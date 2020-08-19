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работа девушкам новосибирск - Самое интересное в блогах

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russpuss

Работа в Новосибирске для девушек

Среда, 19 Августа 2020 г. 08:25 (ссылка)


Ну, что. Я продолжаю покорять instagram. Осталось научиться не стесняясь записывать сторис при посторонних. Ха-ха. Одна из ступеней развития аккаунта в инстаграме – анализ развития конкурентов. Примерно этим я и занималась на этой неделе. Искала конкурентов.



На самом деле, не так уж много в Инстаграме блогеров о вебкаме, которые не являются представителем студий. Среди студийных аккаунтов есть и достойные.



Вот пример, здесь предлагаются вакансии для девушек в Новосибирске.



Понравилось тем, что хозяин студии бывшая стюардесса, а теперь преподает английский для своих моделек. Это здорово. Также она много и приятно рассказывает о жизни, о деятельности студии, делится личным опытом бесплатно.



Можете зайти и сами посмотреть. А я продолжаю искать интересные аккаунты о вебкаме, и буду делиться с вами.


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