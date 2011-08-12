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Создан: 12.08.2011
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Лимонный пирог на молоке

Четверг, 15 Декабря 2022 г. 19:10 + в цитатник
vartysh все записи автора

Получается очень вкусный лимонный пирог, который готовится из самых доступных ингредиентов.


Лимонный пирог на молоке

Для этого рецепта не понадобится миксер или кухонная машина, тесто можно перемешать вилкой или венчиком. Такой пирог можно выпекать в форме для кекса. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Диаметр формы - 20 см

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Соль – 1 щепотка
  • Лимон – 1 шт.
  • Растительное масло (без запаха) – 70 г
  • Молоко – 200 г
  • Мука – 240 г
  • Разрыхлитель – 10 г

Приготовление пирога:

  1. Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавить растительное масло без запаха.
  2. Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.
  3. Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.
  4. Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки.
  5. Вылить тесто в форму. Выпекать пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Пицца, пироги
Царство_Кулинарии
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Процитировано 22 раз
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 15 Декабря 2022 г. 20:40 (ссылка)
спасибо
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