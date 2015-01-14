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Дом 2. Зазеркалье
15 самых вкусных начинок для блинчиков
1. Блины с начинкой из яиц
Состав: 4 яйца, 50 гр. зеленого лука, 5-10 гр. укропа, соль.
Отварить 4 яйца. Натереть вареные яйца на терку. Обжарить зеленый лук 50 гр. Укроп 5-10 гр. Соль по вкусу.
2. Творожная начинка в блины
Состав: Творог 500 гр., 1 желток яйца, 2 столовые ложки сахара, 50 гр. изюма.
Берем творог, добавляем в него один желток, сахар, перетираем все с творогом.
В получившуюся массу добавляем изюм. Предварительно замоченный в
кипятке.
3. Куриная: блинчики с курицей
Состав: 1 куриная грудка, 10 гр. укропа, 2 варенных яйца, соль, перец.
Отварить куриную грудку. Перекрутить ее на мясорубке. Укроп 10 гр. мелко нарезаем. 2 варенных яйца натереть на крупную терку, соль и перец по вкусу.
4. Грибная начинка в блины
Состав: 500 гр. грибы, 2 шт. репчатого лука, соль, перец.
Обжарить грибы 500 гр., обжарить репчатый лук 2 шт. среднего размера, соль и перец по вкусу.
5. Из колбасы "Варёнки"
Состав: 200 гр. колбасы "Варёнки", 0,5 ложки горчицы, 50 гр. сметаны, 100 гр. сыра.
Вареная колбаса 200 гр., пропустить ее через мясорубку, сыр натереть на крупную терку, добавить 0,5 чайной ложки горчицы, и 50 гр. сметаны. Все перемешать, начинка готова.
6. Печеночная
Состав: 500 гр. печени (свиной или говяжьей), 2 луковицы, 1 морковь, 3 яйца, соль. перец.
500 гр. печени обжарить с 2 средними по величине луковицами и 1 морковью. 3 варенных яйца натереть на крупной терке, соль и перец по вкусу.
7. Блины с мясом. Самая распространенная мясная начинка для блинчиков
Состав: 500 гр. свежего мясного фарша, 1 репчатый лук, соль, перец.
Мясной фарш (500 гр.) обжаривается с луком (1 шт.), добавляем соль и перец по вкусу.
8. Блины с сыром и ветчиной
Состав: 300 гр. ветчины, 150 гр. сыра, 2-3 варенных яйца, соль.
Берем ветчины 300 гр., 150 гр. сыра и 2-3 варенных яйца. Ветчину режем соломкой, а сыр и яйца натираем на крупной терке. Соль по вкусу.
9. С курагой
Состав: 300 гр. творога, 100 гр. кураги, 1 ст. ложка сахара.
Берем 300 гр. творога и 100 гр. мелко измельченной кураги,все перемешиваем и добавляем 1 ст. ложку сахара, далее снова все хорошо перемешиваем.
10. Начинка для блинов из отварной говядины
Состав: 500 гр. говядины, 1 луковица, сливочного масла 20 гр, соль.
500 гр. говядины отвариваем 1,5 часа, перекручиваем на мясорубке. Берем 1 луковицу, режем кубиками, обжариваем на сливочном масле, добавляем получившийся фарш, подсаливаем по вкусу.
11. Со сгущенкой
Состав: жидкая сгущенка или варенная сгущенка.
Сладкие блинчики могут быть политы сверху сгущённым молоком.
12. С красной рыбой
Пригодится мягкий плавленый сыр (типа "Viola") и слабосолёная красная рыба.
Филе красной рыбы (подойдет слабосоленая или подкопченная форель или семга) мелко нарезать, смешать с плавленым сыром.
По желанию добавить зелень.
13. С сахарной пудрой
Состав: Сахарная пудра.
Пересыпаются пудрой, можно так же вырезать из бумаги сердечко и потрусить сверху.
Получится поверх блина пудра в виде сердечка или двух.
14. С фаршем и рисом
Лук мелко порубить. Фарш обжарить на растит. масле (при этом выпарить весь сок). В обжаренный фарш добавить лук и продолжать обжаривать вместе, на маленьком огне до готовности фарша и лука. Но лук не должен сильно поменять цвет. В готовые фарш с луком добавить отварной рис, посолить, поперчить и тщательно перемешать.
15. С карамелью
Состав: 4 ст.ложки сахара, 0,5 воды и 0,5 гр. ванили.
4 ложки сахара кладут на дно сковороды, 0,5 гр. ванили, 0,5 столовой
ложки воды и топят сахар, варят его до светло коричневого цвета. И
поливают ним блинчики.