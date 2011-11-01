Записи Друзья Комментарии
О Самом Интересном
Аватар О_Самом_Интересном

 -Цитатник

Курьезные ситуации попавшие на камеру - (0)

Курьезные ситуации попавшие на камеру   Курьезные ситуации попавшие на камеру! ...

Не торопитесь выбрасывать перегоревшую лампочку - (0)

Не торопитесь выбрасывать перегоревшую лампочку   Перегоре лампочка? Не торопите...

Берегите чистоту языка как святыню - (1)

Берегите чистоту языка как святыню   Русский язык — один из самых бо...

Для тех у кого дома много книг - (0)

Для тех у кого дома много книг   Казалось бы, что может быть проще, чем такой ути...

Жизненные советы и лайфхаки для домохозяек - (1)

Жизненные советы и лайфхаки для домохозяек   Жизненные хитрости, советы от домохо...

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 01.11.2011
Записей: 8848
Комментариев: 65158
Написано: 77625



Как из обычной курицы сделать настоящее праздничное блюдо

Суббота, 23 Мая 2020 г. 12:14 + в цитатник
ravingdon все записи автора

Курица в духовке — блюдо, удивительно близкое российскому человеку. В силу абсолютной доступности необходимых элементов курицу в духовке готовят повсюду — но результат такого кулинарного предприятия может разительно различаться. Нет ничего вкуснее свежезапеченной ароматной курицы с хрустящей корочкой и сочной мякотью. Однако, тут можно все испортить — пересушить курицу, использовать неправильные специи или совершить такое преступление против вкуса, как использование майонеза. Мы расскажем о том, как из обычной курицы сделать настоящее праздничное блюдо, которое по своим вкусовым качествам может превзойти индейку или гуся.

 

— Базовые ингредиенты —

1 большая курица, около 2 килограммов;
1 лимон;
Небольшой пучок розмарина;

Для маринада:
3,5 литра воды;
300 гр. соли;
150 гр. очень мелкого сахара;
4 лавровых листа;
1 ст.л. горчицы семена;
1 ч.л. черного перца;
50 мл. оливкового масла;
3 столовые ложки кленового сиропа;
2 чайные ложки соли;
2 чайные ложки кайенского перца;
2 чайные ложки молотого тмина;
1 чайная ложка свежемолотого черного перца;

— Маринование —

Положите все ингредиенты, кроме лимонов, в большую кастрюлю. Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворить соль и сахар. Сделайте трансфер в миску или контейнер, который будет соответствовать размеру курицы, добавьте ломтики лимона и поставьте охлаждаться в холодильник, предварительно накрыв пищевой пленкой.

— Сухость и тепло —

На следующее утро выньте курицу из рассола и промокните насухо бумажными полотенцами. Отложите курицу до тех пор, пока она не станет достаточно сухой и не достигнет комнатной температуры.

— Шпигование —

Во все полости курицы, до которых вы сможете добраться нужно поместить лимон, специи и веточки розмарина. Курица ответит вам на это изумительно нежным вкусом, которого не достичь народными средствами вроде майонеза.

— Запекание —

Запекать курицу следует не при максимальной температуре — она должна быть не более 200 градусов Цельсия. Приготовьтесь потратить на это
не менее полутора часов, регулируя уровень готовности термометром для мяса. В последние 10 минут приготовления увеличьте температуру духовки до 220 градусов для того, чтобы корочка подрумянилась.

— Последние приготовления —

Выньте курицу из духовки и оставьте птицу в вертикальном положении, чтобы позволить сокам впитаться и стечь. Для этого желательно использовать отдельную посуду, так как эту жидкость можно использовать в качестве соуса.

источник

 

алмазная вышивка зима
алмазная вышивка закаты
алмазная вышивка розовые деревья
алмазная вышивка дождь

 

Рубрики:  Кулинария
Самое Полезное
Самое Самое Интересное
Праздники


Процитировано 33 раз
Понравилось: 21 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 23 Мая 2020 г. 13:07 (ссылка)
Благодарю!Пусть день пройдёт насыщенно и весело, пусть душу озаряют лучики любви и радости.
Ответить С цитатой В цитатник
Megapolis   обратиться по имени Суббота, 23 Мая 2020 г. 15:07 (ссылка)
Спасибо!
Ответить С цитатой В цитатник
TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 23 Мая 2020 г. 18:04 (ссылка)
Вкусненько!
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 09:54 (ссылка)
Спасибо!!!
Ответить С цитатой В цитатник
evaippk   обратиться по имени Понедельник, 25 Мая 2020 г. 04:34 (ссылка)
Можно уточнить: курицу класть в горячий маринад???
Ответить С цитатой В цитатник
Легко_мысленная   обратиться по имени Вторник, 26 Мая 2020 г. 08:44 (ссылка)
трансфер курицы в маринад - смешно
Ответить С цитатой В цитатник
Наталья_Митра   обратиться по имени Вторник, 26 Мая 2020 г. 16:56 (ссылка)
"Сделайте трансфер в миску" - очень повеселило.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте