Курица в духовке — блюдо, удивительно близкое российскому человеку. В силу абсолютной доступности необходимых элементов курицу в духовке готовят повсюду — но результат такого кулинарного предприятия может разительно различаться. Нет ничего вкуснее свежезапеченной ароматной курицы с хрустящей корочкой и сочной мякотью. Однако, тут можно все испортить — пересушить курицу, использовать неправильные специи или совершить такое преступление против вкуса, как использование майонеза. Мы расскажем о том, как из обычной курицы сделать настоящее праздничное блюдо, которое по своим вкусовым качествам может превзойти индейку или гуся.

— Базовые ингредиенты —

1 большая курица, около 2 килограммов;

1 лимон;

Небольшой пучок розмарина;

Для маринада:

3,5 литра воды;

300 гр. соли;

150 гр. очень мелкого сахара;

4 лавровых листа;

1 ст.л. горчицы семена;

1 ч.л. черного перца;

50 мл. оливкового масла;

3 столовые ложки кленового сиропа;

2 чайные ложки соли;

2 чайные ложки кайенского перца;

2 чайные ложки молотого тмина;

1 чайная ложка свежемолотого черного перца;

— Маринование —

Положите все ингредиенты, кроме лимонов, в большую кастрюлю. Доведите до кипения, помешивая, чтобы растворить соль и сахар. Сделайте трансфер в миску или контейнер, который будет соответствовать размеру курицы, добавьте ломтики лимона и поставьте охлаждаться в холодильник, предварительно накрыв пищевой пленкой.

— Сухость и тепло —

На следующее утро выньте курицу из рассола и промокните насухо бумажными полотенцами. Отложите курицу до тех пор, пока она не станет достаточно сухой и не достигнет комнатной температуры.

— Шпигование —

Во все полости курицы, до которых вы сможете добраться нужно поместить лимон, специи и веточки розмарина. Курица ответит вам на это изумительно нежным вкусом, которого не достичь народными средствами вроде майонеза.

— Запекание —

Запекать курицу следует не при максимальной температуре — она должна быть не более 200 градусов Цельсия. Приготовьтесь потратить на это

не менее полутора часов, регулируя уровень готовности термометром для мяса. В последние 10 минут приготовления увеличьте температуру духовки до 220 градусов для того, чтобы корочка подрумянилась.

— Последние приготовления —

Выньте курицу из духовки и оставьте птицу в вертикальном положении, чтобы позволить сокам впитаться и стечь. Для этого желательно использовать отдельную посуду, так как эту жидкость можно использовать в качестве соуса.

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