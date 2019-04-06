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Cообщения с меткой

сметанный крем - Самое интересное в блогах

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Wise_Rat

Сметанный крем для тортов и пирожных Без масла и яиц за 5 мин!

Суббота, 29 Декабря 2019 г. 02:30 (ссылка)


ВЫБИРАЕМ КРЕМ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ДЕСЕРТОВ







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Wise_Rat

Универсальный Крем "ПЛОМБИР" на Сметане (Заварной сметанный крем для тортов и пирожных)

Суббота, 29 Декабря 2019 г. 01:47 (ссылка)


ВЫБИРАЕМ КРЕМ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ДЕСЕРТОВ







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Wise_Rat

Густой сметанный крем из любой сметаны БЕЗ ЗАГУСТИТЕЛЯ

Суббота, 29 Декабря 2019 г. 00:12 (ссылка)


ВЫБИРАЕМ КРЕМ ДЛЯ НОВОГОДНИХ ДЕСЕРТОВ







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Моя_кулинарная_книга (Автор -Ipola)

Торт Кутузов

Вторник, 24 Декабря 2019 г. 11:04 (ссылка)

Это цитата сообщения Ipola Оригинальное сообщение

https://zen.yandex.ru/media/pechenkina/tort-kutuzov-5db31cc83639e600af580e4b




alt="Торт Кутузов"



Недавно убирала на своих полочках, наткнулась на свой кулинарный блокнот, которому уже... страшно сказать, сколько лет! Я его начала вести ещё когда в школе училась! Тогда всё бережно записывалось от руки в блокнотики, а когда готовили, то блокнотик, открытый на нужной странице, лежал рядом, на столе. Поэтому частенько страдал от этого. Вот и мой блокнотик имеет на некоторых, особо открываемых, страницах пятнышки разного колора)) Я прямо окунулась в прошлое, листая эти странички.


 


И вдруг наткнулась на рецепт торта "Кутузов"! Сразу вспомнила, как я его впервые делала. Было мне тогда лет 15, наверное. Сколько было волнения, получится, не получится... Получился! Не подвёл! Не делала его лет 15, как минимум. Сразу захотелось почувствовать во рту тающий медовый вкус, так классно сочетающийся со сметанным кремом. Вот... делюсь с вами рецептом моего детства))


 


Ингредиенты:


 


Яйца - 3 шт.


Сахар - 1 ст.(250 гр.)


Масло сливочное - 300 гр.


Мёд - 2 ст.л.(50 гр.)


Сода - 1 ч.л.(6 гр.) или пакетик разрыхлителя.


Орехи грецкие - 1 ст.(125-150 гр.)


Ванилин - 1 пакетик


Мука - 4 ст.(500 гр.)


 


Для крема:


 


Сметана 20% - 600-700 гр.


Сахар - 1 ст.(240 гр.)


Ванилин - 1 ч.л.


Орехи грецкие - 1 ст.(125-150 гр.)


Приготовление


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Новогодний торт «Снежный сугроб»

Среда, 04 Декабря 2019 г. 19:48 (ссылка)


Такой торт можно приготовить как на Новый год, так и на любой другой праздник. Готовится он быстро и выглядит очень аппетитно.






Новогодний торт «Снежный сугроб»





Торт универсальный и очень быстрый в приготовлении. Ведь вам не нужно больше возиться с выпеканием коржей по одной штуке за раз. Вы сразу выпекаете все шарики, а потом просто их перемазываете и оставляете застывать. Экономия времени – на лицо.



Ингредиенты для теста:




  • Сливочное масло – 200 г


  • Сахар – 150 г


  • Яйца – 2 шт.


  • Разрыхлитель – 1 ч. л.


  • Мука – 150 г



Для крема:




  • Сметана 21% – 450 г


  • Сахар – 1 ст.



Для украшения:




  • Кокосовая стружка – 15 г



Приготовление торта:




  1. Достаем масло заранее из холодильника. Мягкое масло помещаем в миску, добавляем к нему сахар и перемешиваем с помощью вилки.


  2. В масляно-сахарную смесь добавляем 2 яйца и перемешиваем миксером на низкой скорости.


  3. Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем и замешиваем мягкое, эластичное, слегка липнущее к рукам тесто.


  4. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.


  5. Готовим крем. Для этого сметану взбиваем со стаканом сахара миксером до полного растворения сахара. Крем ставим в холодильник.


  6. Достаем тесто из холодильника, формируем из теста шарики диаметром 2 см и кладем их на противень, застеленный бумагой для выпечки.


  7. Отправляем шарики печься в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Во время выпечки шарики должны вырасти в ширину и высоту и из шариков превратится в коржики – не пугайтесь, так и должно быть.


