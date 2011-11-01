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Невероятный десерт из тыквы с нежнейшей начинкой

Суббота, 25 Апреля 2020 г. 15:19 + в цитатник
Смирнова74 все записи автора

Тыквенный чизкейк с апельсиновым желе

Потрясающий чизкейк!
Воздушное тесто, нежнейшая начинка, ароматное желе. Очень рекомендую попробовать!
Вместо тыквы можно использовать яблоки, желе можно сделать любое, по вкусу.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.
 
 

Ингредиенты

Тыквенный чизкейк с апельсиновым желе. Ингредиенты

тесто:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 70–100 г муки

начинка:

  • 500 г творожного сыра (Хохланд, Альметте, Филадельфия)
  • 200 мл сливок (33–35%)
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 700–900 г тыквы (чищенной)

желе:

  • 2 апельсина
  • 150 г сахара
  • 20–30 г желатина

Приготовление

Шаг 1 Тыкву нарезать небольшими кусочками, выложить в форму для запекания.
Поставить в духовку, запекать при температуре 180 градусов до тех пор, пока тыква не станет мягкой (я запекала 30 минут).
Если тыква начнет пригорать, накройте ее фольгой.

Шаг 2 Жидкость, которая выделилась во время запекания, слить.

Шаг 3 Тыкву протереть через сито (нам понадобится 300 г пюре).
Остудить.

Шаг 4 Готовим бисквит.
Яйца взбить с сахаром.

Шаг 5 Добавить муку, аккуратно перемешать.

Шаг 6 Вылить тесто в форму (подойдет форма диаметром 26–28 см).

Шаг 7 Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 10–15 минут.

Шаг 8 Готовим начинку.
Сыр перемешать с сахаром.

Шаг 9 Добавить сливки, перемешать.

Шаг 10 Добавить яйца.

Шаг 11 Перемешать.

Шаг 12 Добавить тыквенное пюре.

Шаг 13 Перемешать.

Шаг 14 Начинку выложить на бисквит.

Шаг 15 Если вы используете разъемную форму, ее надо обернуть фольгой так, чтобы бока были плотно закрыты (это делается для того, чтобы не просочилась вода).
Форму поставить в глубокий противень или в форму большего размера.
В противень налить горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы с чизкейком.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение часа.

Шаг 16 Готовим желе.
Желатин замочить в 150 мл воды.
Оставить на то время, которое указано на упаковке.

Шаг 17 Апельсины тщательно вымыть.
Выжать сок.

Шаг 18 Корки крупно нарезать, выложить в кастрюлю.

Шаг 19 Налить 700 мл воды, довести до кипения, варить 10 минут.

Шаг 20 Процедить.
Добавить сахар.

Шаг 21 Добавить желатин.
Нагревать до тех пор, пока желатин не растворится (не кипятить!).

Шаг 22 Добавить сок.
Убрать с огня.
Остудить до комнатной температуры.

Шаг 23 Желе аккуратно вылить на чизкейк (если останется лишнее желе, разлейте его в формочки и поставьте в холодильник).
Форму поставить в холодильник на 6–8 часов.
Чтобы удобнее было переносить форму, ее можно поставить на разделочную доску.

Шаг 24 При подаче можно украсить тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

источник

 

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Рубрики:  Кулинария
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Суббота, 25 Апреля 2020 г. 16:44 (ссылка)
Вкусненько, благодарю!
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