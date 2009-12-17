Идём и печём. Лучшая ВЫПЕЧКА №22-05

Заливной пирог с мясом и капустой. Бисквит с яблоками. Корнуэльские пирожки с мясом и картошкой. Фокачча с картошкой и красным луком. Мраморный кекс. Сырники с бананом в духовке. Лимонные кексы.

Бисквитный пирог с яблоками – один из вариантов шарлотки, только выпекается в прямоугольной кексовой форме. В бисквитное тесто по этому рецепту добавляется растительное масло, благодаря которому пирог получается более нежным, чем классический бисквит. Готовится бисквитный кекс с яблоками совсем несложно, ингредиенты самые простые и доступные.

Корнуэльские пирожки из песочного теста с мясом и картошкой когда-то представляли собой завёрнутый в тесто обед корнуэльских шахтёров. Считается, что эта выпечка застала времена короля Артура. А в постколумбову эпоху из рецепта убрали брюкву с репой и добавили вместо них картошку – так однозначно вкуснее. Пирожки считаются культурным достоянием графства Корнуолл и неоднократно увековечены в мировой литературе и кино.

Фокачча с картошкой и красным луком – безумно вкусная, пышная, ароматная и очень сытная, ведь это прежде всего хлеб. Благодаря овощам текстура фокаччи становится неоднородной: картофель делает её нежнее, красный лук добавляет сладости, а чеснок и розмарин дарят такой аромат, который словами не описать – его надо почувствовать. Очень интересная выпечка!

Мраморный кекс на растительном масле получается воздушным и высоким. Тесто замешивается не на сливочном, а на растительном масле, поэтому кекс относительно лёгкий. А ещё он очень красивый, так как в одну часть теста добавляется какао. За счёт какао-порошка тёмное тесто утяжеляется и при выпекании оседает на дно, проходя сквозь светлый слой. Два вида теста смешиваются, и это в итоге даёт мраморный узор на срезе кекса.

Сырники с бананом – отличное блюдо для всей семьи, вкусное и особенно полезное, если сырники выпекать в духовке, а не жарить. Благодаря тому, что в серединку сырника вкладывается ломтик банана, блюдо получается интереснее и ароматнее. Отличное угощение для детей и взрослых!

Лимонные кексы своей пышностью обязаны взбитым белкам, добавленным в тесто. Лимонная цедра придаёт кексам яркий цитрусовый аромат. Рецепт прост и чётко выверен. Кексы получаются замечательными – мягкими, воздушными, в меру сладкими.

Заливной пирог на сметане и майонезе, с мясным фаршем и капустой, может при необходимости заменить основное блюдо. В этом пироге-запеканке мало теста и очень много начинки – обжаренный с луком мясной фарш, тушенный с белокочанной капустой. Негустое тесто пропитывает начинку, скрепляя при выпекании компоненты между собой. Пирог мягкий, сытный, очень вкусный.

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