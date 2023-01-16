Потрясающая вкуснятина за 10 минут.Съедаются сразу же, их всегда не хватает.Ингредиенты:1 шт яйцо100 мл кефира (можно взять йогурт)Половина ч. л. содыОдин пучок зеленого лука50 г твердого сыраСоль на ваш вкус200-250 г мукаПриготовить:Меленько порубите лук, а сыр крупно натрите.В кефир разбейте яйца, всыпьте соду, посолите и добавьте муку. Замесите тесто.Затем добавьте в тесто лук, сыр и мешайте до однородного состояния.Рабочую поверхность припылите мукой и выложите тесто. Разомните его руками и превратите в круглую лепешку, которую разрежьте на восемь треугольников.В сковородку налейте много подсолнечного масла (лучше без запаха), хорошо разогрейте и выложите треугольники. Жарьте сначала до золотистости на одной стороне, затем переверните на другую.Хачапури выкладывайте на доску,Приятного аппетитаhttps://dzen.ru/a/Y7sJu9tsdHkUNQb-