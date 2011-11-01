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Шоколад и красное вино не просто полезны
Британские ученые утверждают: шоколад и красное вино не просто полезны, но и должны быть обязательно включены в нашу диету.
AdMe.ru полностью согласен с этим утверждением и даже нашел способ объединить эти замечательные продукты в согревающий напиток.
Для 2 порций шоколадного вина вам понадобятся:
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