Для этого рецепта не понадобится миксер или кухонная машина, тесто можно перемешать вилкой или венчиком. Такой пирог можно выпекать в форме для кекса. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Диаметр формы - 20 см

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 120 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – 1 щепотка

Лимон – 1 шт.

Растительное масло (без запаха) – 70 г

Молоко – 200 г

Мука – 240 г

Разрыхлитель – 10 г

Приготовление пирога:

Смешать яйцо со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром. Добавить растительное масло без запаха. Натереть цедру одного лимона и выдавить сок из него. Добавить молоко, муку и разрыхлитель. Перемешать до однородного состояния. Выстелить дно формы пергаментом, смазать стенки формы сливочным маслом и посыпать небольшим количеством муки. Вылить тесто в форму. Выпекать пирог 40-45 минут при 180 градусах. Проверить готовность пирога деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

Приятного аппетита!