  8. Готовые коржики достаем из духовки и даем им остыть. Достаем крем из холодильника и формируем торт. Берем плоское блюдо, каждый коржик обмакиваем в сметанный крем и выкладываем горкой на блюдо. Сверху торт смазываем остатками сметанного крема и украшаем кокосовой стружкой.


  9. Ставим торт в холодильник минимум на 2 часа для того, чтобы он пропитался и стал однородным.


  10. Готовый торт разрезаем на порционные куски и подаем к столу.



Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита и счастливого Нового года!















источник

http://edaklass.ru/post463814941/

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Царство_Кулинарии (Автор -vartysh)

Новогодний торт «Снежный сугроб»

Среда, 04 Декабря 2019 г. 19:48 (ссылка)


Такой торт можно приготовить как на Новый год, так и на любой другой праздник. Готовится он быстро и выглядит очень аппетитно.






Новогодний торт «Снежный сугроб»





Торт универсальный и очень быстрый в приготовлении. Ведь вам не нужно больше возиться с выпеканием коржей по одной штуке за раз. Вы сразу выпекаете все шарики, а потом просто их перемазываете и оставляете застывать. Экономия времени – на лицо.



Ингредиенты для теста:




  • Сливочное масло – 200 г


  • Сахар – 150 г


  • Яйца – 2 шт.


  • Разрыхлитель – 1 ч. л.


  • Мука – 150 г



Для крема:




  • Сметана 21% – 450 г


  • Сахар – 1 ст.



Для украшения:




  • Кокосовая стружка – 15 г



Приготовление торта:




  1. Достаем масло заранее из холодильника. Мягкое масло помещаем в миску, добавляем к нему сахар и перемешиваем с помощью вилки.


  2. В масляно-сахарную смесь добавляем 2 яйца и перемешиваем миксером на низкой скорости.


  3. Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем и замешиваем мягкое, эластичное, слегка липнущее к рукам тесто.


  4. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.


  5. Готовим крем. Для этого сметану взбиваем со стаканом сахара миксером до полного растворения сахара. Крем ставим в холодильник.


  6. Достаем тесто из холодильника, формируем из теста шарики диаметром 2 см и кладем их на противень, застеленный бумагой для выпечки.


  7. Отправляем шарики печься в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Во время выпечки шарики должны вырасти в ширину и высоту и из шариков превратится в коржики – не пугайтесь, так и должно быть.


  8. Готовые коржики достаем из духовки и даем им остыть. Достаем крем из холодильника и формируем торт. Берем плоское блюдо, каждый коржик обмакиваем в сметанный крем и выкладываем горкой на блюдо. Сверху торт смазываем остатками сметанного крема и украшаем кокосовой стружкой.


  9. Ставим торт в холодильник минимум на 2 часа для того, чтобы он пропитался и стал однородным.


  10. Готовый торт разрезаем на порционные куски и подаем к столу.



Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита и счастливого Нового года!



 



видео
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vartysh

Новогодний торт «Снежный сугроб»

Среда, 04 Декабря 2019 г. 19:45 (ссылка)


Такой торт можно приготовить как на Новый год, так и на любой другой праздник. Готовится он быстро и выглядит очень аппетитно.






Новогодний торт «Снежный сугроб»






Торт универсальный и очень быстрый в приготовлении. Ведь вам не нужно больше возиться с выпеканием коржей по одной штуке за раз. Вы сразу выпекаете все шарики, а потом просто их перемазываете и оставляете застывать. Экономия времени – на лицо.



Ингредиенты для теста:




  • Сливочное масло – 200 г


  • Сахар – 150 г


  • Яйца – 2 шт.


  • Разрыхлитель – 1 ч. л.


  • Мука – 150 г



Для крема:




  • Сметана 21% – 450 г


  • Сахар – 1 ст.



Для украшения:




  • Кокосовая стружка – 15 г



Приготовление торта:




  1. Достаем масло заранее из холодильника. Мягкое масло помещаем в миску, добавляем к нему сахар и перемешиваем с помощью вилки.


  2. В масляно-сахарную смесь добавляем 2 яйца и перемешиваем миксером на низкой скорости.


  3. Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем и замешиваем мягкое, эластичное, слегка липнущее к рукам тесто.


  4. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.


  5. Готовим крем. Для этого сметану взбиваем со стаканом сахара миксером до полного растворения сахара. Крем ставим в холодильник.


  6. Достаем тесто из холодильника, формируем из теста шарики диаметром 2 см и кладем их на противень, застеленный бумагой для выпечки.


