Главное правило – детское автокресло должно соответствовать росту и весу ребенка. Лучше «примерить» устройство перед покупкой: усадить ребёнка в него в одежде по сезону и посмотреть, комфортно ли располагаются ремни.

Детское удерживающее устройство должно соответствовать стандартам безопасности ECE R44/04 или ECE R129 (i-Size). Присматривайтесь к моделям с боковой защитой и углублённым подголовником – они защитят от большего числа рисков. Например, боковины предотвратят серьёзные травмы при резком повороте или боковом столкновении, а подголовник защитит шею.

https://amur.info/2024/11/20/roditelyam-rasskazali-kak-vybrat-detskoe-avtokreslo/





Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня детских товаров, которые при реализации облагаются НДС по пониженной ставке в 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон включает в перечень товаров, реализация которых подпадает под пониженную ставку налога, в частности, детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), детские автокресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорожденных, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пеленки. НДС для них снизится с 20% до 10%.

https://ria.ru/20231019/zakon-1903845018.html





Выезд на встречную полосу движения и превышение скорости на дорогах стали в этом году главными причинами гибели детей-пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Как показывает анализ аварийности с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, самыми частыми причинами ДТП, повлекшими гибель детей-пассажиров, стали выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. Дети-пассажиры погибают в ДТП в три раза чаще, чем дети-пешеходы. С начала года жертвами ДТП стали 216 детей-пассажиров, что составляет 66% от общего числа несовершеннолетних, погибших в автомобильных авариях", - говорится в сообщении.

https://tass.ru/obschestvo/18535913





Социологи из университета Огайо (США), под руководством ассистента-профессора Лорен Джонс (Lauren Jones) выяснили, что ужесточение законов о детских автокреслах на самом деле не повышает существенно безопасность для детей. Статью об этом, опубликованную в журнале Journal of Policy Analysis and Management, пересказывает пресс-релиз Университета Огайо.

На протяжении последних десятилетий законы о детских автокреслах в США ужесточаются. Во-первых, законодатели увеличивают возраст детей, для которых они в обязательном порядке требуются: если в 1980-90-х годах он составлял в разных штатах в среднем 2-3 года, то теперь — в среднем 6 лет. Во-вторых, растут и суммы штрафов за нарушение этих законов: в 2016 году они дошли до $600.

https://scientificrussia.ru/articles/uzhestochenie-zakonov-o-detskih-kreslah-ne-daet-bolshogo-effekta-issledovanie





Опрос автовладельцев, у которых есть маленький ребенок, проводился с 28 по 30 мая. Результаты исследования показали, что 85% водителей ведут себя как ответственные родители и всегда используют детское кресло, когда перевозят ребенка.

Что касается оставшихся 15%, то 5,8% из них признали, что надеются на русское «авось»: они беспечно считают, что при езде на короткие расстояния с автомобилем и пассажирами ничего произойти не может, а соответственно и детские кресла в этом случае ни к чему. Еще 2,4% - делают это «только для вида», чтобы не быть оштрафованными за нарушение. Соответственно, можно предположить, что водитель, не считающий кресла важной мерой безопасности, не следит и за их исправностью, за подгонкой по росту ребенка, за правильной фиксацией и пр.

https://www.autostat.ru/infographics/39446/





К 1960-м годам автокресла были спроектированы как детские стулья, чтобы дети могли смотреть в окно движущейся машины. Только в 1962 году были разработаны первые безопасные автокресла. Они функционировали как детское сиденье и меры предосторожности для детей в автомобилях.

Безопасность детей не была в центре внимания до конца 1960-х и начала 1970-х годов, когда General Motors выпустила детское кресло Love, а компания Ford Motor выпустила Tot-Guard.

К 1980-м годам родители и законы стали более разумными, и безопасность автомобилей для детей стала главной заботой. Все дети до определенного возраста должны были иметь надлежащее автокресло.

https://pressa.tv/interesnoe/95358-detskie-avtokresla-v-seredine-20-veka.html





Компания Nuna Baby Essentials объявила об отзыве 608 786 детских автокресел в США. Причина в возможной неисправности механизма регулировки ремня безопасности: мусор может попасть в передний регулятор, что препятствует правильной фиксации ремня.

Под отзыв попадают кресла Nuna Rava с номерами моделей CS-05, CS05101, CS05103, CS05104, CS05105, CS05106, CS05109, CS05110, CS05111, CS05114 и CS05115. Все затронутые кресла произведены с 16 июля 2016 года по 25 октября 2023 года и имеют пластиковый регулятор ремня безопасности вместо тканевого.

Расследование началось после жалоб владельцев, заметивших ослабление ремня. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) подтвердила наличие проблемы. Сообщений о травмах или несчастных случаях не поступало.

https://speedme.ru/posts/id-70900-bolee-600-000-detskih-avtokresel-nuna-otozvany-v-ssha-s-pomoschju-samodelnogo-remonta





Автолюлька может быть размещена на заднем сиденье — перпендикулярно ходу движения (боком). Или на переднем сиденье — спиной по ходу движения.

Запрещено перевозить детей на руках. Многочисленные исследования и краш-тесты доказали, что в случае аварии взрослый не в состоянии удержать ребенка в руках. Последствия могут быть самыми печальными.

Важно: при перевозке ребенка в автокресле на переднем сиденье необходимо отключить пассажирскую подушку безопасности.

https://auto.mail.ru/article/95950-shtraf-za-detskoe-kreslo/

http://ruprospb.blogspot.ru/