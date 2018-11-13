Никогда не позволяйте кому-либо быть вашим приоритетом, когда вы для него всего лишь один из вариантов.

Лучший способ воспрянуть духом — это попытаться подбодрить кого-то еще.

Два самых важных дня в вашей жизни — это день, когда вы родились, и день, когда вы выяснили зачем.

Гнев является кислотой, которая может нанести больше вреда сосуду, в котором она хранится, чем тому, на кого она изливается.

Есть только один способ выяснить, что человек честен: спросите его. Если он ответит «да», вы узнаете, что он плут.

Беспокойство подобно выплате долга, который вы не должны.

Прощение — это аромат, который фиалка дарит тому, кто её растоптал.

Страх смерти вытекает из страха перед жизнью. Человек, который живет полной жизнью, готов умереть в любой момент.

Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как будто тебя никогда не предавали, и живи так, как будто земля — это рай.

Худшее одиночество — это когда человеку неуютно с самим собой.

Человек — единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится.

Так уж устроено на свете, что человек, перестав беспокоиться об одном, начинает беспокоиться о другом.

Чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю! Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без исключения?

Тысячи гениев живут и умирают безвестными — либо неузнанными другими, либо неузнанными самими собой.

«Дети и дураки всегда говорят правду», — гласит старинная мудрость. Вывод ясен: взрослые и мудрые люди правду никогда не говорят.

Я знавал очень много неприятностей, но большинство из них так никогда и не случились.

Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым людям и удивит всех прочих.

Когда ты сердит, считай до четырёх; когда очень сердит, ругайся!

Задайтесь целью ежедневно делать то, что не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения.

Меня хвалили великое множество раз, и я всегда смущался; я каждый раз чувствовал, что можно было сказать больше.

Нет более жалкого зрелища, чем человек, объясняющий свою шутку.

Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.

Право на глупость — одна из гарантий свободного развития личности.

Классика — то, что каждый считает нужным прочесть, и никто не читает.

Слава — дым, успех — случайность; единственное, что надежно на земле — безвестность.

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если только не пытаться просить денег взаймы.

Если нас не уважают, мы жестоко оскорблены; а ведь в глубине души никто по-настоящему себя не уважает.

Мало кто из нас может вынести бремя богатства. Конечно, чужого.

Возраст – это то, что существует у нас в мозгу. Если вы о нём не думаете, его не существует.

Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой.

Человек, у которого есть новые идеи, будет считаться чудаком, до тех пор, пока его идеи не будут иметь успех.

Выбросите из головы все проблемы. Закройте уши, бегите от мыслей о проблемах или избавляйтесь от них всеми возможными способами.

Лучший способ воспрянуть духом самому – это попытаться приободрить кого-то ещё.

Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой.