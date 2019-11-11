Семга в духовке

Рыба в духовке – полезная и сытная еда на каждый день.

Ингредиенты легко найти в любом супермаркете. Использовать можно любую красную рыбу. Сыр, так же, можно использовать на свой вкус. Свежий шпинат можно заменить на замороженный. Для яркости вкуса можно добавить приправу для рыбы.

Рыбу готовят разными способами. Очень вкусно и полезно запекать ее с различными добавками. Например, можно запечь семгу со стручковой фасолью и томатами.

Семга, приготовленная в розмариново-медовой глазури, получается удивительно вкусной.

Рецепт семги в апельсиновом маринаде с паприкой и корицей, запеченной в духовке, обязательно понравится любителям рыбных блюд.

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