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Получается очень вкусный лимонный пирог, который готовится из самых доступных ингредиентов.
Для этого рецепта не понадобится миксер или кухонная машина, тесто можно перемешать вилкой или венчиком. Такой пирог можно выпекать в форме для кекса. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Диаметр формы - 20 см
Ингредиенты:
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 120 г
Ванильный сахар – 10 г
Соль – 1 щепотка
Лимон – 1 шт.
Растительное масло (без запаха) – 70 г
Молоко – 200 г
Мука – 240 г
Разрыхлитель – 10 г
Приготовление пирога:
Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавить растительное масло без запаха.
Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него.
Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния.
Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки.
Вылить тесто в форму. Выпекать пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.