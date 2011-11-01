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Шоколад и красное вино не просто полезны

Понедельник, 30 Марта 2020 г. 14:17 + в цитатник
ravingdon все записи автора

Британские ученые утверждают: шоколад и красное вино не просто полезны, но и должны быть обязательно включены в нашу диету.

 

 

AdMe.ru полностью согласен с этим утверждением и даже нашел способ объединить эти замечательные продукты в согревающий напиток.

Для 2 порций шоколадного вина вам понадобятся:

  • 1,5 чашки молока (2 %)
  • 1 чашка красного вина (например, каберне совиньон)
  • 1/3 чашки измельченного темного шоколада
  • взбитые сливки или маршмеллоу для украшения

Приготовление:

  1. В кастрюле с длинной ручкой соедините молоко и шоколад, отправьте ее на средний огонь.
  2. Постоянно помешивайте до тех пор, пока шоколад не растает и у вас не получится густое шоколадное молоко.
  3. Влейте вино в кастрюлю и дайте напитку снова нагреться.
  4. Разлейте шоколадное вино по бокалам и наслаждайтесь!

источник

 

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Здоровье
Метки:  


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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 30 Марта 2020 г. 15:39 (ссылка)
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TAISA_ANDRYEYEVA   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 00:23 (ссылка)
Благодарю!
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glagolec   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 10:19 (ссылка)
Интересно, а как наши Предки обходились без алкоголя и все были здоровы и счастливы?
А то что на Руси пили всегда - это сплошная ложь.
Кстати, алкоголь, в любом виде, больше опасен женщинам чем мужчинам. У мужчин репродуктивная система обновляется каждые три месяца, а у женщины дана от рождения и не меняется, а по какой яйцеклетки ударит алкоголь(хуже всего шампанское), не скажет даже бог. Если печёшься о здоровье своего потомства, то алкоголь надо исключить, как "продукт питания" - это наркотик.
С уважением!
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Пчелиха   обратиться по имени Вторник, 31 Марта 2020 г. 21:58 (ссылка)
Спасибо...надо попробовать....
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Ольсанна   обратиться по имени Среда, 01 Апреля 2020 г. 11:03 (ссылка)
А просто выпить бокал вина и закусить кусочком шоколада не лучше?)))
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