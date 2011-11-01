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Что такого полезного для здоровья в каркуме

Вторник, 19 Мая 2020 г. 13:47 + в цитатник
Смирнова74 все записи автора

Куркума — одна из самых известных специй. Но помимо отличных вкусовых качеств она обладает и многими другими полезными свойствами.

 

 

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

 

 

 

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

© depositphotos

Проверено.

источник

 

алмазная вышивка зима
алмазная вышивка закаты
алмазная вышивка розовые деревья
алмазная вышивка дождь

 

Рубрики:  Кулинария
Разное
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Здоровье
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Процитировано 26 раз
Понравилось: 16 пользователям
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maruba   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 13:52 (ссылка)
Если бы еще название в заголовке грамотно написали, цены бы не было этой статье!))))
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Алёна_Ганьжина   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 16:17 (ссылка)
Каркума, говоришь? Кхех...
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 17:46 (ссылка)
Да, куркума полезная!
Благодарю!
Обратите внимание в заглавии неправильно написано слово , надо исправить,правильно пишется КУРКУМА!
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E-Ledi   обратиться по имени Среда, 20 Мая 2020 г. 10:01 (ссылка)
Вы понимаете о чем пишите-то? Или ЧТО пишите? Смешно! КАРКУМА...
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зуева_татьяна   обратиться по имени Среда, 20 Мая 2020 г. 16:24 (ссылка)
Спасибо за такой широкий список полезностей куркумы!!
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Вадюн   обратиться по имени Среда, 20 Мая 2020 г. 19:48 (ссылка)
Нет в магазине настоящей куркумы-проверено один крахмал с красителем.
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Валентина170   обратиться по имени Понедельник, 01 Июня 2020 г. 16:00 (ссылка)
Каркума - это кума вороны.
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