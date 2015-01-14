Записи Друзья Комментарии
РАДУГА НАША
Аватар РАДУГА_НАША

 -Цитатник

Без заголовка - (0)

Кейк шоколадно-кофейный с маскарпоне Этот кейк дошел до меня под названием "Кейк "Тирам...

Картофельные корзиночки - (1)

Картофельные корзиночки со свининой в белом соусе Увидев такие корзиночки, гости обычн...

Семья из Ярославля живет по Домострою и Закону Божию - (2)

В последние годы все чаще высказывается мнение о необходимости возврата к исконным русским це...

Санкт-Петербург - (0)

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, музей Фаберже - (0)

Музей Фаберже Хочу  Вас познакомить с культурным наследием, размещенным в ...

 -Подписка по e-mail

 

 -Друзья

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 14.01.2015
Записей: 31197
Комментариев: 122752
Написано: 162573


ХУДЕТЬ БУДЕМ???

Суббота, 08 Мая 2021 г. 12:46 + в цитатник
Мерз все записи автора НЕЖНАЯ ГОВЯДИНА:

мясо говядина1200грамм-2064ккал
лук 650грамм-260ккал
морковь 500грамм-200ккал
перечная паста 630грамм-164ккал
зелень в ассортименте 50 грамм-18 ккал
соль по вкусу-0ккал
кориандр по вкусу
перец чёрный молотый по вкусу

ВЫХОД ГОТОВОГО БЛЮДА 2900грамм. ОБЩАЯ ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ2706ккал. Пищевая ценность на 100 грамм 93 ккал
************
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА 1 ДЕНЬ:

8 00 омлет с зелёным луком и помидорами
11 00 фруктовый салат и хлебец
14 00 говядина с овощами и гречкой
18 00 отварная рыба и свежий огурец
1 приём пищи должен уместится (абсолютно всё)в 1 чашке объёмом 250-300мл.




Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте