Потрясающий чизкейк!

Воздушное тесто, нежнейшая начинка, ароматное желе. Очень рекомендую попробовать!

Вместо тыквы можно использовать яблоки, желе можно сделать любое, по вкусу.

Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций .

Тыкву нарезать небольшими кусочками, выложить в форму для запекания.

Поставить в духовку, запекать при температуре 180 градусов до тех пор, пока тыква не станет мягкой (я запекала 30 минут).

Если тыква начнет пригорать, накройте ее фольгой.

Жидкость, которая выделилась во время запекания, слить.

Тыкву протереть через сито (нам понадобится 300 г пюре).

Остудить.

Готовим бисквит.

Яйца взбить с сахаром.

Добавить муку, аккуратно перемешать.

Вылить тесто в форму (подойдет форма диаметром 26–28 см).

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать в течение 10–15 минут.

Готовим начинку.

Сыр перемешать с сахаром.

Добавить сливки, перемешать.

Добавить яйца.

Перемешать.

Добавить тыквенное пюре.

Перемешать.

Начинку выложить на бисквит.

Если вы используете разъемную форму, ее надо обернуть фольгой так, чтобы бока были плотно закрыты (это делается для того, чтобы не просочилась вода).

Форму поставить в глубокий противень или в форму большего размера.

В противень налить горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы с чизкейком.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать в течение часа.

Готовим желе.

Желатин замочить в 150 мл воды.

Оставить на то время, которое указано на упаковке.

Апельсины тщательно вымыть.

Выжать сок.

Корки крупно нарезать, выложить в кастрюлю.

Налить 700 мл воды, довести до кипения, варить 10 минут.

Процедить.

Добавить сахар.

Добавить желатин.

Нагревать до тех пор, пока желатин не растворится (не кипятить!).

Добавить сок.

Убрать с огня.

Остудить до комнатной температуры.

Желе аккуратно вылить на чизкейк (если останется лишнее желе, разлейте его в формочки и поставьте в холодильник).

Форму поставить в холодильник на 6–8 часов.

Чтобы удобнее было переносить форму, ее можно поставить на разделочную доску.

При подаче можно украсить тыквенными семечками.

Приятного аппетита!