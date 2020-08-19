

Ну, что. Я продолжаю покорять instagram. Осталось научиться не стесняясь записывать сторис при посторонних. Ха-ха. Одна из ступеней развития аккаунта в инстаграме – анализ развития конкурентов. Примерно этим я и занималась на этой неделе. Искала конкурентов.







На самом деле, не так уж много в Инстаграме блогеров о вебкаме, которые не являются представителем студий. Среди студийных аккаунтов есть и достойные.







Вот пример, здесь предлагаются вакансии для девушек в Новосибирске.







Понравилось тем, что хозяин студии бывшая стюардесса, а теперь преподает английский для своих моделек. Это здорово. Также она много и приятно рассказывает о жизни, о деятельности студии, делится личным опытом бесплатно.







Можете зайти и сами посмотреть. А я продолжаю искать интересные аккаунты о вебкаме, и буду делиться с вами.