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В этом печенье нежное и рассыпчатое песочное тесто, ароматная яблочная начинка и хрустящая румяная корочка.
Ингредиенты для теста:
Мука - 420 г
Сахар - 100 г
Разрыхлитель - 10 г
Соль - 0,5 ч. л.
Яйца - 2 шт.
Сливочное масло (охлажденное) - 180 г
Сметана - 70 г
Ванильный сахар - 1 ч. л.
Для начинки:
Яблоки (очищенные и натертые) - 600 г
Сок лимона - 2 ст. л.
Сахар - 120 г
Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
Лимон (цедра) - 1 шт.
Приготовление печенья:
Приготовим песочное тесто. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, соль, перемешать венчиком. В муку натереть на крупной терке холодное сливочное масло, затем руками растереть всё в неоднородную крошку.
В другой чашке смешать сметану, яйцо, ванильный сахар и сахар.
Сметанную смесь и мучную крошку соединить и замесить мягкое тесто.
Тесто разделить на две неравные части. Меньшую часть теста завернуть в пленку и отправить в морозилку примерно на 1 час, большую часть теста в холодильник.
Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 0,5 см (размером 30 на 23 см). Наколоть тесто вилкой и перенести тесто вместе с бумагой на противень.
Приготовим начинку. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке, поливаем немного лимонным соком.
В другой чашке смешать сахар, цедру лимона и кукурузный крахмал.
Если яблоки очень сочные, лишний сок слить. Высыпать в яблоки сахар и перемешать.
Сверху на тесто равномерно распределить начинку. Сверху на начинку натереть вторую часть теста на крупной терке, равномерно распределяя по поверхности.
Выпекать пирог в заранее разогретой до 190 градусов духовке примерно 40 минут (до золотистого цвета). Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.
Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.