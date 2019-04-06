

Торт «День и ночь» получил такое романтическое название благодаря тому, что рецепт предполагает чередование темных и светлых коржей. Это своего рода символизация смены дня ночью. Классическое бисквитное тесто в сочетании со сметанным кремом — это беспроигрышный вариант. Подобного рода крем отлично напитывает влагой коржи, что в результате делает десерт невероятно нежным и сочным.















Неоспоримым преимуществом рецепта торта «День и ночь» является то, что его с легкостью можно интерпретировать на свой лад, подстраиваясь под индивидуальные вкусовые предпочтения. Конечно же существует классический рецепт, но никто вас не накажет за внесение неких корректив, благодаря которым вы сможете получить больше удовольствия от лакомства.







Сегодня я хочу предложить вам свою версию этого десерта. Основная идея — смена белого коржа шоколадным, сохранена. А это в данном случае самый ключевой момент. Можно печь коржи на сметане, либо использовать другие ваши любимые рецепты. Я же, буду формировать торт из самых что ни наесть классических бисквитов.































