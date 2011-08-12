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Создан: 12.08.2011
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Шоколадный мусс в пакете из-под молока

Среда, 08 Марта 2023 г. 20:08 + в цитатник
vartysh все записи автора

Очень простой в приготовлении шоколадный десерт, который готовится в пакете из-под молока.

 

Шоколадный мусс в пакете из-под молока

Для приготовления мусса вам понадобится картонный пакет из-под молока прямоугольной формы.

Ингредиенты:

  • Молоко - 300 мл
  • Сливки 10% - 200 мл
  • Шоколад тёмный - 100 г
  • Сахар - 100 г
  • Какао-порошок - 30 г
  • Агар-Агар - 5 г

Для посыпки:

  • Какао-порошок - 10 г

Приготовление:

  1. В сотейник отправить молоко, сливки, сахар, агар-агар и какао. Всё перемешать и довести до кипения.
  2. Добавить шоколад в сотейник и замешать до полного растворения.
  3. Вылить шоколадную массу в пакет из-под молока и убрать в холодильник на 2 часа.
  4. Аккуратно удалить пакет и выложить мусс на тарелку.
  5. Присыпать мусс какао-порошком.

Приятного аппетита!

 

 



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Рубрики:  Сладости, пирожные, крема
Царство_Кулинарии
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