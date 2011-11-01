Вторник, 31 Марта 2020 г. 10:19 ( Вторник, 31 Марта 2020 г. 10:19 ( ссылка

Интересно, а как наши Предки обходились без алкоголя и все были здоровы и счастливы?

А то что на Руси пили всегда - это сплошная ложь.

Кстати, алкоголь, в любом виде, больше опасен женщинам чем мужчинам. У мужчин репродуктивная система обновляется каждые три месяца, а у женщины дана от рождения и не меняется, а по какой яйцеклетки ударит алкоголь(хуже всего шампанское), не скажет даже бог. Если печёшься о здоровье своего потомства, то алкоголь надо исключить, как "продукт питания" - это наркотик.

С уважением!