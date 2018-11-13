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Создан: 29.08.2016
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Написано: 418625


70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть.

Вторник, 13 Ноября 2018 г. 12:16 + в цитатник
Larusia все записи автора

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Никогда не позволяйте кому-либо быть вашим приоритетом, когда вы для него всего лишь один из вариантов.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Лучший способ воспрянуть духом — это попытаться подбодрить кого-то еще.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Два самых важных дня в вашей жизни — это день, когда вы родились, и день, когда вы выяснили зачем.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Гнев является кислотой, которая может нанести больше вреда сосуду, в котором она хранится, чем тому, на кого она изливается.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Есть только один способ выяснить, что человек честен: спросите его. Если он ответит «да», вы узнаете, что он плут.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Беспокойство подобно выплате долга, который вы не должны.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Прощение — это аромат, который фиалка дарит тому, кто её растоптал.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Страх смерти вытекает из страха перед жизнью. Человек, который живет полной жизнью, готов умереть в любой момент.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как будто земля — это рай.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Худшее одиночество — это когда человеку неуютно с самим собой.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Человек — единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Так уж устроено на свете, что человек, перестав беспокоиться об одном, начинает беспокоиться о другом.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю! Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без исключения?

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Тысячи гениев живут и умирают безвестными — либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

«Дети и дураки всегда говорят правду», — гласит старинная мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди правду никогда не говорят.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Я знавал очень много неприятностей, но большинство из них так никогда и не случились.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

 

Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Когда ты сердит, считай до четырёх; когда очень сердит, ругайся!

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Задайтесь целью ежедневно делать то, что не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Нет более жалкого зрелища, чем человек, объясняющий свою шутку.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Классика — то, что каждый считает нужным прочесть, и никто не читает.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Слава — дым, успех — случайность; единственное, что надежно на земле — безвестность.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если только не пытаться просить денег взаймы.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Если нас не уважают, мы жестоко оскорблены; а ведь в глубине души никто по-настоящему себя не уважает.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Возраст – это то, что существует у нас в мозгу. Если вы о нём не думаете, его не существует.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Человек, у которого есть новые идеи, будет считаться чудаком, до тех пор, пока его идеи не будут иметь успех.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Выбросите из головы все проблемы. Закройте уши, бегите от мыслей о проблемах или избавляйтесь от них всеми возможными способами.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Лучший способ воспрянуть духом самому – это попытаться приободрить кого-то ещё.

70 цитат Марка Твена, которые стоит прочесть

Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой.

Рубрики:  Литература, книги, писатели
Метки:  

Процитировано 20 раз
Понравилось: 25 пользователям
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angx   обратиться по имени Вторник, 13 Ноября 2018 г. 12:52 (ссылка)
Спасибо
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 12:58ссылка
Larusia
angx, Сама с удовольствием читаю и перечитываю.
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 13:05ссылка
angx
Уже вижу надобность детям такое наизусть цитировать,в минуты их огорчений
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 13:46ссылка
Ведмежатко
Нет ничего более раздражительного, чем хороший пример. Вот прям в точку, особенно, когда тебе это тыкают в глаза
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Ведмежатко   обратиться по имени Вторник, 13 Ноября 2018 г. 13:46 (ссылка)
А последнее изречение - вообще супер
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 13:53ссылка
Larusia
Ведмежатко, Да здесь много,что хочется запомнить и цитировать при случае..
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Яд-вига   обратиться по имени Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:02 (ссылка)
Смотрю Ворону-это супер просто.Ее жених вообще на Киану Ривза похож.Она настолько на месте.Только то,что не пьет и не дает-странно и непривычно.НО впрочем и место ей поэтому не дали.Очень интересно...
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:08ссылка
Larusia
Яд-вига, Смотри,ничего не говорю,чтобы не перебить интереса. Жених-хорош,нет слов. А я сегодня до 4-х ночи смотрела "Обычная женщина"..Так понравился сериал,не могла остановиться. Если не смотрела- ну очень советую.
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:17ссылка
Яд-вига
Я ж тебе его советовала
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:20ссылка
Larusia
Яд-вига, Я помню,что советовала,я думала,что еще сама не смотрела..
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:21ссылка
Яд-вига
Начала,но не досмотрела.Это ж надо как у нее жизнь схлопывается....А нога из матраса-вообще капец
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:23ссылка
Larusia
Яд-вига, Там в последних сериях объясняется,почему так все..в восьмой.
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:41ссылка
Яд-вига
Досмотрю однозначно.Мне просто наши ближе,чем скандинавские.Слишком там все мрачно
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:43ссылка
Larusia
Яд-вига, ? Почему скандинавские? Я наш смотрела. Анна Михалкова в главной роли, мужа ее играет Гришковец..Может,это адаптация и ты смотрела не его?http://www.kinosezon.tv/news/serial_obychnaja_zhen..._serii_podrjad/2018-10-25-8467
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:46ссылка
Яд-вига
я в общем говорю-сейчас скандинавские в моде,а наши вечно обругаемы
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 15:11ссылка
Larusia
Яд-вига, А.не поняла..У меня периодами в этом деле.То не могу смотреть наши,бесят прямо,то наоборот- ищу исключительно наши..Сейчас период наших)).
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 16:28ссылка
Larusia
Яд-вига, Начала смотреть ИванОвы-ИвАновы третий сезон..Не смогла дождаться концовки сезона..Как-же я люблю Бурунова!!!
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 22:35ссылка
Тольна
А е вернулась к "методу". Пересматриваю. Если б не твоя наводка с вороной, и в голову бы не пришло. Я уже было почти забыла метод.
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 22:40ссылка
Larusia
Тольна, Тоже хорошее дело. Я вот все второй метод,не с Хабенским забываю посмотреть.
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 23:50ссылка
Тольна
Я до него скоро дойду
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:11ссылка
Larusia
Смотри,нашла-таки вчера..Вот так деткам интересно изучать классику..У нас-бы так..

