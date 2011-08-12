Шоколадный мусс в пакете из-под молока
Среда, 08 Марта 2023 г. 20:08
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vartysh все записи автора
Очень простой в приготовлении шоколадный десерт, который готовится в пакете из-под молока.
Для приготовления мусса вам понадобится картонный пакет из-под молока прямоугольной формы.
Ингредиенты:
Молоко - 300 мл
Сливки 10% - 200 мл
Шоколад тёмный - 100 г
Сахар - 100 г
Какао-порошок - 30 г
Агар-Агар - 5 г
Для посыпки:
Приготовление:
В сотейник отправить молоко, сливки, сахар, агар-агар и какао. Всё перемешать и довести до кипения.
Добавить шоколад в сотейник и замешать до полного растворения.
Вылить шоколадную массу в пакет из-под молока и убрать в холодильник на 2 часа.
Аккуратно удалить пакет и выложить мусс на тарелку.
Присыпать мусс какао-порошком.
Приятного аппетита!
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Метки:
молоко
сливки
темный шоколад
сахар
какао-порошок
агар-агар
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