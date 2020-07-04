

Ингредиенты (у меня получилось 8 трубочек):



- лаваш



- пучок зелени (я брала петрушку)



- 3 вареных яйца



- 200гр сыра (можно брать несколько видов сыров, в том числе сливочный, творожный)



- 2-3 ст.л. сметаны



Зелень мелко нарезали. Яйца и сыр натерли на крупной терке. Посолили. Добавили сметану и перемешали. Начинка для трубочек готова. Вот так вот быстро))



Лист лаваша разрезали на небольшие прямоугольники (я просто взяла лист, несколько раз сложила и получилось 8 прямоугольников).



Намазываем на лаваш начинку. Слишком толстый слой не намазывайте, иначе начинки не хватит. И мажем до середины лаваша.



Затем сворачиваем в трубочку и жарим на растительном масле. Обязательно выкладываем на сковородку швом вниз, иначе трубочки раскроются.



А так шов поджариваем и можно будет спокойно переворачивать - трубочки уже не развалятся.



Жарим до золотистого цвета со всех сторон. Хороши как в горячем, так и в холодном виде.



Они немного напоминают пирожки с яйцом, только еще и сыр чувствуется. Внутри трубочки лаваш мягкий, а снаружи, пока горячий - хрустящий.



Начинку можно разнообразить, добавив колбасу, сосиски, перчики. Можно грибы заранее обжаренные добавить, или если с вечера осталось приготовленное мяско. Даже сладкая начинка будет вкусной: например взять творог с бананом и медом, или с персиками сделать, с клубникой. Вариантов куча))



Ваша Вика Виноградова и канал Рецепты для лентяев







