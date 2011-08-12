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Венское печенье с яблоками

Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 15:58 + в цитатник
vartysh все записи автора

В этом печенье нежное и рассыпчатое песочное тесто, ароматная яблочная начинка и хрустящая румяная корочка.

 

Венское печенье с яблоками

Ингредиенты для теста:

  • Мука - 420 г
  • Сахар - 100 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сливочное масло (охлажденное) - 180 г
  • Сметана - 70 г
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.

Для начинки:

  • Яблоки (очищенные и натертые) - 600 г
  • Сок лимона - 2 ст. л.
  • Сахар - 120 г
  • Кукурузный крахмал - 1 ст. л.
  • Лимон (цедра) - 1 шт.

Приготовление печенья:

  1. Приготовим песочное тесто. В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, соль, перемешать венчиком. В муку натереть на крупной терке холодное сливочное масло, затем руками растереть всё в неоднородную крошку.
  2. В другой чашке смешать сметану, яйцо, ванильный сахар и сахар.
  3. Сметанную смесь и мучную крошку соединить и замесить мягкое тесто.
  4. Тесто разделить на две неравные части. Меньшую часть теста завернуть в пленку и отправить в морозилку примерно на 1 час, большую часть теста в холодильник.
  5. Большую часть теста раскатать на пергаменте в тонкий пласт, толщиной примерно 0,5 см (размером 30 на 23 см). Наколоть тесто вилкой и перенести тесто вместе с бумагой на противень.
  6. Приготовим начинку. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке, поливаем немного лимонным соком.
  7. В другой чашке смешать сахар, цедру лимона и кукурузный крахмал.
  8. Если яблоки очень сочные, лишний сок слить. Высыпать в яблоки сахар и перемешать.
  9. Сверху на тесто равномерно распределить начинку. Сверху на начинку натереть вторую часть теста на крупной терке, равномерно распределяя по поверхности.
  10. Выпекать пирог в заранее разогретой до 190 градусов духовке примерно 40 минут (до золотистого цвета). Время выпекания может отличаться, ориентируйтесь на свою духовку.
  11. Готовому пирогу дать остыть и тёплым нарезать на кусочки. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Сладости, пирожные, крема
Царство_Кулинарии
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Процитировано 15 раз
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lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 30 Октября 2022 г. 16:17 (ссылка)
Благодарю Вас ! любовь!
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