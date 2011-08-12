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Создан: 12.08.2011
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Мраморные яйца на Пасху

Суббота, 25 Марта 2023 г. 16:32 + в цитатник
vartysh все записи автора

Предлагаю вашему вниманию мраморные яйца-крашенки. Для получения мраморного эффекта использованы только натуральные ингредиенты.


Мраморные яйца на Пасху

Кроме указанных ингредиентов нам понадобятся еще марля или широкий бинт, нитки и ножницы.

Ингредиенты:

  • Яйца – 7 шт.
  • Чай каркаде – 70 г
  • Шелуха лука – 100 г
  • Шелуха чеснока – 100 г
  • Соль – 1 ст. л.
  • Вода – 2 л

Приготовление:

  1. Если яйца находились в холодильнике, желательно их заранее достать. Яйца и вода должны быть одинаковой комнатной температуры.
  2. Шелуху лука и чеснока порежем ножницами на мелкие квадраты или прямоугольники. Соединим в глубокой миске шелуху чеснока и лука. Можно использовать только луковую шелуху, но шелуха лука имеет более темный оттенок, шелуха чеснока более светлый и так яйца смотрятся красивее, а мраморный рисунок выразительнее.
  3. Марлю порежем на 7 квадратов. Берем яйцо, окунем его в воду и обваляем в луковой шелухе. Кладем яйцо на марлю и плотно оборачиваем его, фиксируем ниткой, ненужную марлю обрезаем.
  4. Яйца выкладываем в кастрюлю, сверху засыпаем чаем каркаде и наливаем воду. Добавляем соль (чтобы яйца не лопнули) и ставим кастрюлю на плиту.
  5. Даем яйцам закипеть, уменьшаем нагрев, и варим на медленном огне 8-10 минут. Через указанное время выключаем нагрев и даем яйцам постоять в горячей воде 20 минут для закрепления цвета.
  6. Остывшие яйца избавим от марли и луковой шелухи, выкладываем их на тарелку и даем остыть.
  7. Для красивого блеска можно натереть яйца небольшим количеством растительного масла.

Светлого праздника Пасхи!

 



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Рубрики:  Сборнички
Царство_Кулинарии
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