Недорого, быстро и проще простого можно приготовить вкусный ужин и сытно накормить всю семью, вся семья будет сыта и довольна.
Для начала За 5 минут можно приготовить начинку, она может быть произвольная у нас творог с сыром, к которому проа формирования блюда можно добавить слоями помидор, которые придают приятную кислинку, можно также слоями распределить колбасу получится ещё вкуснее.
Красная рыба на рулете из лаваша – оригинальная закуска на каждый день, а также на праздничный стол. Главное использовать для приготовления качественный лаваш, чтобы при нарезании на стол он держал форму. Красную рыбу по желанию можно заменить селедкой.
Эта закуска представляет из себя аналог «Селедки под шубой», но более интересный вариант в лаваше и с красной рыбой. Слои из отварной свеклы и моркови сделают закуску яркой и красивой. Так же украсят блюдо розочки из красной рыбы. На столе такие рулеты из лаваша будут смотреться очень аппетитно.
- 200гр сыра (можно брать несколько видов сыров, в том числе сливочный, творожный)
- 2-3 ст.л. сметаны
Зелень мелко нарезали. Яйца и сыр натерли на крупной терке. Посолили. Добавили сметану и перемешали. Начинка для трубочек готова. Вот так вот быстро))
Лист лаваша разрезали на небольшие прямоугольники (я просто взяла лист, несколько раз сложила и получилось 8 прямоугольников).
Намазываем на лаваш начинку. Слишком толстый слой не намазывайте, иначе начинки не хватит. И мажем до середины лаваша.
Затем сворачиваем в трубочку и жарим на растительном масле. Обязательно выкладываем на сковородку швом вниз, иначе трубочки раскроются.
А так шов поджариваем и можно будет спокойно переворачивать - трубочки уже не развалятся.
Жарим до золотистого цвета со всех сторон. Хороши как в горячем, так и в холодном виде.
Они немного напоминают пирожки с яйцом, только еще и сыр чувствуется. Внутри трубочки лаваш мягкий, а снаружи, пока горячий - хрустящий.
Начинку можно разнообразить, добавив колбасу, сосиски, перчики. Можно грибы заранее обжаренные добавить, или если с вечера осталось приготовленное мяско. Даже сладкая начинка будет вкусной: например взять творог с бананом и медом, или с персиками сделать, с клубникой. Вариантов куча))
Сегодня я хочу рассказать вам об одном удивительно вкусном рулете из лаваша. Если приготовить его с вечера, то это будет вкуснейший сытный, но в тоже время лёгкий завтрак. А можно приготовить его к приходу гостей, ведь готовить его очень быстро, буквально 10 минут, и подать как ароматную и интересную закуску.
В канун Нового года совсем не хочется долго стоять у плиты, поэтому предлагаю вам простой и быстрый рецепт закуски из лаваша и шпрот. Вы приготовите это буквально несколько минут - нужно просто завернуть в лаваш все ингредиенты. Берите рецепт на заметку!
Тем, кто на диете — не смотреть! Калорийно, сытно и, конечно же, вкусно. Тот самый рецепт-выручалочка, когда некогда готовить пирожки, а их так хочется:)) Сегодня готовлю вкусноту из лаваша и капусты на сковородке, с тестом возится не надо, а получается также вкусно. Попробуйте!
Сегодня хочу предложить вашему вниманию простую, но очень вкусную закуску. Тоненький армянский лаваш, сырная начинка с зернышками горчицы и привкусом свежей зелени и чесночка…
К тому же готовится такая закуска быстро, и вполне подойдет для угощения гостей, которые уже на пороге. Или же когда хочется приготовить очень быстро что-то вкусненькое из обычных продуктов. В общем, данное блюдо способно выручить во многих ситуациях. Итак, делюсь рецептом.
Для приготовления закуски из лаваша мне понадобились такие продукты:
– тонкий лаваш – 1 шт. большого размера
– твердый сыр – 150 г
– яйца – 6 шт.
– зелень укропа и петрушки – по половине пучка
– горчица французская – 2 ст. л.
– чеснок – 4-5 зубчиков
– майонез – 3-4 ст. л.
Первым делом я поставила вариться яйца.
Тем временем сыр натерла на средней терке.
Зелень промыла, слегка обсушила и порезала.
Когда яйца были готовы, остудила их, очистила и натерла так же, как и сыр, на средней терке. Чеснок пропустила через пресс.
Смешала сыр, яйца, зелень и чеснок. Добавила горчицу и майонез, и хорошенько перемешала.*
* Я не солила начинку, так как майонез и горчица дают свой солоноватый привкус. Но если вы любитель солёненького, советую попробовать сырную смесь, прежде чем заворачивать ее в лаваш, и если нужно, подсолить.
Лаваш развернула на столе.
Хорошо смазала его сырно-яичной смесью, разровняла.
Завернула лаваш в рулет, стараясь скручивать его поплотнее.
Сразу же нарезала его на порционные кусочки.
Теперь можно дать им постоять минут 5-10, чтобы лаваш немного пропитался и стал мягче. Но если приступить к трапезе сразу, это ничуть не испортит наслаждения от такой вкусненькой закуски ;)
В последнее время я стала очень часто использовать лаваш для приготовления разных блюд. Вот не знаю почему, но он мне очень нравится. Недавно моя знакомая поделилась со мной рецептом вкусной закуски из лаваша. Я решила приготовить эту закуску для посиделок в компании друзей и не прогадала. Они, как и я ее оценили, по этому я делюсь рецептом с Вами. Это блюдо прекрасно подойдет не только на праздник, но и на каждый день. Это блюдо моя знакомая называет - Трубочки из лаваша, она их делает не большими по размеру. Но, я не стала заморачиваться и приготовила из лаваша три большие трубочки (рулеты). Это очень вкусно, обязательно приготовьте!