  7. Отправляем шарики печься в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Во время выпечки шарики должны вырасти в ширину и высоту и из шариков превратится в коржики – не пугайтесь, так и должно быть.


  8. Готовые коржики достаем из духовки и даем им остыть. Достаем крем из холодильника и формируем торт. Берем плоское блюдо, каждый коржик обмакиваем в сметанный крем и выкладываем горкой на блюдо. Сверху торт смазываем остатками сметанного крема и украшаем кокосовой стружкой.


  9. Ставим торт в холодильник минимум на 2 часа для того, чтобы он пропитался и стал однородным.


  10. Готовый торт разрезаем на порционные куски и подаем к столу.



Более подробный рецепт приготовления смотрите на видео. Приятного аппетита и счастливого Нового года!



 



видео
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галина5819

Торт «День и ночь» из воздушных бисквитных коржей со сметанным кремом

Четверг, 14 Ноября 2019 г. 05:23 (ссылка)


Торт «День и ночь» получил такое романтическое название благодаря тому, что рецепт предполагает чередование темных и светлых коржей. Это своего рода символизация смены дня ночью. Классическое бисквитное тесто в сочетании со сметанным кремом — это беспроигрышный вариант. Подобного рода крем отлично напитывает влагой коржи, что в результате делает десерт невероятно нежным и сочным.


 


торт день и ночь


 


Неоспоримым преимуществом рецепта торта «День и ночь» является то, что его с легкостью можно интерпретировать на свой лад, подстраиваясь под индивидуальные вкусовые предпочтения. Конечно же существует классический рецепт, но никто вас не накажет за внесение неких корректив, благодаря которым вы сможете получить больше удовольствия от лакомства.


 


Сегодня я хочу предложить вам свою версию этого десерта. Основная идея — смена белого коржа шоколадным, сохранена. А это в данном случае самый ключевой момент. Можно печь коржи на сметане, либо использовать другие ваши любимые рецепты. Я же, буду формировать торт из самых что ни наесть классических бисквитов.


 


торт день и ночь


 


 


 






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unpanikli75

Без заголовка

Четверг, 07 Ноября 2019 г. 14:42 (ссылка)

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галина5819

Медовик с коржами... без меда

Пятница, 25 Октября 2019 г. 05:23 (ссылка)


Торт известный, но есть важные нюансы. Во-первых, как обычно в своих рецептах, я раскрою максимум мелочей при приготовлении этого десерта, которые могут оказаться решающими. Ну а, во-вторых, для многих не секрет, что мед при нагревании выше 55 градусов, начинает выделять опасные для здоровья вещества. Наши бабушки этого не знали, но придумали очень много рецептов с его использованием. Мед в тесте для медовика играет решающую роль. Он придает тесту некую тягучесть, которая не присуща ни одному иному виду теста.



Так вот, я вам расскажу, чем можно заменить мед, чтобы тесто не потеряло своих свойств. И что сделать, чтобы торт получил тот самый медовый вкус, присущий этому десерту. Заинтриговала? Заходите!









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gulftamulgo51

Без заголовка

Пятница, 19 Октября 2019 г. 01:18 (ссылка)

Устройство забора из рабицы в СПб - https://vk.com/page-146987243_54044928

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cynfanj

Без заголовка

Среда, 25 Сентября 2019 г. 18:12 (ссылка)

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provexmentai1980

Без заголовка

Понедельник, 23 Сентября 2019 г. 09:57 (ссылка)

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mamegalwoodg73

Без заголовка

Пятница, 21 Сентября 2019 г. 01:05 (ссылка)

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галина5819

Простой домашний бисквитный «Медовик» за 30 минут

Суббота, 01 Августа 2019 г. 03:23 (ссылка)


Готовим быстрый вкусный торт «Медовик» со сметанным кремом. Главное преимущество этого торта в том, что готовится он буквально за 30 минут и не нужно раскатывать и выпекать тонкие коржи. Бисквитный Медовик ничуть не уступает классическому, он так же имеет насыщенный медовый вкус и аромат. Если дать торту хорошо пропитаться, то он получается невероятно нежным, просто тает во рту. Обязательно приготовьте такой простой, но очень вкусный домашний Медовик.



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галина5819

Медовик (без раскатки коржей) – вкусный, нежный и очень ароматный

Вторник, 17 Июля 2019 г. 03:23 (ссылка)


Вкусный, нежный, мягкий торт "Медовик" с ароматными коржами и сметанным кремом. Простой и очень быстрый рецепт медового торта без раскатки коржей, приготовление которого займёт у вас всего полчаса.



