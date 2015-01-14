Дом 2. Зазеркалье15 самых вкусных начинок для блинчиков1. Блины с начинкой из яицСостав: 4 яйца, 50 гр. зеленого лука, 5-10 гр. укропа, соль.Отварить 4 яйца. Натереть вареные яйца на терку. Обжарить зеленый лук 50 гр. Укроп 5-10 гр. Соль по вкусу.2. Творожная начинка в блиныСостав: Творог 500 гр., 1 желток яйца, 2 столовые ложки сахара, 50 гр. изюма.Берем творог, добавляем в него один желток, сахар, перетираем все с творогом.В получившуюся массу добавляем изюм. Предварительно замоченный вкипятке.3. Куриная: блинчики с курицейСостав: 1 куриная грудка, 10 гр. укропа, 2 варенных яйца, соль, перец.Отварить куриную грудку. Перекрутить ее на мясорубке. Укроп 10 гр. мелко нарезаем. 2 варенных яйца натереть на крупную терку, соль и перец по вкусу.4. Грибная начинка в блиныСостав: 500 гр. грибы, 2 шт. репчатого лука, соль, перец.Обжарить грибы 500 гр., обжарить репчатый лук 2 шт. среднего размера, соль и перец по вкусу.5. Из колбасы "Варёнки"Состав: 200 гр. колбасы "Варёнки", 0,5 ложки горчицы, 50 гр. сметаны, 100 гр. сыра.Вареная колбаса 200 гр., пропустить ее через мясорубку, сыр натереть на крупную терку, добавить 0,5 чайной ложки горчицы, и 50 гр. сметаны. Все перемешать, начинка готова.6. ПеченочнаяСостав: 500 гр. печени (свиной или говяжьей), 2 луковицы, 1 морковь, 3 яйца, соль. перец.500 гр. печени обжарить с 2 средними по величине луковицами и 1 морковью. 3 варенных яйца натереть на крупной терке, соль и перец по вкусу.7. Блины с мясом. Самая распространенная мясная начинка для блинчиковСостав: 500 гр. свежего мясного фарша, 1 репчатый лук, соль, перец.Мясной фарш (500 гр.) обжаривается с луком (1 шт.), добавляем соль и перец по вкусу.8. Блины с сыром и ветчинойСостав: 300 гр. ветчины, 150 гр. сыра, 2-3 варенных яйца, соль.Берем ветчины 300 гр., 150 гр. сыра и 2-3 варенных яйца. Ветчину режем соломкой, а сыр и яйца натираем на крупной терке. Соль по вкусу.9. С курагойСостав: 300 гр. творога, 100 гр. кураги, 1 ст. ложка сахара.Берем 300 гр. творога и 100 гр. мелко измельченной кураги,все перемешиваем и добавляем 1 ст. ложку сахара, далее снова все хорошо перемешиваем.10. Начинка для блинов из отварной говядиныСостав: 500 гр. говядины, 1 луковица, сливочного масла 20 гр, соль.500 гр. говядины отвариваем 1,5 часа, перекручиваем на мясорубке. Берем 1 луковицу, режем кубиками, обжариваем на сливочном масле, добавляем получившийся фарш, подсаливаем по вкусу.11. Со сгущенкойСостав: жидкая сгущенка или варенная сгущенка.Сладкие блинчики могут быть политы сверху сгущённым молоком.12. С красной рыбойПригодится мягкий плавленый сыр (типа "Viola") и слабосолёная красная рыба.Филе красной рыбы (подойдет слабосоленая или подкопченная форель или семга) мелко нарезать, смешать с плавленым сыром.По желанию добавить зелень.13. С сахарной пудройСостав: Сахарная пудра.Пересыпаются пудрой, можно так же вырезать из бумаги сердечко и потрусить сверху.Получится поверх блина пудра в виде сердечка или двух.14. С фаршем и рисомЛук мелко порубить. Фарш обжарить на растит. масле (при этом выпарить весь сок). В обжаренный фарш добавить лук и продолжать обжаривать вместе, на маленьком огне до готовности фарша и лука. Но лук не должен сильно поменять цвет. В готовые фарш с луком добавить отварной рис, посолить, поперчить и тщательно перемешать.15. С карамельюСостав: 4 ст.ложки сахара, 0,5 воды и 0,5 гр. ванили.4 ложки сахара кладут на дно сковороды, 0,5 гр. ванили, 0,5 столовойложки воды и топят сахар, варят его до светло коричневого цвета. Иполивают ним блинчики.