут, то никто никому ничего не должен. Но если баланс нарушается, скажем, в пользу США, "Ростелеком" должен заплатить американским операторам определенную сумму. Больше дисбаланс -- выше сумма. На этом и строился бизнес иностранных телефонистов. Где-нибудь в Венесуэле местный оператор открывал такую службу и давал рекламу в московской газете. Россияне звонили в Венесуэлу, а в конце года "Ростелеком" был вынужден платить венесуэльскому операторУ немалые деньги (ведь из Венесуэлы в Россию редко звонят). Теперь таких фирм нет. По слухам, "Ростелеком", раздосадованный бесконечными платежами, просто перекрыл эти каналы.



Есть, однако, и другая точка зрения. Герман Саламов: Вопреки всякому здравому смыслу 60% мужчин, прибегающих к услугам проституток, не пользуются презервативами. И это не умозрительная цифра. Я лично беседовал с сотнями девушек, которые оказывают услуги интимного характера. Гетеросексуальный мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, забывает об осторожности. Уговаривать его воспользоваться презервативом бесполезно. Представители же органов правопорядка низшего звена вообще презервативы игнорируют. В результате среди милиционеров ВИЧ-инфицированных очень много. В ходе работы над кандидатской я обследовал 132 девушки. Эксперимент был не сплошным, то есть я брал анализы только у тех, кто сам изъявил желание обследоваться. Результаты поразили -- 15,2% были заражены ВИЧ! Еще у 5% наблюдался сомнительный иммунный блот (ВИЧ еще не проявился, но, скорее всего, он есть). Сифилисом оказались больны 33,3%, гепатитом С -- 26%, гепатитом B -- 21,9%.



Любопытные данные приведены в диссертации "Женщины, занимающиеся коммерческим сексом, как группа риска в распространении урогенитальных инфекций" заместителя главврача 3-го кожно-венерологического диспансера Москвы Олега Мудренко. В 1998 году в рамках работы над диссертацией было обследовано 550 женщин, занимающихся коммерческим сексом. У 36,2% был диагностирован сифилис, у 6,4% -- гонорея, у 10,5% -- трихомоноз, у 14,5% --- хламидиоз. ВИЧ-инфицированными оказались 0,5%. Большинство были заражены двумя, тремя и более инфекциями, здоровыми оказались 53,5% обследованных проституток.



Александр Ландо: Установленный факт -- 70% саратовских проституток болеют различными венерическими заболеваниями.



Проститутки заражают клиентов, клиенты заражают проституток. И если в 1997 году в России было выявлено около 200 ВИЧ-инфицированных половым путем, то в 1999-м -- уже 600, а в 2000 году -- 3 тыс. Сколько жителей России сейчас инфицированы ВИЧ, не знает никто: латентное бессимптомное носительство может длиться 10-12 лет. При этом специалисты Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом считают, что количество зарегистрированных случаев уже сегодня можно смело умножать на 15.



Сифилис проявляется быстрее. Ольга Лосева, завотделением сифилидологии Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института (ЦНИКВИ) Минздрава РФ: По официальной статистике, в 1990 году в России было 5,4 случая сифилиса на 100 тыс. населения, в 1997-м -- 277,3 случая, в 2000-м -- 165,3. Снижение уровня заболеваемости в последние годы не должно никого успокаивать: эпидемии, как правило, развиваются по синусоиде. И это только официальная статистика! Реальные цифры по крайней мере в два-три раза выше. Мы называем это эпидемией.



Герман Саламов: Мировой опыт свидетельствует: бороться с проституцией как главным фактором распространения венерических заболеваний репрессивными методами невозможно. Значит, нужно как-то упорядочить этот процесс. Я говорю о легализации проституции в той или иной форме, как это постепенно и происходит в других странах. Нам, медикам, тогда было бы намного проще контролировать распространение эпидемии.



Сергей Агарков, генеральный секретарь сексологической ассоциации "Культура и здоровье": Де-факто проституцию в России легализовали, отменив крепостное право. Нужно сегодня ее легализовывать де-юре? Сложный вопрос. Но в любом случае в том подвешенном состоянии, в котором это явление существует сегодня, его оставлять нельзя, так как это создает предпосылки для коррупции правоохранительных органов.



Александр Ландо: Легализация не значит вседозволенность. Напротив, упорядочив проституцию, законодатели создали бы предпосылки для реального контроля за этим бизнесом и такими связанными с ним явлениями, как распространение наркомании и венерических заболеваний. Необходимо локализовать этот бизнес в конкретном районе каждого города (вроде района "красных фонарей" в Амстердаме) и обязать женщин проходить регулярный медицинский осмотр хотя бы раз в неделю. Тогда и бороться с распространением инфекций станет проще. Конечно, вопросов в этой связи возникает немало. Например: надо легализовать только деятельность самих проституток или борделей тоже? Ведь международное соглашение 1951 года о запрещении торговли людьми и использования их с целью проституции, которое Россия подписала, никто не отменял.



Магомед Нашхоев, аспирант ЦНИКВИ, изучающий вопросы коммерческого секса в рамках работы над диссертацией, участник просветительского проекта "СПИДИнфосвязь": Важный аспект возможной легализации -- защита прав девушек, зарабатывающих коммерческим сексом. Сегодня они полностью бесправны. Их избивают, порой насилуют группами, а они не могут обратиться за помощью в милицию: будет еще хуже. Регламентировав проституцию, государство решило бы и эту проблему. Разработку соответствующих законопроектов необходимо вести, опираясь на мнение самих девушек.



Владимир Зубков: Я считаю, что к легализации проституции население пока не готово. Впрочем, итоги нашего опроса свидетельствуют об обратном. (За легализацию проститутции высказалось 83,26%, против - 16,74%).



Когда милиция проводит масштабные облавы, в "обезьянник" вместе с проститутками попадают и просто симпатичные девушки



Александр Воробьев, руководитель пресс-службы комитета федеральной криминальной милиции при МВД России: Некоторые говорят, что, легализовав этот вид бизнеса, государство получит еще один источник пополнения бюджета. Деньги, конечно, немалые, но грязные. Зарабатывать на аморальности в любом случае плохо. Другое дело, что налоги, которые государство взимало бы с проституток, можно было бы направлять на нужды лечебных учреждений и на финансирование соответствующих подразделений милиции.



Александр Ландо: Те, кто сегодня зарабатывает на проституции, выступают против легализации: им работать станет сложнее. Проституция -- безусловное зло. Однако еще большим злом является позиция наших законодателей, которые делают вид, что этого явления и проблем, с ним связанных, вообще не существует.



Герман Саламов: Страна идет к массовому заражению ВИЧ. Если ничего не будет сделано, то уже через пару десятков лет в России ВИЧ будет инфицирована большая часть всего населения, как в некоторых африканских странах.