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галина5819

Шоколадный торт с вишней - шоколад любит вишню, а вишня любит шоколад

Пятница, 29 Июня 2019 г. 03:23 (ссылка)


 Рецепт торта гениален и прост. Так почему бы не украсить этим шоколадным тортом какой-нибудь летний праздник?Шоколадный торт с вишней и нежным сметанным кремом – это отличный десерт на любой праздник! Готовится он, как вы увидите из нашего рецепта с фото, не так уж и сложно, самое главное – ваше желание побаловать гостей и домашних вкусной выпечкой.


Этот торт, кстати, будет хорош и с кремом из сливок и сгущенки, если по какой-то причине вы не сможете приготовить сметанный.




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галина5819

Абрикосово-шоколадный торт - невозможное удовольствие

Вторник, 12 Июня 2019 г. 03:23 (ссылка)


Абрикосы можно использовать не только для приготовления варений, конфитюров и соусов, а и для придания особенного вкуса сладкой выпечке. Вы можете дополнить крем для торта даже сырыми абрикосами – так, как это сделано в рецепте абрикосово-шоколадного торта! Только для такой вкуснятины есть одно обязательное условие: тортик нужно будет съесть в течение суток, чтобы абрикосы в нем не испортились. Если ваша семья сможет придержаться такого правила, смело замешивайте тесто и выпекайте этот необычайно нежный торт с абрикосами!



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галина5819

Медовый торт с малиновым мармеладом

Четверг, 31 Мая 2019 г. 03:23 (ссылка)


На днях очень захотелось приготовить медовый торт. Но хотелось чего-то не обычного и нетяжелого. Вот делюсь с Вами очень вкусным рецептом. Нежнейший медово-ореховый бисквит,сметанный сладкий крем с ликером и ванилью и прослойка из малинового мармелада. Торт получился сочным, сладким, но с небольшой кисло-сладкой малиновой кислинкой.  



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Ну и в разрезе даже не чего так. В общем угощайтесь!



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галина5819

Шоколадный торт с бананами – простой, быстрый и доступный

Среда, 16 Мая 2019 г. 03:23 (ссылка)


Шоколадный торт с бананами получается вкусным, нежным, в меру сочным, благодаря сметанному крему, и по-домашнему уютным. Так как для приготовления такого торта нужны самые обычные и относительно бюджетные продукты, то его с легкостью можно приготовить для семейного чаепития!



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галина5819

Бисквитный торт «Лакомка» со сметанным кремом - сладкий и нежный

Воскресенье, 15 Апреля 2019 г. 03:23 (ссылка)


Невероятно нежное тесто с легкой сметанной прослойкой станет настоящим кулинарным шедевром любого праздника.



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Привет из детства: торт «Сметанник»

Суббота, 06 Апреля 2019 г. 17:02 (ссылка)


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Говорят, что этот торт придумали еще в Средневековье. Он был очень популярным из-за простоты приготовления и восхитительного вкуса. А для нас этот торт – вкус детства. Я расскажу вам, как приготовить "тот самый" "Сметанник".


Ингредиенты





мука – 275 гр.


сахар (для теста и для крема) – 380 гр.


сода – 7 гр


сметана 25 % (для теста и для крема) – 500 мл.


какао – 15 гр.


яйцо – 3 шт. темный


шоколад – 25 гр.


орехи – 40 гр.


Приготовление.


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Готовим бисквит:


Сахар (160 гр.) взбиваем с яйцами до растворения кристалликов.


В смесь из яиц вливаем 250 мл сметаны и снова взбиваем.


В тесто добавляем просеянную муку постепенно, чтобы не было никаких комочков.


Размешиваем до однородности.


Соду, гашеную уксусом или соком цитруса, тоже добавляем в тесто.


Половину получившейся массы выливаем в форму и выпекаем в духовке при 190 градусов около 15 минут.


А во вторую часть теста добавляем какао и хорошо перемешиваем.


Достаем из духовки первый корж и разрезаем пополам.


Тесто с какао тоже выливаем в форму, выпекаем и также режем.


Готовим крем:


Охлажденную сметану (250 мл) и сахар (220 гр) взбиваем до однородности.


Теперь можно собирать торт. Каждый корж смазываем, не жалея крема.


Убираем торт в холодильник на ночь, а лучше всего – на сутки.


На следующий день посыпаем наш шедевр тертым шоколадом и измельченными орехами. "Сметанник" готов!


Из указанного количества ингредиентов у меня получился тортик весом около 2 килограмм. По желанию, можно украшать фруктами, свежими ягодами или кондитерской посыпкой.


Приятного чаепития! good





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http://www.ipola.ru/post452887677/

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<сметанный крем - Самое интересное в блогах

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