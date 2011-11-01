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Что такого полезного для здоровья в каркуме
Куркума — одна из самых известных специй. Но помимо отличных вкусовых качеств она обладает и многими другими полезными свойствами.
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