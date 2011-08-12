Вторник, 31 Января 2023 г. 15:36
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Получается нежный, ароматный, сочный пирог с мандаринами, который тает во рту.
Диаметр формы - 20 см
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт.
Сахар - 90 г
Ванильный сахар - 10 г
Сливочное масло - 80 г
Мука - 120 г
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Соль - 1 щепотка
Мандарины - 6 шт.
Приготовление пирога:
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-5 минут.
В получившуюся массу добавить растопленное сливочное масло.
Смешать муку с разрыхлителем. Добавить в тесто.
Разрезать мандарины пополам, удалить косточки при необходимости.
Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки сливочным маслом, посыпать мукой.
Выложить мандарины на дно формы. Вылить тесто.
Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-45 минут.
Приятного аппетита!
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Метки:
яйца
сахар
ванильный сахар
масло сливочное
мука
разрыхлитель
соль.
мандарины
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