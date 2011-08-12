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Предлагаю вашему вниманию мраморные яйца-крашенки. Для получения мраморного эффекта использованы только натуральные ингредиенты.
Кроме указанных ингредиентов нам понадобятся еще марля или широкий бинт, нитки и ножницы.
Ингредиенты:
Яйца – 7 шт.
Чай каркаде – 70 г
Шелуха лука – 100 г
Шелуха чеснока – 100 г
Соль – 1 ст. л.
Вода – 2 л
Приготовление:
Если яйца находились в холодильнике, желательно их заранее достать. Яйца и вода должны быть одинаковой комнатной температуры.
Шелуху лука и чеснока порежем ножницами на мелкие квадраты или прямоугольники. Соединим в глубокой миске шелуху чеснока и лука. Можно использовать только луковую шелуху, но шелуха лука имеет более темный оттенок, шелуха чеснока более светлый и так яйца смотрятся красивее, а мраморный рисунок выразительнее.
Марлю порежем на 7 квадратов. Берем яйцо, окунем его в воду и обваляем в луковой шелухе. Кладем яйцо на марлю и плотно оборачиваем его, фиксируем ниткой, ненужную марлю обрезаем.
Яйца выкладываем в кастрюлю, сверху засыпаем чаем каркаде и наливаем воду. Добавляем соль (чтобы яйца не лопнули) и ставим кастрюлю на плиту.
Даем яйцам закипеть, уменьшаем нагрев, и варим на медленном огне 8-10 минут. Через указанное время выключаем нагрев и даем яйцам постоять в горячей воде 20 минут для закрепления цвета.
Остывшие яйца избавим от марли и луковой шелухи, выкладываем их на тарелку и даем остыть.
Для красивого блеска можно натереть яйца небольшим количеством растительного масла.