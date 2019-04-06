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Wise_Rat
Сметанный крем для тортов и пирожных Без масла и яиц за 5 мин!Суббота, 29 Декабря 2019 г. 02:30 (ссылка)
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Густой сметанный крем из любой сметаны БЕЗ ЗАГУСТИТЕЛЯСуббота, 29 Декабря 2019 г. 00:12 (ссылка)
Моя_кулинарная_книга (Автор -Ipola)
Торт КутузовВторник, 24 Декабря 2019 г. 11:04 (ссылка)
Это цитата сообщения Ipola Оригинальное сообщение
https://zen.yandex.ru/media/pechenkina/tort-kutuzov-5db31cc83639e600af580e4b
Недавно убирала на своих полочках, наткнулась на свой кулинарный блокнот, которому уже... страшно сказать, сколько лет! Я его начала вести ещё когда в школе училась! Тогда всё бережно записывалось от руки в блокнотики, а когда готовили, то блокнотик, открытый на нужной странице, лежал рядом, на столе. Поэтому частенько страдал от этого. Вот и мой блокнотик имеет на некоторых, особо открываемых, страницах пятнышки разного колора)) Я прямо окунулась в прошлое, листая эти странички.
И вдруг наткнулась на рецепт торта "Кутузов"! Сразу вспомнила, как я его впервые делала. Было мне тогда лет 15, наверное. Сколько было волнения, получится, не получится... Получился! Не подвёл! Не делала его лет 15, как минимум. Сразу захотелось почувствовать во рту тающий медовый вкус, так классно сочетающийся со сметанным кремом. Вот... делюсь с вами рецептом моего детства))
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт.
Сахар - 1 ст.(250 гр.)
Масло сливочное - 300 гр.
Мёд - 2 ст.л.(50 гр.)
Сода - 1 ч.л.(6 гр.) или пакетик разрыхлителя.
Орехи грецкие - 1 ст.(125-150 гр.)
Ванилин - 1 пакетик
Мука - 4 ст.(500 гр.)
Для крема:
Сметана 20% - 600-700 гр.
Сахар - 1 ст.(240 гр.)
Ванилин - 1 ч.л.
Орехи грецкие - 1 ст.(125-150 гр.)
Приготовление
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Царство_Кулинарии (Автор -vartysh)
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Новогодний торт «Снежный сугроб»Среда, 04 Декабря 2019 г. 19:45 (ссылка)
галина5819
Торт «День и ночь» из воздушных бисквитных коржей со сметанным кремомЧетверг, 14 Ноября 2019 г. 05:23 (ссылка)
Торт «День и ночь» получил такое романтическое название благодаря тому, что рецепт предполагает чередование темных и светлых коржей. Это своего рода символизация смены дня ночью. Классическое бисквитное тесто в сочетании со сметанным кремом — это беспроигрышный вариант. Подобного рода крем отлично напитывает влагой коржи, что в результате делает десерт невероятно нежным и сочным.
Неоспоримым преимуществом рецепта торта «День и ночь» является то, что его с легкостью можно интерпретировать на свой лад, подстраиваясь под индивидуальные вкусовые предпочтения. Конечно же существует классический рецепт, но никто вас не накажет за внесение неких корректив, благодаря которым вы сможете получить больше удовольствия от лакомства.
Сегодня я хочу предложить вам свою версию этого десерта. Основная идея — смена белого коржа шоколадным, сохранена. А это в данном случае самый ключевой момент. Можно печь коржи на сметане, либо использовать другие ваши любимые рецепты. Я же, буду формировать торт из самых что ни наесть классических бисквитов.
unpanikli75
Без заголовкаЧетверг, 07 Ноября 2019 г. 14:42 (ссылка)
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галина5819
Медовик с коржами... без медаПятница, 25 Октября 2019 г. 05:23 (ссылка)
gulftamulgo51
Без заголовкаПятница, 19 Октября 2019 г. 01:18 (ссылка)
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cynfanj
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provexmentai1980
Без заголовкаПонедельник, 23 Сентября 2019 г. 09:57 (ссылка)
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галина5819
Простой домашний бисквитный «Медовик» за 30 минутСуббота, 01 Августа 2019 г. 03:23 (ссылка)
галина5819
Медовик (без раскатки коржей) – вкусный, нежный и очень ароматныйВторник, 17 Июля 2019 г. 03:23 (ссылка)
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Шоколадный торт с вишней - шоколад любит вишню, а вишня любит шоколадПятница, 29 Июня 2019 г. 03:23 (ссылка)
Рецепт торта гениален и прост. Так почему бы не украсить этим шоколадным тортом какой-нибудь летний праздник?Шоколадный торт с вишней и нежным сметанным кремом – это отличный десерт на любой праздник! Готовится он, как вы увидите из нашего рецепта с фото, не так уж и сложно, самое главное – ваше желание побаловать гостей и домашних вкусной выпечкой.
Этот торт, кстати, будет хорош и с кремом из сливок и сгущенки, если по какой-то причине вы не сможете приготовить сметанный.
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Шоколадный торт с бананами – простой, быстрый и доступныйСреда, 16 Мая 2019 г. 03:23 (ссылка)
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Бисквитный торт «Лакомка» со сметанным кремом - сладкий и нежныйВоскресенье, 15 Апреля 2019 г. 03:23 (ссылка)
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Привет из детства: торт «Сметанник»Суббота, 06 Апреля 2019 г. 17:02 (ссылка)
Говорят, что этот торт придумали еще в Средневековье. Он был очень популярным из-за простоты приготовления и восхитительного вкуса. А для нас этот торт – вкус детства. Я расскажу вам, как приготовить "тот самый" "Сметанник".
мука – 275 гр.
сахар (для теста и для крема) – 380 гр.
сода – 7 гр
сметана 25 % (для теста и для крема) – 500 мл.
какао – 15 гр.
яйцо – 3 шт. темный
шоколад – 25 гр.
орехи – 40 гр.
Приготовление.
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Готовим бисквит:
Сахар (160 гр.) взбиваем с яйцами до растворения кристалликов.
В смесь из яиц вливаем 250 мл сметаны и снова взбиваем.
В тесто добавляем просеянную муку постепенно, чтобы не было никаких комочков.
Размешиваем до однородности.
Соду, гашеную уксусом или соком цитруса, тоже добавляем в тесто.
Половину получившейся массы выливаем в форму и выпекаем в духовке при 190 градусов около 15 минут.
А во вторую часть теста добавляем какао и хорошо перемешиваем.
Достаем из духовки первый корж и разрезаем пополам.
Тесто с какао тоже выливаем в форму, выпекаем и также режем.
Готовим крем:
Охлажденную сметану (250 мл) и сахар (220 гр) взбиваем до однородности.
Теперь можно собирать торт. Каждый корж смазываем, не жалея крема.
Убираем торт в холодильник на ночь, а лучше всего – на сутки.
На следующий день посыпаем наш шедевр тертым шоколадом и измельченными орехами. "Сметанник" готов!
Из указанного количества ингредиентов у меня получился тортик весом около 2 килограмм. По желанию, можно украшать фруктами, свежими ягодами или кондитерской посыпкой.
Приятного чаепития!
|LiveInternet.Ru
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