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Создан: 12.08.2011
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Написано: 33637


Пирог с мандаринами

Вторник, 31 Января 2023 г. 15:36 + в цитатник
vartysh все записи автора

Получается нежный, ароматный, сочный пирог с мандаринами, который тает во рту.


Пирог с мандаринами

Диаметр формы - 20 см

Ингредиенты:

  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 90 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Сливочное масло - 80 г
  • Мука - 120 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Соль - 1 щепотка
  • Мандарины - 6 шт.

Приготовление пирога:

  1. Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут.
  2. В получившуюся массу добавить растопленное сливочное масло.
  3. Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто.
  4. Разрезать мандарины пополам, удалить косточки при необходимости.
  5. Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки сливочным маслом, посыпать мукой.
  6. Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.
  7. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут.

Приятного аппетита!

 



 

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Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
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Процитировано 18 раз
Понравилось: 17 пользователям
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Лариотик   обратиться по имени Вторник, 31 Января 2023 г. 18:46 (ссылка)
С благодарность цитирую!!!!
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marycj   обратиться по имени Четверг, 02 Февраля 2023 г. 07:16 (ссылка)
Спасибо за рецепт! Сделаю!
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