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Семга в духовке - диетическое блюдо

Понедельник, 11 Ноября 2019 г. 13:13 + в цитатник
photorecept все записи автора

Семга в духовке

Семга в духовке

Филе семги, запеченное в мятно-базиликовом соусе - рецепт с фото

Рыба в духовке – полезная и сытная еда на каждый день.


Семга, запеченная в тесте с сыром и шпинатом - рецепт с фото

Ингредиенты легко найти в любом супермаркете. Использовать можно любую красную рыбу. Сыр, так же, можно использовать на свой вкус. Свежий шпинат можно заменить на замороженный. Для яркости вкуса можно добавить приправу для рыбы.


Запеченная семга с томатами и стручковой фасолью - рецепт с фото

Рыбу готовят разными способами. Очень вкусно и полезно запекать ее с различными добавками. Например, можно запечь семгу со стручковой фасолью и томатами.


Филе семги в розмариново-медовой глазури - рецепт с фото

Семга, приготовленная в розмариново-медовой глазури, получается удивительно вкусной.


Семга, маринованная в апельсиновом маринаде и запеченная в духовке - рецепт с фото

Рецепт семги в апельсиновом маринаде с паприкой и корицей, запеченной в духовке, обязательно понравится любителям рыбных блюд.


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Рубрики:  Вторые блюда
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natali2311   обратиться по имени Четверг, 14 Ноября 2019 г. 13:15 (ссылка)
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