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Как из обычной курицы сделать настоящее праздничное блюдо
Курица в духовке — блюдо, удивительно близкое российскому человеку. В силу абсолютной доступности необходимых элементов курицу в духовке готовят повсюду — но результат такого кулинарного предприятия может разительно различаться. Нет ничего вкуснее свежезапеченной ароматной курицы с хрустящей корочкой и сочной мякотью. Однако, тут можно все испортить — пересушить курицу, использовать неправильные специи или совершить такое преступление против вкуса, как использование майонеза. Мы расскажем о том, как из обычной курицы сделать настоящее праздничное блюдо, которое по своим вкусовым качествам может превзойти индейку или гуся.
1 большая курица, около 2 килограммов;
1 лимон;
Небольшой пучок розмарина;
Для маринада:
3,5 литра воды;
300 гр. соли;
150 гр. очень мелкого сахара;
4 лавровых листа;
1 ст.л. горчицы семена;
1 ч.л. черного перца;
50 мл. оливкового масла;
3 столовые ложки кленового сиропа;
2 чайные ложки соли;
2 чайные ложки кайенского перца;
2 чайные ложки молотого тмина;
1 чайная ложка свежемолотого черного перца;
Положите все ингредиенты, кроме лимонов, в большую кастрюлю. Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворить соль и сахар. Сделайте трансфер в миску или контейнер, который будет соответствовать размеру курицы, добавьте ломтики лимона и поставьте охлаждаться в холодильник, предварительно накрыв пищевой пленкой.
На следующее утро выньте курицу из рассола и промокните насухо бумажными полотенцами. Отложите курицу до тех пор, пока она не станет достаточно сухой и не достигнет комнатной температуры.
Во все полости курицы, до которых вы сможете добраться нужно поместить лимон, специи и веточки розмарина. Курица ответит вам на это изумительно нежным вкусом, которого не достичь народными средствами вроде майонеза.
Запекать курицу следует не при максимальной температуре — она должна быть не более 200 градусов Цельсия. Приготовьтесь потратить на это
не менее полутора часов, регулируя уровень готовности термометром для мяса. В последние 10 минут приготовления увеличьте температуру духовки до 220 градусов для того, чтобы корочка подрумянилась.
Выньте курицу из духовки и оставьте птицу в вертикальном положении, чтобы позволить сокам впитаться и стечь. Для этого желательно использовать отдельную посуду, так как эту жидкость можно использовать в качестве соуса.
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