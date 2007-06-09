Под «диким мясом» понимают патологические выросты грануляционной ткани на ранах, имеющие форму гриба или цветной капусты. Они могут вырасти до размера человеческой головы и чаще всего располагаются на ногах.«Дикое мясо» имеет цвет от темно красного до коричневатого, безболезненно, однако иногда вызывает зуд и может кровоточить, если лошадь чешется. У некоторых лошадей при этом повышается температура или опухают ноги.От чего растетОсновным виновником возникновения этого неприятного образования является нарушение процесса грануляции раны, чаше при заживлении открытых ран. При нормальном течении процесса заживления в ране образуются клетки соединительной ткани. Эта соединительная (или грануляционная) ткань ограждает рану от окружающих здоровых тканей и покрывает открытые нервы и связки.Грануляционная ткань образует и внешний барьер: как замещение разрушенной кожи она предотвращает попадание чужеродных тел и возбудителей болезней и постепенно заполняет углубление. Когда отверстие полностью заполнено, грануляционная ткань усыхает. За счет этого края раны сходятся и быстро срастаются.Если образуется чрезмерное количество грануляционной ткани, она быстро увеличивается, выпирает за пределы раны и образуется «дикое мясо». Если она выступает над поверхностью кожи, создается препятствие для схождения краев раны и ее срастания. «Дикое мясо» не имеет нервных окончаний, но пронизано мелкими кровеносными сосудами, что и объясняет с одной стороны безболезненность, с другой стороны – склонность к кровоточивости.Нарушение процесса грануляции зависит от положения раны. Особенно опасны раны в области суставов конечностей: из-за постоянных сгибаний и растяжений они никогда не находятся в покое.Предпосылкой к образованию «дикого мяса» относится и тот факт, что процесс грануляции протекает намного активнее, чем процесс заживления, и при малейшем сбое в этом хрупком равновесии способен «взять над ним вверх». В связи с этим риск разрастания мяса при глубоких ранениях выше, чем при поверхностных повреждениях.Лошади более склонны к возникновению «дикого мяса», чем другие виды животных. Исследования показывают, что конский организм очень быстро «организует» процессы грануляции. Кошки и собаки предотвращают разрастания за счет вылизывания ран – слюна содержит ферменты, тормозящие грануляцию. Возможность ухода за раной у лошади очень ограничены, поскольку она не так гибка как мелкие животные.Не леченное «дикое мясо» переходит в рубцовую опухоль (келоид). Этот процесс протекает также, как и рубцевание в обычном смысле: грануляционные ткани укрепляются, мелкие капилляры запустевают и редуцируются. Рубцовая ткань уже не красная и мягкая, как грануляционная, а плотная, беловатая и волокнистая. Многие рубцовые наросты в конце концов ороговевают.В редких случаях из грибовидных разрастаний образуется саркома (злокачественная опухоль).Как избежатьЛечить «дикое мясо» зачастую очень долго, и нужно рассчитывать минимум на три – четыре недели, а при больших разрастаниях – иногда на несколько месяцев. Избавиться от «дикого мяса» без ветеринарного врача, сложных процедур или даже хирургического вмешательства вам вряд ли удастся. Поэтому лучше избежать появления у вашей лошади этого неэстетичного заболевания.При возникновении любой крупной и сильно кровоточащей раны следует по возможности дать ее осмотреть ветеринарному врачу. Если он должен зашить такую рану, это должно быть сделано не позднее 12 часов после ранения. Волосы, которые попадают в рану, должны быть сбриты. Они не только способствуют внедрению микробов, но и создают благодаря постоянному раздражению благоприятные условия для грануляции. За исключением небольших потертостей и ссадин, каждая рана должна быть обработана и перебинтована врачом. Это снижает подвижность тканей и снижает механическое раздражение. Кроме того, это предотвращает попадание возбудителей болезней и разрастание тканей над поверхностью раны.Информация взаимствована с сайтаПо материалам журнала «CAVALLO». Перевод: Марина Политова