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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:18ссылка
Яд-вига
Сохранила.Позже посмотрю...
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Среда, 27 Февраля 2019 г. 19:01ссылка
Аноним
Исходное сообщение Яд-вига
Смотрю Ворону-это супер просто.Ее жених вообще на Киану Ривза похож.Она настолько на месте.Только то,что не пьет и не дает-странно и непривычно.НО впрочем и место ей поэтому не дали.Очень интересно...

Не важно даже, что он похож на Киану Ривза, который начал съемки в новом фильме Джон Уик 3 https://all-filmy.ru/12746-dzhon-uik-3.html
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butikovanv   обратиться по имени Вторник, 13 Ноября 2018 г. 14:45 (ссылка)
Наш Шукшин сказал почти тоже самое!
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 15:09ссылка
Larusia
Здорово придумала! А давайте любимые цитаты и афоризмы сюда принесем..Одна из моих любимых,у Раневской их множество.
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Вторник, 13 Ноября 2018 г. 15:12ссылка
butikovanv
Larusia, Раневской вообще можно говорить на все темы!
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Из книги воспоминаний о Раневской.

Вторник, 13 Ноября 2018 г. 15:42ссылка
Larusia
Как-то раз Фаину Георгиевну Раневскую пригласили на радио. Она рассказывала какую-то интересную историю. И тут, в одой из фраз, она произнесла слово «феномЕн»(ударение я обозначил заглавной буквой). Радиозапись прерывают, к Фаине Георгиевне подбегает некая девушка и просит: «Фаина Георгиевна, понимаете, у нас прогрессивное радио, мы бы очень попросили Вас ещё раз записать, но сказать не «феномЕн», а «ФенОмен», пожалуйста!» Фаина Георгиевна долго и пронзительно посмотрела на эту девушку, а потом так ласково и спокойно сказала: «Хорошо, деточка, давайте перезапишем». Запустили запись по новой, Раневская начала историю сначала. Когда она подошла к фразе с этим словом, она вдруг, сказала следующее: «феномЕн, феномЕн и ещё раз феноМен! А кому нужен фенОмен, пусть идёт в ж...у!» Вот такая история про Фаину Георгиевну. Её мне рассказывали много разных людей и все описывают ситуацию, примерно в одном ключе. Зная характер Раневской, я очень верю в эту байку.
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lord_gold   обратиться по имени Вторник, 13 Ноября 2018 г. 16:08 (ссылка)
Первая цитата, цитата подкаблучника
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пифе   обратиться по имени Среда, 14 Ноября 2018 г. 18:51 (ссылка)
СПАСИБО!
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Евгения_Столярова   обратиться по имени Среда, 14 Ноября 2018 г. 20:14 (ссылка)
У Марка Твена следует учиться!
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