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Создан: 15.04.2017
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Написано: 2209


Потрясающая вкуснятина за 10 минут. Съедаются сразу же, их всегда не хватает.

Воскресенье, 15 Января 2023 г. 23:13 + в цитатник
Люба47 все записи автора

Потрясающая вкуснятина за 10 минут.
Съедаются сразу же, их всегда не хватает.



Ингредиенты:

1 шт яйцо
100 мл кефира (можно взять йогурт)
Половина ч. л. соды
Один пучок зеленого лука
50 г твердого сыра
Соль на ваш вкус
200-250 г мука

Приготовить:

Меленько порубите лук, а сыр крупно натрите.

В кефир разбейте яйца, всыпьте соду, посолите и добавьте муку. Замесите тесто.

Затем добавьте в тесто лук, сыр и мешайте до однородного состояния.

Рабочую поверхность припылите мукой и выложите тесто. Разомните его руками и превратите в круглую лепешку, которую разрежьте на восемь треугольников.

В сковородку налейте много подсолнечного масла (лучше без запаха), хорошо разогрейте и выложите треугольники. Жарьте сначала до золотистости на одной стороне, затем переверните на другую.

Хачапури выкладывайте на доску,

Приятного аппетита

https://dzen.ru/a/Y7sJu9tsdHkUNQb-


Рубрики:  ВЫПЕЧКА
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Процитировано 25 раз
Понравилось: 16 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 16 Января 2023 г. 00:04 (ссылка)
Спасибо
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Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:10ссылка
Люба47
На здоровье!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Понедельник, 16 Января 2023 г. 11:47 (ссылка)
Вряд ли это будет хачапури. Это оладьи.
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Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:12ссылка
Люба47
Сегодня приготовила. О-о-очень вкусно...
А если вам не понравятся, тогда нужно в национальную кухню...
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Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:30ссылка
Эмма_Кноп
То, что вкусно Вам и Вашим домочадцам, не означает, что будет вкусно всем. Я много раз пыталась делать лепешки с сыром в тесте - хачапури не получается. Может, вкусно, но ничего общего с хачапури. Сыр в тесте исчезает. Бывает слегка вкусно, средне вкусно и очень вкусно.
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Мухоморов_Вася   обратиться по имени Понедельник, 16 Января 2023 г. 12:30 (ссылка)
Люба47, постоянно читаю - их всегда не хватает! Про разные плюшки. Как не хватает? Напеките ведро, хватит.
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Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:13ссылка
Люба47
ну-у, это ДА...)))
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Мухоморов_Вася   обратиться по имени Понедельник, 16 Января 2023 г. 12:34 (ссылка)
Исходное сообщение lyplared
Спасибо
А как хотелось сказать - Чтоб вы подавились. Что вы гражданка делаете на вражеском сайте?
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Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:55ссылка
lyplared
То, что ты, скотиняка, бросаешь в нас, 100 крактно ударит по тебе и твоим детям. НАВЕКИ ЗАПОМНИ! Мы тебя не простим, фашист!!!!!
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Планета_7   обратиться по имени Понедельник, 16 Января 2023 г. 13:44 (ссылка)
Спасибо.
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Понедельник, 16 Января 2023 г. 15:13ссылка
Люба47
На здоровье!
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